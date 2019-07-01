Мурило: «Меня абсолютно не обижает то, что Сёмин меня не знал»

Новичок «Локомотива» рассказал о своих отношениях с главным тренером команды .

Напомним, что после подписания Мурило Сёмин заявил, что не видел этого игрока в деле.

Меня абсолютно не обижает то, что Сёмин меня не знал. Я в курсе, что тренер не знал мой профиль, но меня это не беспокоило. Надо было просто приехать и доказать всё своей работой. Я уверен в себе, и никакого стресса у меня не было.

У нас уже был разговор с Сёминым и Гильерме, который выступил переводчиком. Тренер сказал, чтобы я спокойно показывал свой потенциал. Заверил, что всё будет хорошо, и люди в клубе тепло ко мне относятся. Те слова вселили в меня спокойствие.