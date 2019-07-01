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Мурило: «Меня абсолютно не обижает то, что Сёмин меня не знал»

вчера, 18:45

Новичок «Локомотива» Серкейра Мурило рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Напомним, что после подписания Мурило Сёмин заявил, что не видел этого игрока в деле.

Меня абсолютно не обижает то, что Сёмин меня не знал. Я в курсе, что тренер не знал мой профиль, но меня это не беспокоило. Надо было просто приехать и доказать всё своей работой. Я уверен в себе, и никакого стресса у меня не было.

У нас уже был разговор с Сёминым и Гильерме, который выступил переводчиком. Тренер сказал, чтобы я спокойно показывал свой потенциал. Заверил, что всё будет хорошо, и люди в клубе тепло ко мне относятся. Те слова вселили в меня спокойствие.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666 ответил КЭТиК
   197 / 686
вчера в 22:56
Все равно это неправильно, когда главный тренер про игрока не знает.
Это ж Локомотив. Тут редко ставят в курс тренерский штаб.
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 22:02
теперь-то обменялись визитками !
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
вчера в 21:17
Теперь сделай всё, что бы Палыч тебя принял.
Faustello
Faustello ответил КЭТиК
   7 / 686
вчера в 19:33
Все равно это неправильно, когда главный тренер про игрока не знает.
Да ещё поди по 50 отказался прохватить при знакомстве ))
У Шпалыча не забалуешь!
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
вчера в 19:03
Все равно это неправильно, когда главный тренер про игрока не знает.
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
вчера в 18:50
Покупали значит без одобрения Палыча ...
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