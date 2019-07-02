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Кварацхелия: «Уход из „Локомотива“ не был запланирован»

сегодня, 00:17

Полузащитник Хвича Кварацхелия прокомментировал свой уход из «Локомотива».

Во-первых, спасибо футболистам, тренерскому штабу, каждому работнику и, конечно, болельщикам. Это были лучшие шесть месяцев для меня. Я вырос не только как футболист, но и как человек. Огромное спасибо Юрию Палычу за то, что дал мне возможность играть в таком клубе, как «Локомотив». Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии как футболисту. Спасибо за всё. 

Что касается моего ухода из команды, это не было запланировано. Я знал, что проведу следующий сезон в команде, и был очень взволнован. Но, к сожалению, этого не произошло. И в этом нет вины моего агента. 

Большое спасибо за всё! Вы подарили мне самые счастливые моменты в моей жизни! Болельщики, вы самые крутые люди в мире! Спасибо всем, кто принял близко к сердцу мой уход, и тем, кто обрадовался.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 686
сегодня в 03:18
Ну и дуй в Рустави и жди пока тебя заметят, хотя парень способный.
Digger88
Digger88 ответил Leha-ha50
   666 / 686
сегодня в 02:19
"Спорт вне политики" побудил.
Томик
Томик ответил Leha-ha50
   518 / 686
сегодня в 01:24
А что в итоге побудило покинуть команду, так и не сказал?!?
А что, непонятно что побудило? Тут вопрос только в том кто инициировал. Наберите "игроки Рустави в футболках" и всё станет ясно. Вернули из аренды и всё.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
сегодня в 00:36
Недолго побыл
Зидан 1972
Зидан 1972
   202 / 686
сегодня в 00:33
И куда же он?
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
сегодня в 00:23
А что в итоге побудило покинуть команду, так и не сказал?!?
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