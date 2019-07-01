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Фернандо: «Три очка - это три очка, независимо от стиля игры»

вчера, 22:38
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Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал недавнюю победу над ЦСКА в контрольном поединке.

После победы в матче с ЦСКА тренер поздравил и сказал, что надо продолжать в том же духе. Нам и дальше нужны победы. Наш стиль игры перед стартом сезона в РПЛ? Неважно, как мы будем играть, главное — побеждать. Три очка — это три очка, независимо от стиля игры. Спартаковский дух — это, конечно, хорошо, но я предпочитаю выигрывать. Лучше сыграть плохо и выиграть 1:0, чем сыграть красиво и проиграть. Конечно, мы хотим победить в следующем матче, но наша основная задача на турнире — это подготовка к чемпионату России.

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Источник: Матч ТВРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
1 команда
1 команда
вчера в 23:11
За спартак уже стыдно, хотя чемпионат еще не начался.
ermak6848
ermak6848
   205 / 686
вчера в 23:05
логика спартачей ясна как гром средь бела дня...
Vik_ont25
Vik_ont25
   439 / 686
вчера в 23:01
Что-то мне подсказывает, что "Спартак": в следующем матче отгребёт не по-детски.
Faustello
Faustello
   7 / 686
вчера в 22:58
Ребята, надо таблицу посмотреть, там походу хитрые Спартачи себе уже 3 очка нарисовали )))
Jum13
Jum13
   21 / 686
вчера в 22:50
О - три очка. Ну, Фирнанда - поздравляю тебя с ними )))
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
вчера в 22:45
Удивляюсь спартачам вместе с их физруком - они наверное НАМЕРЕННО уже второй день подряд хором позорят спартаковский дух!
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
вчера в 22:44
Товарняк , это только товарняк .
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   279 / 686
вчера в 22:44
Опять свиньи запели старую песню "7-0 не стыдно".
Конь 666
Конь 666
   197 / 686
вчера в 22:42
Заголовок в стиле Моуриньо. Типа автобусы разные бывают, а 3 очка это 3 очка:)
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