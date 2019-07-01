ГлавнаяНовости

«Краснодар» не спешит разрывать контракт с Мамаевым

вчера, 21:30

«Краснодар» попросил Палату по разрешению споров РФС не рассматривать вопрос о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым до того момента, когда игрок лично сможет присутствовать на заседании.

Контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в конце года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:59 Комментарии6
Пилипчук об уходе из «Спартака»: «Это было не моё решение»
Сегодня, 01:41 Комментарии0
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Сегодня, 01:28 Комментарии2
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»
Сегодня, 00:35 Комментарии10
Федун: «„Спартак“ зарабатывает больше других клубов России»
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mangur
Mangur
   398 / 686
сегодня в 02:55
Решение порядочных людей.
Doping87
Doping87
   314 / 686
сегодня в 00:11
В Грозный к Глушакову на перевоспитание.
beefs
beefs
   66 / 686
вчера в 23:57
Мамаев уже никому не нужен....
tuman960
tuman960 ответил cska1948
   403 / 686
вчера в 23:07
Иногда полезно читать НЕ только заголовки, но и то, что написано ниже. И если вы не поленитесь и прочтёте весь текст, то поймёте, что Краснодар хочет чтобы при рассмотрении вопроса о расторжении контракта присутствовал и САМ Мамаев.
сначала прежде чем делать замечания -знайте историю данной темы!!!Кратко-Краснодар сразу же отрёкся от футболиста и без всякого присутствия самого Мамаева начал процесс расторжения договора,потом что то юридически не получилось(скорей всего при одностороннем расторжении придётся платить неустойку-форс мажор не прошёл) и сразу на попятную!!Наплевали,поорали,а бабки жаль!!!!!!
mat73
mat73
   179 / 686
вчера в 23:03
Просто хотят поступить честно - уволить Мамаева при его личном присутствии, а не за спиной. Правильно, чтобы меньше разговоров было потом!
311
311
   25 / 686
вчера в 22:49
Ребята как раз должны откинуться к очередной годовщине их дружбы, оторвутся как надо!)
drug01
drug01
   69 / 686
вчера в 22:35
Надо подумать хорошо!
Faustello
Faustello ответил Морозовский
   7 / 686
вчера в 22:34
Самое надёжное логово - "зеня"!
Будет вместе с Кокохой трениться стулья о головы Антохи крушить. Антоха всё равно даже не заметит этого ))
Морозовский
Морозовский ответил beefs
   15 / 686
вчера в 22:27
Мамаеву нужно бежать из Краснодара....
Самое надёжное логово - "зеня"!
Faustello
Faustello ответил tuman960
   7 / 686
вчера в 22:26
в этой ситуации Краснодар выглядит ОЧЕНЬ некрасиво!!!Сначала высек и позорно отрёкся от своего игрока,в угоду власти,а сейчас пошёл на попятную!!!ФЛЮГЕРЫ без совести !!!Я нисколько не оправдываю Мамаева или Кокорина,но есть два подхода-Зенита и Краснодара и южане очень бледно выглядят в этом случае!!!СТЫДОБА!!!!!
Мамай бухая в стрипухах и в угаре разящий прохожих наверное о клубе думал и как этому клубу помочь когда чемпионат только раскочегарился.
А подлый Галицкий плюнул в душу Павлику не поняв его порыв и терзаний за команду )))
Faustello
Faustello ответил Danrog
   7 / 686
вчера в 22:21
Мамаеву нужно уходить из такой команды, предала в трудный момент.
Странное суждение.
Мамай несколько раз влипал в разные ситуации о которых клуб не захотел разглашать, но позицию сразу чётко обозначил, что игрок уже не раз предупреждался и уголовка с упаковыванием стула стала последней каплей и СНГ как владелец не только своего клуба, но и Академии не желает продолжать сотрудничество с человеком который клал на его труды с большой колокольни, в т.ч. подавая офигительный пример детишкам.
При этом игрока никто не кидает и вопрос будет решаться в юридической области, при этом руководство желает чтобы вопрос рассматривался при непосредственном присутствии самого игрока.
В чём предательство???
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   239 / 686
вчера в 22:18
Галицкий остается человеком в любой сложной ситуации. Еще в детстве в школе учили - нельзя судить человека за его спиной. И не важно, что отношение к нему, этому человеку тобой давно и вслух определено. Говори в глаза.
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
вчера в 22:14
Надо бы с него ещё денег содрать.
cska1948
cska1948 ответил Байкал-38
   61 / 686
вчера в 22:12
А в каком месте он предал Краснодар? Да он подвёл команду, но не предал! А это две большие разницы. Помните историю со Стрельцовым? Да там много белых или чёрных пятен, но по факту он был осуждён и что теперь он предатель Родины? А как по другому расценивать Ваши слова? Ведь тогда сборная СССР готовилась к ЧМ. Я не оправдываю Мамаева, но и то, что он получил скорее всего больше показательное, как в деле со Стрельцовым. Скажите тоже мне сравнил, но истории реально похожи, хоть и с разным сюжетом. А Краснодар показал себя с не очень хорошей стороны в этой истории, скорее всего с горяча, а теперь более оправданные действия делает.
На мой взгляд сравнивать дело Стрельцова с делом Мамаева не совсем корректно. В том деле до сих пор толком ни чего не ясно. А в деле Мамаева всё ясно, как апельсин. Когда игрок промахивается с 11-ти метровой отметки, то да, он подвёл команду, а когда игрок попадает за своё неадекватное поведение даже на 15 суток, в разгар чемпионата, то этим он предаёт команду. Это моё мнение, которое я ни кому не навязываю, а только озвучиваю.
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska1948
   30 / 686
вчера в 22:03
А вам не приходила в голову мысль о том, что это Мамаев своим поведением предал ФК "Краснодар" в то время, когда клуб реально боролся за золотые медали в РПЛ?
А в каком месте он предал Краснодар? Да он подвёл команду, но не предал! А это две большие разницы.
Помните историю со Стрельцовым? Да там много белых или чёрных пятен, но по факту он был осуждён и что теперь он предатель Родины? А как по другому расценивать Ваши слова? Ведь тогда сборная СССР готовилась к ЧМ.
Я не оправдываю Мамаева, но и то, что он получил скорее всего больше показательное, как в деле со Стрельцовым.
Скажите тоже мне сравнил, но истории реально похожи, хоть и с разным сюжетом.
А Краснодар показал себя с не очень хорошей стороны в этой истории, скорее всего с горяча, а теперь более оправданные действия делает.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   161 / 686
вчера в 22:00
...в новостях вроде 8 июня фигурирует о Мамаеве комиссия РФС...
cska1948
cska1948 ответил tuman960
   61 / 686
вчера в 21:58
в этой ситуации Краснодар выглядит ОЧЕНЬ некрасиво!!!Сначала высек и позорно отрёкся от своего игрока,в угоду власти,а сейчас пошёл на попятную!!!ФЛЮГЕРЫ без совести !!!Я нисколько не оправдываю Мамаева или Кокорина,но есть два подхода-Зенита и Краснодара и южане очень бледно выглядят в этом случае!!!СТЫДОБА!!!!!
Иногда полезно читать НЕ только заголовки, но и то, что написано ниже. И если вы не поленитесь и прочтёте весь текст, то поймёте, что Краснодар хочет чтобы при рассмотрении вопроса о расторжении контракта присутствовал и САМ Мамаев.
tuman960
tuman960
   403 / 686
вчера в 21:52
в этой ситуации Краснодар выглядит ОЧЕНЬ некрасиво!!!Сначала высек и позорно отрёкся от своего игрока,в угоду власти,а сейчас пошёл на попятную!!!ФЛЮГЕРЫ без совести !!!Я нисколько не оправдываю Мамаева или Кокорина,но есть два подхода-Зенита и Краснодара и южане очень бледно выглядят в этом случае!!!СТЫДОБА!!!!!
mangoх12
mangoх12 ответил Так Себе Аналитик
   40 / 686
вчера в 21:51
То есть Галицкий должен был защищать уголовника, который публично опозорил имя клуба?
Ты же знаешь что уголовники это чинуши которых они якобы побили, муж ведущей из ФСБ и те кто в кремле сидят. Что суд был показателный и решение спущенно сверху по вертикали. Что за такое максимум дают административку. Галицкий понял это и дал заднюю.
beefs
beefs
   66 / 686
вчера в 21:51
Мамаеву нужно бежать из Краснодара....
foxcon
foxcon
вчера в 21:47
Как же достали постоянные новости о двух этих петухах,выпустили бы уже давно и черт с ними...
cska1948
cska1948 ответил Danrog
   61 / 686
вчера в 21:45
Мамаеву нужно уходить из такой команды, предала в трудный момент.
А вам не приходила в голову мысль о том, что это Мамаев своим поведением предал ФК "Краснодар" в то время, когда клуб реально боролся за золотые медали в РПЛ?
cska1948
cska1948 ответил Ангел неБесГрешен
   61 / 686
вчера в 21:43
Вот и вся якобы принципиальность Галицкого. Продлят, с целью перепродать в какой нить Спартак или Ахмат...
Вы неправильно поняли. Краснодар не хочет разрывать контракт с Мамаевым заочно, а хочет чтобы этот вопрос разбирался в присутствии Мамаева.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
вчера в 21:37
Вот и вся якобы принципиальность Галицкого. Продлят, с целью перепродать в какой нить Спартак или Ахмат...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Danrog
   10 / 686
вчера в 21:35
Мамаеву нужно уходить из такой команды, предала в трудный момент.
То есть Галицкий должен был защищать уголовника, который публично опозорил имя клуба?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   144 / 686
вчера в 21:35
Совесть проснулась?
Danrog
Danrog
   245 / 686
вчера в 21:31
Мамаеву нужно уходить из такой команды, предала в трудный момент.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100