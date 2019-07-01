«Краснодар» не спешит разрывать контракт с Мамаевым

«Краснодар» попросил Палату по разрешению споров РФС не рассматривать вопрос о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым до того момента, когда игрок лично сможет присутствовать на заседании.
Контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в конце года.
А подлый Галицкий плюнул в душу Павлику не поняв его порыв и терзаний за команду )))
А подлый Галицкий плюнул в душу Павлику не поняв его порыв и терзаний за команду )))
Мамай несколько раз влипал в разные ситуации о которых клуб не захотел разглашать, но позицию сразу чётко обозначил, что игрок уже не раз предупреждался и уголовка с упаковыванием стула стала последней каплей и СНГ как владелец не только своего клуба, но и Академии не желает продолжать сотрудничество с человеком который клал на его труды с большой колокольни, в т.ч. подавая офигительный пример детишкам.
При этом игрока никто не кидает и вопрос будет решаться в юридической области, при этом руководство желает чтобы вопрос рассматривался при непосредственном присутствии самого игрока.
В чём предательство???
Мамай несколько раз влипал в разные ситуации о которых клуб не захотел разглашать, но позицию сразу чётко обозначил, что игрок уже не раз предупреждался и уголовка с упаковыванием стула стала последней каплей и СНГ как владелец не только своего клуба, но и Академии не желает продолжать сотрудничество с человеком который клал на его труды с большой колокольни, в т.ч. подавая офигительный пример детишкам.
При этом игрока никто не кидает и вопрос будет решаться в юридической области, при этом руководство желает чтобы вопрос рассматривался при непосредственном присутствии самого игрока.
В чём предательство???
Помните историю со Стрельцовым? Да там много белых или чёрных пятен, но по факту он был осуждён и что теперь он предатель Родины? А как по другому расценивать Ваши слова? Ведь тогда сборная СССР готовилась к ЧМ.
Я не оправдываю Мамаева, но и то, что он получил скорее всего больше показательное, как в деле со Стрельцовым.
Скажите тоже мне сравнил, но истории реально похожи, хоть и с разным сюжетом.
А Краснодар показал себя с не очень хорошей стороны в этой истории, скорее всего с горяча, а теперь более оправданные действия делает.
Помните историю со Стрельцовым? Да там много белых или чёрных пятен, но по факту он был осуждён и что теперь он предатель Родины? А как по другому расценивать Ваши слова? Ведь тогда сборная СССР готовилась к ЧМ.
Я не оправдываю Мамаева, но и то, что он получил скорее всего больше показательное, как в деле со Стрельцовым.
Скажите тоже мне сравнил, но истории реально похожи, хоть и с разным сюжетом.
А Краснодар показал себя с не очень хорошей стороны в этой истории, скорее всего с горяча, а теперь более оправданные действия делает.