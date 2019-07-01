«Краснодар» не спешит разрывать контракт с Мамаевым

вчера, 21:30

«Краснодар» попросил Палату по разрешению споров РФС не рассматривать вопрос о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым до того момента, когда игрок лично сможет присутствовать на заседании.

Контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в конце года.