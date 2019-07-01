Пилипчук: «Уровень команд на Кубке Париматч Премьер не удивил»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук оценил выступление команд на Кубке Париматч Премьер.
В турнире принимают участие «Спартак», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».
Приятно наблюдать за турниром, за командами. Это одни из топовых клубов. Все понравилось. Хорошее место и хороший футбол. Уровень команд не удивил. Сейчас игроки после отпуска. Идет подготовительный период к чемпионату России. Это нормально, что в первых матчах игроки не показывают тот футбол, который все хотят видеть. Ведь они все же готовятся к старту нового сезона РПЛ.