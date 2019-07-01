ГлавнаяНовости

Пилипчук: «Уровень команд на Кубке Париматч Премьер не удивил»

вчера, 23:24

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук оценил выступление команд на Кубке Париматч Премьер.

В турнире принимают участие «Спартак», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».

Приятно наблюдать за турниром, за командами. Это одни из топовых клубов. Все понравилось. Хорошее место и хороший футбол. Уровень команд не удивил. Сейчас игроки после отпуска. Идет подготовительный период к чемпионату России. Это нормально, что в первых матчах игроки не показывают тот футбол, который все хотят видеть. Ведь они все же готовятся к старту нового сезона РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:59 Комментарии6
Пилипчук об уходе из «Спартака»: «Это было не моё решение»
Сегодня, 01:41 Комментарии0
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Сегодня, 01:28 Комментарии2
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»
Сегодня, 00:35 Комментарии10
Федун: «„Спартак“ зарабатывает больше других клубов России»
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
сегодня в 00:29
Серию товарняков подогнали под турнир и не более.
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
вчера в 23:32
Такой турнир
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100