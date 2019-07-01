Кержаков: «Спокойно отношусь к тому, что у меня сейчас нет миллионов»

вчера, 23:02

Главный тренер юношеской сборной России рассказал о своей нынешней зарплате.

- В РФС нормально платят?

– Нормально — относительно чего?

- Понятно, что не с игроцкими контрактами мы сравниваем.

– Я себя нормально ощущаю. Для кого-то это может быть мало. Я рос в спортивном интернате, и мне повезло, что меня так воспитывали: я спокойно отношусь к тому, что у меня сейчас нет миллионов. Одно обидно: последние 2 года игровой карьеры до отъезда в «Цюрих» я мог каждый месяц существенно помогать фонду Кости Хабенского. Сейчас, к сожалению, не могу. Но я рад, что такой период был. А так: еда есть, одежда есть, где жить есть.

- Машина у тебя неплохая. С игровым номером.

– Машина машине рознь. Ей уже очень много лет.