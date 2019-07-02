Гамула: «В матче „Спартак“ - ЦСКА судьи уперлись капитально»

Менеджер-селекционер «Ростова» прокомментировал итоги матча «Спартак» - ЦСКА (3:1), который прошел в рамках Кубка Париматч Премьер.

Равная игра. Удаление Кирилла Набабкина – это, конечно, неприятность, но что поделать. А вы знаете, что Олег Кононов был не против того, чтобы составы были равными? Но судьи уперлись капитально. Сказали, что за их работой бдительно следит федерация футбола Австрии, вне зависимости от статуса матча. И если там узнают про такие дела, то могут лишить лицензии, так что они вообще никогда судить не смогут. В этом смысле арбитров понять, конечно, можно.

Было ли удаление Набабкина? У Кирилла это уже не первый раз, верно? Он в этом вопросе рецидивист, хотя и Луис Адриано тоже не цветочки выращивает. Сложный момент для судьи, на мой взгляд.