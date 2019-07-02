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Гамула: «В матче „Спартак“ - ЦСКА судьи уперлись капитально»

сегодня, 00:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Менеджер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал итоги матча «Спартак» - ЦСКА (3:1), который прошел в рамках Кубка Париматч Премьер.

Равная игра. Удаление Кирилла Набабкина – это, конечно, неприятность, но что поделать. А вы знаете, что Олег Кононов был не против того, чтобы составы были равными? Но судьи уперлись капитально. Сказали, что за их работой бдительно следит федерация футбола Австрии, вне зависимости от статуса матча. И если там узнают про такие дела, то могут лишить лицензии, так что они вообще никогда судить не смогут. В этом смысле арбитров понять, конечно, можно.

Было ли удаление Набабкина? У Кирилла это уже не первый раз, верно? Он в этом вопросе рецидивист, хотя и Луис Адриано тоже не цветочки выращивает. Сложный момент для судьи, на мой взгляд.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Николай 86
   12 / 686
сегодня в 00:53
Все верно, но вот только вряд ли он это воспримет как урок, судя по его интервью
Всего мы конечно не узнаем, поскольку у армейцев не принято трепаться, но думаю, что люлей он в клубе получит.....и это будет правильно.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   45 / 686
сегодня в 00:45
Фердун присутствовал на матче))) чемодан в судейскую все таки принес)))
dino-hsv
dino-hsv
   188 / 686
сегодня в 00:42
а нафига вообще какого-то австрийца ставить на игру, статус и накал страстей которой он не понимает? позвали бы своего, нашим тоже практика нужна.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Leha-ha50
   191 / 686
сегодня в 00:38
Это очень хороший урок для Набабкина! Теперь будет знать, что не каждый конфликт заканчивается обоюдным удалением! И неважно , видел судья отмашку, не видел или не захотел увидеть!!! Сам виноват - однозначно!
Какой там урок? Он не в первые раз подобное вытворяет, между прочим.
Дима Головашич
Дима Головашич
   191 / 686
сегодня в 00:37
Просто судья понял, что на его вине лежит конфликт игроков и поэтому решил оставить на поле человека, который пытался играть в футбол, а не в рукопашный бой.)) Захват руками - жёлтая и нет конфликта. Три удара по ногам - жёлтая и до свидания. А вообще мне нравятся эти размены Тарасова и Набабкина на Адриано.
Смотрите, он в нашу сторону рукой махнул, тоже надо удалять! Самим не смешно?
Николай 86
Николай 86 ответил Leha-ha50
   249 / 686
сегодня в 00:28
Это очень хороший урок для Набабкина! Теперь будет знать, что не каждый конфликт заканчивается обоюдным удалением! И неважно , видел судья отмашку, не видел или не захотел увидеть!!! Сам виноват - однозначно!
Все верно, но вот только вряд ли он это воспримет как урок, судя по его интервью
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
сегодня в 00:20
Это очень хороший урок для Набабкина! Теперь будет знать, что не каждый конфликт заканчивается обоюдным удалением! И неважно , видел судья отмашку, не видел или не захотел увидеть!!!
Сам виноват - однозначно!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   49 / 686
сегодня в 00:15
Денежки федуна надо отрабатывать же было
parallels
parallels
   5 / 686
сегодня в 00:12
и всё-таки хряки ухитрились просунуть чемодан в судейскую.
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