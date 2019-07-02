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Пилипчук об уходе из «Спартака»: «Это было не моё решение»

сегодня, 01:41

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук рассказал о своём уходе из московской команды. 52-летний специалист входил в тренерский штаб «красно-белых» с июня 2016 года по май 2018-го.

Я провёл хорошие годы в команде. Почему ушёл до конца чемпионата? Это было не моё решение. Я был готов доработать до конца сезона. Не знаю, почему меня в своё время отправили просматривать соперника. Тренер объявил об этом решении, и я его принял. Раз Массимо Каррера хотел, чтобы я поехал в Ростов для просмотра игр, то я так и сделал. Для меня до сих пор эта тема болезненная, потому что в «Спартаке» у меня были все возможности для качественной работы.

Меня не звали в «Спартак». Сейчас там есть квалифицированный тренер, который может помочь клубу добиваться успехов.

Напомним, в конце минувшего сезона Пилипчук покинул пост главного тренера минского «Динамо».

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