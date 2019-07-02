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Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»

сегодня, 00:49

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о лимите на легионеров в формате «8+17», который вскоре будет внедрен в РПЛ.

Такая формула выгодна всему футболу. Я за нее ратовал с самого начала. Конкуренция между российскими и иностранными футболистами больше не будет решаться административно. Тренерам в этом смысле развяжут руки.

Вместе с тем новый лимит увеличит количество собственных воспитанников в заявке, и для «Спартака» это действительно актуально. Начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег. Звезды тоже останутся. Даже если со временем лимит перетечет в формулу «6+19» – думаю, так рано или поздно случится.

Надо просто понимать, что наш футбол финансово деградирует. Все мои идеи на 90 процентов развернули. Значит, надо в это встраиваться. Если бы мои предложения приняли бы, продолжил бы искать инвесторов, акционеров, понимая, что еще кого-то можно найти.

Но раз мы понимаем, что российский футбол будет катиться и уже катиться вниз с финансовой точки зрения, останется надежда только на своих воспитанников. Хорошие звезды к нам не поедут, мы не конкурентоспособны.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   190 / 686
сегодня в 03:01
Новый лимит заслуга федуна. Осталось еще одну его идею провести, о сокращение ПЛ до 12 команд и футбола больше не будет.
Bastardo
Bastardo
   587 / 686
сегодня в 02:42
Было бы выгодно, если бы кого-то кроме Головина брали в команды топ-5 чемпионатов. Лимиты вводят, а качество воспитанников не растёт.
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