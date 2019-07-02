Федун: «„Спартак“ зарабатывает больше других клубов России»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заверил, что после его ухода бюджет «красно-белых» останется одним из самых больших в РПЛ .

Федун планирует покинуть клуб в 2023 году, отдав его болельщикам.

«Спартак» зарабатывает больше всех в России. Другие клубы приписывают себе спонсоров, а у нас они реальны. И это является главным конкурентным преимуществом «Спартака».

Что будет после моего ухода? С тем бюджетом, на который мы рассчитываем, «Спартак» все равно останется среди лидеров. Да, есть «Зенит», но сколько еще нынешнее руководство там пробудет? Все же устают. Посмотрим. У нас второй-третий бюджет в лиге, он таким и останется.