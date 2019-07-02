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Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»

сегодня, 00:35

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему он решил уйти со своей должности в 2023 году, отдав клуб болельщикам.

Да, в какой-то степени я устал. Устал, поскольку управлять клубом – это постоянно карабкаться в гору. Сизифов труд. Затащил камень наверх, как два года назад, когда стали чемпионами, и он снова скатился вниз. У тебя опять ноль заслуг. Повторяй путь еще раз, и так до бесконечности.

15 раз уже тяжело, 20 раз – морально будет еще тяжелее. Гораздо проще будет ругать нового президента, новую власть. Свистеть им как болельщик.

Что касается денег. Обсуждали с партнером – какое-то время «Лукойл» останется спонсором. Большие средства по-прежнему будут перечисляться в клуб даже после моего ухода.

У нас все хотят демократии, но считают, что без хорошего царя-батюшки, администратора, боярина все развалится! Ничего не развалится.

Я верю в то, что изберут нормального руководителя. И он, находясь под давлением и критикой, будет рвать жилы, чтобы реализовывать весь потенциал клуба. В конце концов, болельщики участвуют только в выборах. Не они же определяют, кого ставить на поле.

Руководителя станут назначать болельщики, но он будет работать с теми же полномочиями, что и сейчас. Просто не я и не совет директоров будем выбирать президента. Что от этого поменяется? Да, болельщики смогут напрямую выбирать такие вещи, как, например, дизайн формы. Но в остальном управлять будет президент, которого выберут люди. Никакой анархии!

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   190 / 686
сегодня в 03:04
Как и большинству глоров, федуну тоже надоел спартак. Да закрыл бы он его и все были бы довольны.
mortid
mortid
   238 / 686
сегодня в 01:44
Всё, остался последний гвоздь в крышку гроба и капец Спартаку. Так вижу будущее, если всё произойдёт как сказал Федун, в лучшем случае барахтанье в середине таблицы, ближе к зоне вылета, в худшем ФНЛ.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 686
сегодня в 01:04
Спартаком должен управлять прожженный жулик, а не мелкий воришка народных денег.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
сегодня в 01:01
......Никакой анархии!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот тут Федун явно бредит! При первых же неудачах, болельщики будут устраивать революции!!!
Ничего хорошего эта бредовая идея не сулит!!!
Бестрофейный
Бестрофейный
   526 / 686
сегодня в 00:58
Стыдно за спартак.
Lazurny
Lazurny
   408 / 686
сегодня в 00:45
Устанешь тут, когда одни физруки кругом, жиги и банщики с арбузниками.
Faustello
Faustello
   7 / 686
сегодня в 00:43
Я устал - я свиножук ))
Jum13
Jum13
   21 / 686
сегодня в 00:43
Хмм... Лёня явно силён в аналогиях. Получается, что Федун - это жук-навозник, а спартак - это... Ну всё сходится! Да - сизифов труд )))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   49 / 686
сегодня в 00:40
Ну теперь то спартак точно перейдет в ФНЛ))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   279 / 686
сегодня в 00:39
Свиноводством всегда было нелегко заниматься, да и позору не оберешься.
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