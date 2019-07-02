Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему он решил уйти со своей должности в 2023 году, отдав клуб болельщикам.

Да, в какой-то степени я устал. Устал, поскольку управлять клубом – это постоянно карабкаться в гору. Сизифов труд. Затащил камень наверх, как два года назад, когда стали чемпионами, и он снова скатился вниз. У тебя опять ноль заслуг. Повторяй путь еще раз, и так до бесконечности.

15 раз уже тяжело, 20 раз – морально будет еще тяжелее. Гораздо проще будет ругать нового президента, новую власть. Свистеть им как болельщик.

Что касается денег. Обсуждали с партнером – какое-то время «Лукойл» останется спонсором. Большие средства по-прежнему будут перечисляться в клуб даже после моего ухода.

У нас все хотят демократии, но считают, что без хорошего царя-батюшки, администратора, боярина все развалится! Ничего не развалится.

Я верю в то, что изберут нормального руководителя. И он, находясь под давлением и критикой, будет рвать жилы, чтобы реализовывать весь потенциал клуба. В конце концов, болельщики участвуют только в выборах. Не они же определяют, кого ставить на поле.

Руководителя станут назначать болельщики, но он будет работать с теми же полномочиями, что и сейчас. Просто не я и не совет директоров будем выбирать президента. Что от этого поменяется? Да, болельщики смогут напрямую выбирать такие вещи, как, например, дизайн формы. Но в остальном управлять будет президент, которого выберут люди. Никакой анархии!