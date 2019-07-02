Федун: «„Спартак“ хочет играть как „Ливерпуль“»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какую игру хочет поставить «красно-белым» главный тренер команды .

– Нет ли у вас ощущения, что Кононов до сих пор не определился с игровой концепцией?

– Нет. Есть четкое понимание, как он хочет играть. Можно плясать от футболистов, а можно попытаться создать команду под свою концепцию. Идеальный вариант – Гвардиола, который подбирает исполнителей под свою концепцию. Кононов представил нам свое видение игровой модели, руководство клуба оно устроило, модель одобрили. Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию.

– Какова она?

– Высокий прессинг и очень быстрый пас в одно-два касания. И фрагментами с ЦСКА такая игра была. Фрагментами! При том, что мы выходим на поле под сильными нагрузками, с двухразовыми тренировками.

– Высокий прессинг и быстрый пас это фактически сборная России на ЧМ -2018, не так ли?

– С Испанией, когда мы 90 процентов времени оборонялись?

– С Хорватией, с Египтом.

– Ну да. Но есть более подходящий пример.

– Какой?

– Как эталон – «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих.