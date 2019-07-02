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Федун: «„Спартак“ хочет играть как „Ливерпуль“»

сегодня, 00:21

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какую игру хочет поставить «красно-белым» главный тренер команды Олег Кононов.

– Нет ли у вас ощущения, что Кононов до сих пор не определился с игровой концепцией?

– Нет. Есть четкое понимание, как он хочет играть. Можно плясать от футболистов, а можно попытаться создать команду под свою концепцию. Идеальный вариант – Гвардиола, который подбирает исполнителей под свою концепцию. Кононов представил нам свое видение игровой модели, руководство клуба оно устроило, модель одобрили. Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию.

– Какова она?

– Высокий прессинг и очень быстрый пас в одно-два касания. И фрагментами с ЦСКА такая игра была. Фрагментами! При том, что мы выходим на поле под сильными нагрузками, с двухразовыми тренировками.

– Высокий прессинг и быстрый пас это фактически сборная России на ЧМ-2018, не так ли?

– С Испанией, когда мы 90 процентов времени оборонялись?

С Хорватией, с Египтом.

– Ну да. Но есть более подходящий пример.

– Какой?

– Как эталон – «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
сегодня в 03:38
Модель Гвардиолы, играть как Ливерпуль, а Кононов, а Спартак?
cska plus
cska plus
   3 / 686
сегодня в 03:27
Он самогона гупошлёповского хлебнул в такую жару.
Гавроша
Гавроша
   190 / 686
сегодня в 03:06
Пока по игре спартак напоминает муру, а не ливер.
wingback
wingback
   174 / 686
сегодня в 02:59
Пока у Спартака только играет очко от Ливерпуля...
Расул Манаев
Расул Манаев ответил 1 команда
сегодня в 02:31
Почитай в википедии сколько раз он им был
spartach091
spartach091
   55 / 686
сегодня в 02:01
Состав нужен более качественный. Или ты думаешь что Фернандо тот же готов к высокому прессингу?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 686
сегодня в 01:58
Даже спартак стремится к тому, чтобы отгружать спартаку семёру. Молодцы.
mortid
mortid
   238 / 686
сегодня в 01:39
При Карпине хотел играть как Барселона, теперь как Ливерпуль, вы уже определитесь, клоуны ))) Следующую ЛЧ допустим выиграет Зенит, будете кричать Спартак хочет играть как Зенит? ))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
сегодня в 01:32
После матча с Ростовом что то оптимизма у Федуна не наблюдалось?!?
Danrog
Danrog
   245 / 686
сегодня в 01:29
Пешком играть как Ливерпуль не получится.
1 команда
1 команда
сегодня в 01:26
Спартак и чемпионом хотел быть аж 16 лет.
Sully
Sully
   17 / 686
сегодня в 01:08
ахаха
mugik1973
mugik1973
   81 / 686
сегодня в 00:51
Леонид, убирай Олежека пока не поздно
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   49 / 686
сегодня в 00:44
Согласен: эталон - матч пупсиков с Ливерпулем на Энфилде. Показательный спартаковский стиль.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   45 / 686
сегодня в 00:42
))) ха-ха
311
311
   25 / 686
сегодня в 00:40
Как с Ливерпулем он хотел сказать!)
Jum13
Jum13
   21 / 686
сегодня в 00:40
    рус фан
    рус фан
       84 / 686
    сегодня в 00:38
    Федун отжигает, Спаму хотя бы до уровня финалиста ЛЕ дорасти.
    Egorium
    Egorium
       404 / 686
    сегодня в 00:35
    Фердуна понесло после победы над конями, скоро Оренбург успокоит.
    Colchoneros
    Colchoneros
       115 / 686
    сегодня в 00:33
    Это не реально!
    kotmyshka
    kotmyshka
       96 / 686
    сегодня в 00:31
    хотеть не вредно
    Danrog
    Danrog
       245 / 686
    сегодня в 00:28
    Рожденный хрюкать, петь не может.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       482 / 686
    сегодня в 00:26
    Нужно только пару паредасов-маркизио подписать и дело в мистере шляпе.
    Bладимиp
    Bладимиp
       235 / 686
    сегодня в 00:23
    В пердиве это получится.
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