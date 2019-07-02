Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему клуб не использовал возможность вернуть из «Севильи» полузащитника , который в итоге перешёл в «Аякс».

Возможность возвращения Промеса существовала.

Почему её не использовали? Продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж. Брать молодых, их раскручивать и продавать.

Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи.

Пока в «Спартаке» нет звезды уровня Квинси. Но надеюсь, что такие люди появятся. Не буду называть фамилий, но несколько игроков, включая россиян, имеют потенциал для роста.