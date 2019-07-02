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Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса

сегодня, 01:28

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему клуб не использовал возможность вернуть из «Севильи» полузащитника Квинси Промеса, который в итоге перешёл в «Аякс».

Возможность возвращения Промеса существовала.

Почему её не использовали? Продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж. Брать молодых, их раскручивать и продавать. 

Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи. 

Пока в «Спартаке» нет звезды уровня Квинси. Но надеюсь, что такие люди появятся. Не буду называть фамилий, но несколько игроков, включая россиян, имеют потенциал для роста.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 686
сегодня в 03:29
Намёками хитрыми разговаривает федун.
mortid
mortid
   238 / 686
сегодня в 01:48
Одним словом сделать из Спартака реальную ферму ))) Тупо выращивать и продавать, а футбол пофиг, главное бабло. У меня слов нет, скиньте на них ядерную бомбу, это просто капец какой-то.
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