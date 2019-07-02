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Шарлия: «Переход в лучший клуб России - огромный шаг вперед»

сегодня, 11:33

Новобранец ЦСКА Звонимир Шарлия рад, что перешел в московский клуб. Хорват будет выступать за команду на правах аренды.

Я счастлив продолжить карьеру в ПФК ЦСКА! Переход в лучший клуб России — огромный шаг вперед. За несколько дней, что я работал в команде, понял, насколько высокий здесь уровень — это касается игроков, тренеров, персонала и всего остального. Моя задача — расти, прогрессировать и делать все для моей новой команды. 

Яка Бийол помогал мне с самого первого дня, сейчас приехал Кристи, скоро увижу Влашича… Это здорово, когда в коллективе есть люди, которые говорят на твоем языке, и это поможет мне адаптироваться. Но я уже заметил, что у нас абсолютно все ребята замечательные и всегда друг другу помогают. 

Мне не нужно объяснять, что за клуб ПФК ЦСКА, как много он выиграл в своей истории. Я следил за красно-синими в прошлом сезоне и прекрасно знаю, что они дважды победили мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Жду не дождусь, когда выйду в составе команды на первый официальный матч. Очень надеюсь радовать своей игрой армейских болельщиков!

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Все комментарии
Дима Головашич
Дима Головашич
   218 / 683
сегодня в 14:59
Так и не понял, в какой он клуб перешёл.
Багров-брат
Багров-брат
   116 / 683
сегодня в 14:38
Ну сказал парень дежурную фразу, которую говорили и игроки, переходящие в "Зенит" (Спартак, Рубин, Краснодар, Динамо, Ростов,...) И пошла волна от узколобых тролле-глоров на потеху ресурсу...)))
d_fincher
d_fincher
   117 / 683
сегодня в 14:34
Да. Лучший клуб России - это 4-е место. Это стадион-стеклопакет. Это рекордсмен Игарь в качестве капитана. В общем, ЦСКА, мать вашу.
berda2003
berda2003
   354 / 683
сегодня в 14:25
Во, парня надули...
andrefino13
andrefino13
   344 / 683
сегодня в 14:00
А так то, пока Краснодар радует, последние пару лет, нас, горе болельщиков других клубов...)))
oFANATo
oFANATo ответил Заполярный
   45 / 683
сегодня в 13:50
ШУМУ ТО ОТ КОНЕЙ, КАК БУДТО НЕ ШИРЛИ МЫРЛИ ПРИШЕЛ А РОНАЛЬДО
Ты чего то попутал. Шуму сегодня на соккере от Федуна - мама не горюй.

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Заполярный
Заполярный
   103 / 683
сегодня в 13:29
ШУМУ ТО ОТ КОНЕЙ, КАК БУДТО НЕ ШИРЛИ МЫРЛИ ПРИШЕЛ А РОНАЛЬДО
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Великолепный
   177 / 683
сегодня в 13:24
Конкурент Дивеева?
Bacardi Black
Bacardi Black
сегодня в 13:24
Я чего-то упустил? Когда он успел перейти в стан грозы европейских грандов, победителя международных турниров, обладателя выдающегося лигочемпионского рекорда, клуба, игроки которого своим поведением сочетают русскую аристократическую мудрость с европейской толерантностью, Великого и несравненного Московского Спартака?
mangoх12
mangoх12 ответил oFANATo
   39 / 683
сегодня в 13:23
Промес: «„Спартак“ - однозначно лучший клуб в России» Георгий Джикия: «Спартак» – великий клуб, номер один в России» Алекс:«„Спартак“ - лучший клуб в России» Кариока: «Спартак» - лучший клуб России» Де Зеув: "Спартак" — самый лучший клуб в России" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Все давно не сомневаются что Титов там не один принимал!)))))))
Причем что то явно тяжелое ))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:21
Ждём, когда усташ выйдет в бутсах с флагом Косово и покажет на камеру албанского петуха
mangoх12
mangoх12
   39 / 683
сегодня в 13:15
Молодец паренек, сразу понял что к чему м не поспоришь
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 683
сегодня в 13:09
Посмотрим , что это за "дарование" такое??? Год в его распоряжении.
Бум надеяться, что у парня все получится!?!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Afgdfh Dfhgsh
   128 / 683
сегодня в 13:07
Шарлия с детства за Цска)
У мамы в ***** уже был за ЦСКА !
112910415
112910415
   43 / 683
сегодня в 13:03
А ! Он ещё переходить собрался !..
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 683
сегодня в 12:56
В лучший ли?
oFANATo
oFANATo ответил ziborock
   45 / 683
сегодня в 12:54
Кристиян Бистрович: ЦСКА - лучший клуб в России! Магнуссон: что я знаю о ЦСКА? Это самый большой клуб России! Акинфеев: ЦСКА – объективно лучший клуб России! Амир Натхо: ЦСКА – лучший клуб России Шарлия: переход в лучший клуб России — огромный шаг вперёд. ----------------------------------------- Теперь яя не сомневаюсь что Ерема не один там принимал!)))
Промес: «„Спартак“ - однозначно лучший клуб в России»
Георгий Джикия: «Спартак» – великий клуб, номер один в России»
Алекс:«„Спартак“ - лучший клуб в России»
Кариока: «Спартак» - лучший клуб России»
Де Зеув: "Спартак" — самый лучший клуб в России"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все давно не сомневаются что Титов там не один принимал!)))))))
Правдин Семён
Правдин Семён
   127 / 683
сегодня в 12:54
Умаслил болельщиков ) Встряхнул конкурентов. Рановато, правда, пафосные речи стал толкать.
valt134
valt134
   130 / 683
сегодня в 12:49
Славно Звонимир «звонит»...
ziborock
ziborock
   23 / 683
сегодня в 12:43
Кристиян Бистрович: ЦСКА - лучший клуб в России!
Магнуссон: что я знаю о ЦСКА? Это самый большой клуб России!
Акинфеев: ЦСКА – объективно лучший клуб России!
Амир Натхо: ЦСКА – лучший клуб России
Шарлия: переход в лучший клуб России — огромный шаг вперёд.
-----------------------------------------
Теперь яя не сомневаюсь что Ерема не один там принимал!)))
Великолепный
Великолепный ответил Serg_Diamond
   21 / 683
сегодня в 12:34
Сомнительный трансфер. Но тут ЦСКА подстраховался, взяв его в аренду на год. Не заиграет - вернут обратно.
А мне понравился новичок Шарлия.
В товарищеском матче предугадывал развитие событий, бегло читал игру и своевременно занимал именно то место, куда владеющий мячом мясной намеревался его отправить. Потенциальный новичок , похоже, владеет обостренным чутьем. За матч он не провалился ни разу, дальновидно перекрывал свободные коридоры. Причем и в близких к критическим моментах действовал спокойно, солидно. Даже когда команда осталась вдесятером, Звонимир не "посыпался". Скорее наоборот прибавил во внимании, собранности и, надо думать, окончательно вселил в тренерский штаб уверенность: этот поможет.
Посмотрим, время покажет.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   138 / 683
сегодня в 12:28
Этот парень и про зенит ничего не сказал.
DDT
DDT
   679 / 683
сегодня в 12:28
Лудший клуб
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   7 / 683
сегодня в 12:27
А при том что Маркизиов 13 лет в ювентусе землю грызть чтобы в основу попасть, а Далер Кузяев себя сделал в газовике, да в скитаниях по пфл и в годы игры за Терек.
Так что лучшим клубом вы никак не можете быть, это комплекс характеристик а не только подаренный дюковым трофей
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ЦСКА 06
   12 / 683
сегодня в 12:23
Абсолютно не причем потому что зенит не самый титулованный клуб в России
А это парень и не пытался говорить про "титулованных"....он сказал "лучший".....
boniel3
boniel3
   670 / 683
сегодня в 12:21
Давай парень.Покажи на что ты способен.Болельщики ЦСКА устали от серого футбола,хочеться яркой игры команды и больше голов в чужие ворота!
VIPded
VIPded
   312 / 683
сегодня в 12:15
Удачи с ЦСКА Звонимиру!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   138 / 683
сегодня в 12:12
Абсолютно не причем потому что зенит не самый титулованный клуб в России
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   226 / 683
сегодня в 12:07
Звонимир, добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!
Caniggia
Caniggia
   211 / 683
сегодня в 12:05
Заливает красиво. А что будет на самом деле - посмотрим.
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