Новобранец ЦСКА Звонимир Шарлия рад, что перешел в московский клуб. Хорват будет выступать за команду на правах аренды.
Я счастлив продолжить карьеру в ПФК ЦСКА! Переход в лучший клуб России — огромный шаг вперед. За несколько дней, что я работал в команде, понял, насколько высокий здесь уровень — это касается игроков, тренеров, персонала и всего остального. Моя задача — расти, прогрессировать и делать все для моей новой команды.
Яка Бийол помогал мне с самого первого дня, сейчас приехал Кристи, скоро увижу Влашича… Это здорово, когда в коллективе есть люди, которые говорят на твоем языке, и это поможет мне адаптироваться. Но я уже заметил, что у нас абсолютно все ребята замечательные и всегда друг другу помогают.
Мне не нужно объяснять, что за клуб ПФК ЦСКА, как много он выиграл в своей истории. Я следил за красно-синими в прошлом сезоне и прекрасно знаю, что они дважды победили мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Жду не дождусь, когда выйду в составе команды на первый официальный матч. Очень надеюсь радовать своей игрой армейских болельщиков!
Федун: «Я устал управлять „спартаком“. Сизифов труд»
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Федун: «„спартак“ хочет играть как „Ливерпуль“»
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Федун: «Я устал управлять „спартаком“. Сизифов труд»
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Федун: «„спартак“ хочет играть как „Ливерпуль“»
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Бум надеяться, что у парня все получится!?!
Бум надеяться, что у парня все получится!?!
Георгий Джикия: «Спартак» – великий клуб, номер один в России»
Алекс:«„Спартак“ - лучший клуб в России»
Кариока: «Спартак» - лучший клуб России»
Де Зеув: "Спартак" — самый лучший клуб в России"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все давно не сомневаются что Титов там не один принимал!)))))))
Георгий Джикия: «Спартак» – великий клуб, номер один в России»
Алекс:«„Спартак“ - лучший клуб в России»
Кариока: «Спартак» - лучший клуб России»
Де Зеув: "Спартак" — самый лучший клуб в России"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все давно не сомневаются что Титов там не один принимал!)))))))
Магнуссон: что я знаю о ЦСКА? Это самый большой клуб России!
Акинфеев: ЦСКА – объективно лучший клуб России!
Амир Натхо: ЦСКА – лучший клуб России
Шарлия: переход в лучший клуб России — огромный шаг вперёд.
-----------------------------------------
Теперь яя не сомневаюсь что Ерема не один там принимал!)))
Магнуссон: что я знаю о ЦСКА? Это самый большой клуб России!
Акинфеев: ЦСКА – объективно лучший клуб России!
Амир Натхо: ЦСКА – лучший клуб России
Шарлия: переход в лучший клуб России — огромный шаг вперёд.
-----------------------------------------
Теперь яя не сомневаюсь что Ерема не один там принимал!)))
В товарищеском матче предугадывал развитие событий, бегло читал игру и своевременно занимал именно то место, куда владеющий мячом мясной намеревался его отправить. Потенциальный новичок , похоже, владеет обостренным чутьем. За матч он не провалился ни разу, дальновидно перекрывал свободные коридоры. Причем и в близких к критическим моментах действовал спокойно, солидно. Даже когда команда осталась вдесятером, Звонимир не "посыпался". Скорее наоборот прибавил во внимании, собранности и, надо думать, окончательно вселил в тренерский штаб уверенность: этот поможет.
Посмотрим, время покажет.
В товарищеском матче предугадывал развитие событий, бегло читал игру и своевременно занимал именно то место, куда владеющий мячом мясной намеревался его отправить. Потенциальный новичок , похоже, владеет обостренным чутьем. За матч он не провалился ни разу, дальновидно перекрывал свободные коридоры. Причем и в близких к критическим моментах действовал спокойно, солидно. Даже когда команда осталась вдесятером, Звонимир не "посыпался". Скорее наоборот прибавил во внимании, собранности и, надо думать, окончательно вселил в тренерский штаб уверенность: этот поможет.
Посмотрим, время покажет.
Так что лучшим клубом вы никак не можете быть, это комплекс характеристик а не только подаренный дюковым трофей
Так что лучшим клубом вы никак не можете быть, это комплекс характеристик а не только подаренный дюковым трофей