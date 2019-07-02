Шарлия: «Переход в лучший клуб России - огромный шаг вперед»

Новобранец ЦСКА рад, что перешел в московский клуб. Хорват будет выступать за команду на правах аренды.

Я счастлив продолжить карьеру в ПФК ЦСКА ! Переход в лучший клуб России — огромный шаг вперед. За несколько дней, что я работал в команде, понял, насколько высокий здесь уровень — это касается игроков, тренеров, персонала и всего остального. Моя задача — расти, прогрессировать и делать все для моей новой команды.

Яка Бийол помогал мне с самого первого дня, сейчас приехал Кристи, скоро увижу Влашича… Это здорово, когда в коллективе есть люди, которые говорят на твоем языке, и это поможет мне адаптироваться. Но я уже заметил, что у нас абсолютно все ребята замечательные и всегда друг другу помогают.