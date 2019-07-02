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Ондуа: «Уехать в Европу - правильное решение Головина»

сегодня, 09:58

Полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа поддержал хавбека «Монако» Александра Головина.

Мы пересекались с ним в дубле ЦСКА. Саня — хороший парень, мы дружили и дружим. В футболе иногда случаются вещи, которые не понять со стороны, есть некоторые факторы внутри команды. Уехать в Европу — правильное решение Головина. Не сомневаюсь, что в новом сезоне Саня докажет, что достоин играть в крутой команде и пойдет на повышение.

Головин всегда был таким вспыльчивым? Думаю, российский и французский чемпионаты разные — по накалу, менталитету и пониманию игры. В первое время у Сани была адаптация. Я уверен, даже обещаю вам, что в следующем сезоне он выстрелит, как пушка.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 683
сегодня в 12:13
Ему из Махачкалы видней)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   198 / 683
сегодня в 12:01
Как же стыдно за комментарии свиней!
beefs
beefs
   61 / 683
сегодня в 11:04
А сам приехал в Россию...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   94 / 683
сегодня в 10:50
Головин перешел в Монако и его трансфер был признан провальным, Паредас перешел в ПСЖ и парижане теперь хотят избавиться от этого неликвида. В РПЛ были одними из лучших, а как переехали в Европу сразу же показали свое деревянное нутро.
Footbolista
Footbolista
   3 / 683
сегодня в 10:47
Стыдно за коней музыкантов))... Г.Ондуа только поддерживает головуконя...
Footbolista
Footbolista
   3 / 683
сегодня в 10:40
В следующем сезоне вылетит, как пробка...зулус поговорки перепутал)...
Великолепный
Великолепный
   21 / 683
сегодня в 10:30
Конечно правильное решение и Гинера и Головина
И Александр поиграет в Европе и ЦСКА получил 30 миллионов.👍
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   160 / 683
сегодня в 10:15
Правильно что переехал из загнивающего ЦСКА.
STVA 1
STVA 1
   24 / 683
сегодня в 10:09
Время покажет...
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