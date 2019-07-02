Ондуа: «Уехать в Европу - правильное решение Головина»

Полузащитник «Анжи» поддержал хавбека «Монако» .

Мы пересекались с ним в дубле ЦСКА . Саня — хороший парень, мы дружили и дружим. В футболе иногда случаются вещи, которые не понять со стороны, есть некоторые факторы внутри команды. Уехать в Европу — правильное решение Головина. Не сомневаюсь, что в новом сезоне Саня докажет, что достоин играть в крутой команде и пойдет на повышение.

Головин всегда был таким вспыльчивым? Думаю, российский и французский чемпионаты разные — по накалу, менталитету и пониманию игры. В первое время у Сани была адаптация. Я уверен, даже обещаю вам, что в следующем сезоне он выстрелит, как пушка.