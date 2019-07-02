Сёмин: «Думаю, что матч за Суперкубок будет интересным»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин готовится к матчу за Суперкубок России против «Зенита».
Отношусь очень серьезно к каждому трофею. Нужно проявить характер для победы в этом матче. Будем играть для наших болельщиков. Приходите нас поддержать! Думаю, что будет интересно.
Поглядим........
Поглядим........
Надеюсь на 5-й Суперкубок....после чего трофей уедет в Питер навсегда......
Честного судейства...красивой игры...обилия голов...
Конечно многих удивил выбор города проведения.......наверно на нейтральной территории играть было бы по-честноковей......но думаю "Зениту" всё равно...в 2008-м и в 2016-м Москва оказалась вполне фартовым городом для взятия трофея "Зенитом"....
Надеюсь на 5-й Суперкубок....после чего трофей уедет в Питер навсегда......
Честного судейства...красивой игры...обилия голов...
Конечно многих удивил выбор города проведения.......наверно на нейтральной территории играть было бы по-честноковей......но думаю "Зениту" всё равно...в 2008-м и в 2016-м Москва оказалась вполне фартовым городом для взятия трофея "Зенитом"....