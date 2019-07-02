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Сёмин: «Думаю, что матч за Суперкубок будет интересным»

сегодня, 10:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив06.07.2019 в 19:00 Не начался

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин готовится к матчу за Суперкубок России против «Зенита».

Отношусь очень серьезно к каждому трофею. Нужно проявить характер для победы в этом матче. Будем играть для наших болельщиков. Приходите нас поддержать! Думаю, что будет интересно.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Сёмин Юрий  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Твиттер РПЛРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Jeck Denielse
   226 / 683
сегодня в 13:25
Жаль Фарфана и Барриоса не будет....... Надеюсь на 5-й Суперкубок....после чего трофей уедет в Питер навсегда...... Честного судейства...красивой игры...обилия голов... Конечно многих удивил выбор города проведения.......наверно на нейтральной территории играть было бы по-честноковей......но думаю "Зениту" всё равно...в 2008-м и в 2016-м Москва оказалась вполне фартовым городом для взятия трофея "Зенитом"....
Догоняйте лазурные! У ЦСКА уже давно ВСЕ трофеи на вечном хранении.
oFANATo
oFANATo
   45 / 683
сегодня в 13:10
Первый матч сезона. Так что будет интересным спорный вопрос.
Поглядим........
mihaluch
mihaluch
   41 / 683
сегодня в 12:01
Должен быть интересен, а результат может быть любой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 683
сегодня в 11:57
Жаль Фарфана и Барриоса не будет.......

Надеюсь на 5-й Суперкубок....после чего трофей уедет в Питер навсегда......

Честного судейства...красивой игры...обилия голов...
Конечно многих удивил выбор города проведения.......наверно на нейтральной территории играть было бы по-честноковей......но думаю "Зениту" всё равно...в 2008-м и в 2016-м Москва оказалась вполне фартовым городом для взятия трофея "Зенитом"....
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   268 / 683
сегодня в 11:18
Зенит опять пустит паровоз под откос!
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 11:02
Как может быть инресным если все знают результат.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   94 / 683
сегодня в 11:01
Локомотив обыграет питерский проект без истории, даже ручные судьи Миллера не помогут газмешку
Petergoff
Petergoff
   334 / 683
сегодня в 10:56
Жду победы Зенита.
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