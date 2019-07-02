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Рахимов: «Глушаков пережил больше негатива, чем Дзюба»

сегодня, 10:19

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов сравнил уход Дениса Глушакова из «Спартака» с переходом в «Зенит» бывшего нападающего «красно-белых» Артема Дзюбы.

Глушаков и Дзюба – это совершенно разные истории. Дзюба, во-первых, был в «Арсенале» аренде, а Глушаков на полноценном контракте. И в адрес Артема не было столько негатива, сколько вокруг Дениса, которому пришлось многое пережить. Что еще раз говорит о наличии стержня и умения держать удар. И раз выдержал – уходи от негативного прошлого.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил cska plus
   327 / 683
сегодня в 11:50
Сам видел?
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   327 / 683
сегодня в 11:49
Ничего с ним страшного не произошло,теперь будет спокойно доигрывать ,без этих спартаковских непоняток.Варитесь теперь в собственном соку,вы без этого не можете,вам надо обязательно кого то жевать и от любви до ненависти у вас один шаг.Приятного аппетита.
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 11:12
Губошлёп учавствовал в выживании Дзюбы.
spartak kursk
spartak kursk
   509 / 683
сегодня в 11:06
Глушаков сам загнал себя в негатив.Ведь от капитана требуется немного больше,чем один успешный сезон.Снижение к себе требовательности стало причиной негатива со стороны болельщиков.Ну и медные трубы Денис не прошёл....А ведь вполне мог стать новой легендой...Но выбрал другую дорожку..Спасибо ему за чемпионский сезон...и не спасибо за послечемпионскую игру...
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   6 / 683
сегодня в 10:54
Уж больно долго он уходить собирался, надеялся , что все утрясется.....и зря!!!
С таким то контрактом каждый день на мильён богаче, куда спешить то было? ))
Faustello
Faustello ответил 112910415
   6 / 683
сегодня в 10:54
и плачет ночами, и вздрагивают худенькие плечи ...
С такой динамикой высказываний ближе к вечеру будет:
Рахимов:
- Денис ангел божий и сошёл к нам с небес во имя спасения человечества!
112910415
112910415
   43 / 683
сегодня в 10:41
и плачет ночами, и вздрагивают худенькие плечи ...
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
   285 / 683
сегодня в 10:38
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 683
    сегодня в 10:36
    Уж больно долго он уходить собирался, надеялся , что все утрясется.....и зря!!!
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