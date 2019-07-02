Рахимов: «Глушаков пережил больше негатива, чем Дзюба»

Главный тренер «Ахмата» сравнил уход из «Спартака» с переходом в «Зенит» бывшего нападающего «красно-белых» .

Глушаков и Дзюба – это совершенно разные истории. Дзюба, во-первых, был в «Арсенале» аренде, а Глушаков на полноценном контракте. И в адрес Артема не было столько негатива, сколько вокруг Дениса, которому пришлось многое пережить. Что еще раз говорит о наличии стержня и умения держать удар. И раз выдержал – уходи от негативного прошлого.