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Рахимов: «Кадыров в курсе всей ситуации вокруг Глушакова»

сегодня, 08:47

Наставник «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал переход в команду экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

В нашей команде достаточно позитивная обстановка, подобрался очень хороший коллектив. Действительно, приход статусного новичка иногда может вызвать некоторое напряжение, но это не наш случай. Дениса приняли очень хорошо.

А что касается лезгинки, то у нас у каждого приходящего игрока есть право выбора: спеть, станцевать или, например, рассказать стихи. Через это проходят все. Для Глушакова, понятное дело, исключений не делали.

О футболе готов говорить везде и каждому, и не только о Глушакове. А вот всем известные моменты, происходившие с Денисом последний год… От них надо отходить. Прежде всего, ему самому. Все-таки карьера футболиста достаточно скоротечна, и тратить столько времени на все эти скандальные истории неправильно. О чем я Денису сказал в нашем разговоре после его приезда в расположение команды.

Мы о многом поговорили. Однако наш разговор на суд болельщиков, считаю, выносить не нужно. Все обсудили, проговорили, что надо сконцентрироваться исключительно на футболе. Перезапускать карьеру Денису не нужно, она у него и так состоялась, а вот вернуться на тот уровень, который позволял ему выступать, скажем, в сборной, надо стремиться.

Естественно, трансфер был осуществлен после того, как мы получили добро от Рамзана Ахматовича. Наш шеф внимательно следит за футболом, все понимает и вообще в курсе всей ситуации вокруг Глушакова. Так что его жест – действительно определенная поддержка для игрока. Ему дали понять, что есть возможность сконцентрироваться на футболе.

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Все комментарии
mensk
mensk
   443 / 683
сегодня в 13:36
Нужно еще учесть, что в Чечне немного другой взгляд на ситуацию с Глушаковым.
valt134
valt134
   130 / 683
сегодня в 13:05
Рассказывать стихи в раздевалке... Весьма оригинально!
Vladimir808
Vladimir808 ответил TEREK_FOREVER
   155 / 683
сегодня в 12:56
Удачи парню! Всем чертям на зло.
Денис коням и питерским обязательно забьет, поэтому парни на ветках про Глушакова так волнуются.))) Успеха Денису в Ахмате!!!
sir_Alex
sir_Alex ответил Заур-ЗВЕРЬ
   19 / 683
сегодня в 12:13
не сбылась песня, Черчесов и сборная стрельнула)))
И всё благодаря ЕдРу и лично Гаранту!😁😀😁😉
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил sir_Alex
   236 / 683
сегодня в 11:36
https://www.youtube.com/watch?v=i63jWjoAWHE
не сбылась песня, Черчесов и сборная стрельнула)))
OLESOCC
OLESOCC
   175 / 683
сегодня в 11:33
Задрали уже этим глушаком!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   236 / 683
сегодня в 11:31
в голосовалку добавил бы: "Да куда он денется" )))
спартак 1987
спартак 1987
   402 / 683
сегодня в 11:22
Денис, удачи тебе в ахмате, ты был капитаном в чемпионском сезоне и твои голы амкару и лошадям мы не забудем!
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 683
сегодня в 11:06
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 10:59
Кадыров не федун, шаг влево или вправо окажется в зиндане.
Sadjon
Sadjon
   431 / 683
сегодня в 10:49
Рахимов знает как руководить командой, думаю Денис там вспомнить о дисциплине....
Faustello
Faustello ответил particular
   6 / 683
сегодня в 10:20
Скорее всего, Рахимов чётко обозначил берега, за которые Глушакову лучше не заплывать..:))
После этого разговора тренерские часы Маматкуловича в Ахмате начали стремительно таять.
Дениска небось всю ночь ворочался в постельке придумывая новый заговор и под утро удовлетворённо захрапел со своей знаменитой улыбкой.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   327 / 683
сегодня в 10:11
Удачи парню! Всем чертям на зло.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Caniggia
   92 / 683
сегодня в 09:58
Там злостный бородатый дядя с плетью в руке, быстро заставит его вспомнить что такое режим и дисциплина.
Это была не плеть ,подумал Глушаков , отброшенный к стене пулей из "Калаша" !!! )))))))))))))))))))
mihaluch
mihaluch
   41 / 683
сегодня в 09:54
Прошедший "Спартак" в Грозном не потеряется, а вот насвинячить может.
Caniggia
Caniggia
   211 / 683
сегодня в 09:52
Там злостный бородатый дядя с плетью в руке, быстро заставит его вспомнить что такое режим и дисциплина.
drug01
drug01
   67 / 683
сегодня в 09:40
Все идёт по плану
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Алексей Коротеев
   596 / 683
сегодня в 09:35
Отдохни фратриец
ДСА
ДСА
   149 / 683
сегодня в 09:30
Глупая традиция, на дедовщину похожая.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   92 / 683
сегодня в 09:26
Я ,конечно , Глушакову не судья , но не слишком ли много уделяют внимания этой персоне ? И хватит из него делать жертву . Дыма без огня не бывает !!!!
ermak6848
ermak6848
   200 / 683
сегодня в 09:25
особенно когда гол забьёт бывшему клубу....
Морозовский
Морозовский
   14 / 683
сегодня в 09:25
Дениска трещит направо и налево о сбывшейся мечте играть в "Ахмате"! Рахимов, поди, предложил ему приткнуться.
ildar_3871
ildar_3871
   388 / 683
сегодня в 09:20
Где лезгинка от Глушакова ?
Doping87
Doping87
   266 / 683
сегодня в 09:17
У Рахимова не забалуешь.
Сп62
Сп62
   164 / 683
сегодня в 09:10
Как говорится, в добрый час. Успеха тебе, Денис.
Danrog
Danrog
   129 / 683
сегодня в 09:09
Короче, поморочит он вам еще голову.
particular
particular
   11 / 683
сегодня в 08:51
Скорее всего, Рахимов чётко обозначил берега, за которые Глушакову лучше не заплывать..:))
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