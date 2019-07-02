Рахимов: «Кадыров в курсе всей ситуации вокруг Глушакова»

Наставник «Ахмата» прокомментировал переход в команду экс-капитана «Спартака» .

В нашей команде достаточно позитивная обстановка, подобрался очень хороший коллектив. Действительно, приход статусного новичка иногда может вызвать некоторое напряжение, но это не наш случай. Дениса приняли очень хорошо.

А что касается лезгинки, то у нас у каждого приходящего игрока есть право выбора: спеть, станцевать или, например, рассказать стихи. Через это проходят все. Для Глушакова, понятное дело, исключений не делали.

О футболе готов говорить везде и каждому, и не только о Глушакове. А вот всем известные моменты, происходившие с Денисом последний год… От них надо отходить. Прежде всего, ему самому. Все-таки карьера футболиста достаточно скоротечна, и тратить столько времени на все эти скандальные истории неправильно. О чем я Денису сказал в нашем разговоре после его приезда в расположение команды.

Мы о многом поговорили. Однако наш разговор на суд болельщиков, считаю, выносить не нужно. Все обсудили, проговорили, что надо сконцентрироваться исключительно на футболе. Перезапускать карьеру Денису не нужно, она у него и так состоялась, а вот вернуться на тот уровень, который позволял ему выступать, скажем, в сборной, надо стремиться.

Естественно, трансфер был осуществлен после того, как мы получили добро от Рамзана Ахматовича. Наш шеф внимательно следит за футболом, все понимает и вообще в курсе всей ситуации вокруг Глушакова. Так что его жест – действительно определенная поддержка для игрока. Ему дали понять, что есть возможность сконцентрироваться на футболе.