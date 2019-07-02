ГлавнаяНовости

Гамула: «Было бы интересно посмотреть на „Краснодар“ в групповом раунде ЛЧ»

сегодня, 08:31

Менеджер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула считает, что «Краснодар» может выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Напомним, что «быки» начнут свой путь в турнире с квалификационного раунда.

Ушли ключевые игроки из середины поля, Юрий Газинский и Виктор Классон травмированы. Тем не менее, клуб работает над усилениями в этой линии, да и не только.

Было бы интересно на них взглянуть в групповом раунде. Все-таки три российские команды в группах главного еврокубка еще никогда не были представлены. Но многое должно сложиться, в первую очередь имею в виду травмы. Без них в футболе редко обходится.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Быстров: «„Краснодар“ планирует подписать еще двух новичков»
Сегодня, 15:12 Комментарии0
Быстров: «Маркизио же бестолковый был совсем!»
Сегодня, 15:08 Комментарии2
Быстров: «ЦСКА - молодцы»
Сегодня, 15:05 Комментарии1
Агент: «Многие клубы интересуются Чаловым»
Сегодня, 14:53 Комментарии3
Агент: «Фернандес останется в ЦСКА»
Сегодня, 13:57 Комментарии14
Медведев: «Рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в „Зените“»
Сегодня, 13:28 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
борька
борька
   84 / 683
сегодня в 13:43
Туда нужно пробиться, повторить успех ФК Ростова! Удачи!
OLESOCC
OLESOCC
   175 / 683
сегодня в 13:38
Интересно? Посмотри!.
valt134
valt134
   130 / 683
сегодня в 13:00
Очень хотелось бы,чтобы первый блин не вышел комом. Удачи!!!
spartach091
spartach091
   47 / 683
сегодня в 11:44
Удачи быкам!
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 683
сегодня в 11:11
Хорошо бы!
VIPded
VIPded
   312 / 683
сегодня в 10:36
Было бы неплохо... Надеемся на удачную жеребьевку! )))
112910415
112910415
   43 / 683
сегодня в 10:26
грустно, но интересно
Faustello
Faustello ответил Caniggia
   6 / 683
сегодня в 10:23
Конечно хочется. Но там, кажется, надо будет 2 стыка пройти и будет очень тяжело, так как команды там уже будут, примерно, уровня Валенсии, от которой быки недавно вылетели в ЛЕ.
Там 90% что мы на Порту попадаем.
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 10:01
Наберись терпения и увидишь.
Garrincha58
Garrincha58
   122 / 683
сегодня в 09:53
ничего интересного когда российские команды влетают в чистую командам типа Севильи Виллияреалам и всем подобным не говоря уже о грандах европейских,а Гамуле наверное нравится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 683
сегодня в 09:27
Будет трудно, ну так кому щас легко?
Caniggia
Caniggia
   211 / 683
сегодня в 09:14
Конечно хочется. Но там, кажется, надо будет 2 стыка пройти и будет очень тяжело, так как команды там уже будут, примерно, уровня Валенсии, от которой быки недавно вылетели в ЛЕ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 683
сегодня в 09:13
Не уверен что у Мусаева хватит времени сыграть абсолютно новую среднюю линию до уровня ЛЧ в такие короткие сроки.
particular
particular
   11 / 683
сегодня в 08:48
Действительно... Для подтверждения успешности действий руководства Краснодара, хотелось бы реального и поступательного движения в турнире...
Пора закладывать базис для долгосрочного присутствия южан в еврокубках!..
drug01
drug01
   67 / 683
сегодня в 08:38
Посмотрим!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100