Гамула: «Было бы интересно посмотреть на „Краснодар“ в групповом раунде ЛЧ»

Менеджер-селекционер «Ростова» считает, что «Краснодар» может выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Напомним, что «быки» начнут свой путь в турнире с квалификационного раунда.

Ушли ключевые игроки из середины поля, Юрий Газинский и Виктор Классон травмированы. Тем не менее, клуб работает над усилениями в этой линии, да и не только.

Было бы интересно на них взглянуть в групповом раунде. Все-таки три российские команды в группах главного еврокубка еще никогда не были представлены. Но многое должно сложиться, в первую очередь имею в виду травмы. Без них в футболе редко обходится.