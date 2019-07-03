Cёмин: «Не могу сказать, останется ли Фернандеш»

сегодня, 11:13

Главный тренер «Локомотива» рассказал о будущем , травме и уходе из клуба .

– Фернандеша, чей контракт закончился в июне, точно не будет в команде?

– Точного ответа на этот вопрос я дать пока не могу.

– Потеря Фарфана – главная проблема накануне старта сезона?

– Одна из главных. Значит, подумаем, как сделать так, чтобы в отсутствие перуанца атака не потеряла ни в мобильности, ни в остроте.

– «Локомотив» покинул молодой полузащитник Кварацхелия, который подписал контракт с «Рубином»…

– Поверьте, для меня это стало неожиданностью. Причем неприятной. Парень провел в «Локо» полгода и подавал большие надежды. Жаль…