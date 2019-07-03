Cёмин: «Не могу сказать, останется ли Фернандеш»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о будущем Мануэла Фернандеша, травме Джефферсона Фарфана и уходе из клуба Хвичи Кварацхелии.
– Фернандеша, чей контракт закончился в июне, точно не будет в команде?
– Точного ответа на этот вопрос я дать пока не могу.
– Потеря Фарфана – главная проблема накануне старта сезона?
– Одна из главных. Значит, подумаем, как сделать так, чтобы в отсутствие перуанца атака не потеряла ни в мобильности, ни в остроте.
– «Локомотив» покинул молодой полузащитник Кварацхелия, который подписал контракт с «Рубином»…
– Поверьте, для меня это стало неожиданностью. Причем неприятной. Парень провел в «Локо» полгода и подавал большие надежды. Жаль…