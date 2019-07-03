ГлавнаяНовости

Cёмин: «Не могу сказать, останется ли Фернандеш»

сегодня, 11:13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о будущем Мануэла Фернандеша, травме Джефферсона Фарфана и уходе из клуба Хвичи Кварацхелии.

 Фернандеша, чей контракт закончился в июне, точно не будет в команде?

– Точного ответа на этот вопрос я дать пока не могу.

– Потеря Фарфана – главная проблема накануне старта сезона?

– Одна из главных. Значит, подумаем, как сделать так, чтобы в отсутствие перуанца атака не потеряла ни в мобильности, ни в остроте.

– «Локомотив» покинул молодой полузащитник Кварацхелия, который подписал контракт с «Рубином»…

– Поверьте, для меня это стало неожиданностью. Причем неприятной. Парень провел в «Локо» полгода и подавал большие надежды. Жаль…

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «Мне интересен Сутормин, но он выбрал „Рубин“. Ничего страшного»
Сегодня, 11:46 Комментарии2
Семак: «Не слышал о конкретных предложениях по Барриосу»
Сегодня, 11:33 Комментарии2
Иванович: «Сил достаточно, чтобы побороться за Суперкубок»
Сегодня, 11:23 Комментарии4
Сёмин доволен итогами сборов «Локомотива»
Сегодня, 10:31 Комментарии3
Хохлов: «Фанаты „Динамо“ примут Паршивлюка»
Сегодня, 10:12 Комментарии2
Рахимов рассказал о переходе Глушакова в «Ахмат»
Сегодня, 10:09 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 11:25
Можно и без него обойтись.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100