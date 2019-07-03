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Хохлов: «Фанаты „Динамо“ примут Паршивлюка»

сегодня, 10:12

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что не имеет значения тот факт, что новичок команды Сергей Паршивлюк является воспитанником «Спартака».

Нам нужны в первую очередь сильные игроки или футболисты с положительной для болельщиков историей? Пусть у кого-то будет другая реакция, ничего страшного. Мне нужно, чтобы в команде играли сильные футболисты. Безусловно, на какие-то моменты неспортивного характера при трансферах мы смотрим. Но давайте вспомним, сколько трансферов осуществлялось из «Динамо» в «Зенит» и обратно. И что? Совсем не брать игроков у прямых конкурентов? Тот же Семшов уходил, возвращался – и все болельщики поначалу были недовольны. Но Игорь стал забивать, приносить пользу – и все его снова полюбили, про «Зенит» сразу же забыли. 

А Паршивлюк после «Спартака» играл в двух других командах – «Анжи» и «Ростове». Я уверен, что человеческие и игровые качества Сергея, его самоотдача – всё это вызовет уважение со стороны поклонников «Динамо», и они будут к нему хорошо относиться.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   523 / 699
сегодня в 10:58
Куда они денутся с подводной лодки
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 10:20
Зенитовских могут и воспринять а хрющек нигде не воспринимают, исключение составляют те, которые официально признали, что ненавидят спартак.
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