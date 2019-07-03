Рахимов рассказал о переходе Глушакова в «Ахмат»

Наставник «Ахмата» прокомментировал переход полузащитника в клуб.

Ситуация так сложилась, что Денис ушел из «Спартака». Мы с ним знакомы давно. Он при мне начинал играть в «Локомотиве». Мы не думали, что он может к нам попасть, но связались, все достаточно быстро обговорили. Поговорили с руководством, с Рамзаном Ахматовичем. Когда это все было одобрено, он принял решение, что готов перейти к нам.

Глушаков в «Локомотиве» и сейчас — это, конечно же, два разных футболиста. Его игровые качества были понятны и тогда. Он человек, играющий в мобильный футбол. К этому добавились опыт, лидерские качества. То, что происходило в последнее время, было ему не на пользу. Мы постараемся помочь ему сконцентрироваться на игре и показать свои лучшие качества.