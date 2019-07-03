Хохлов: «Мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал уход из клуба , который занимал пост советника генерального директора по спортивным вопросам.

После ухода Широков в интервью заявил, что 12-е место «Динамо» - это результат работы Хохлова.

Давайте я отвечу, а потом эту тему раз и навсегда закроем. Да, мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул клуб. Я читал его последнее интервью. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него.

Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты.