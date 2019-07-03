ГлавнаяНовости

Хохлов: «Мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул „Динамо“»

сегодня, 10:00

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал уход из клуба Романа Широкова, который занимал пост советника генерального директора по спортивным вопросам.

После ухода Широков в интервью заявил, что 12-е место «Динамо» - это результат работы Хохлова.

Давайте я отвечу, а потом эту тему раз и навсегда закроем. Да, мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул клуб. Я читал его последнее интервью. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него.

Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «Мне интересен Сутормин, но он выбрал „Рубин“. Ничего страшного»
Сегодня, 11:46 Комментарии2
Семак: «Не слышал о конкретных предложениях по Барриосу»
Сегодня, 11:33 Комментарии2
Иванович: «Сил достаточно, чтобы побороться за Суперкубок»
Сегодня, 11:23 Комментарии4
Cёмин: «Не могу сказать, останется ли Фернандеш»
Сегодня, 11:13 Комментарии1
Сёмин доволен итогами сборов «Локомотива»
Сегодня, 10:31 Комментарии3
Хохлов: «Фанаты „Динамо“ примут Паршивлюка»
Сегодня, 10:12 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   33 / 699
сегодня в 11:54
Хохлов сколько лет ты уже тренер , хотя это слово к тебе не пременимо, и каждый год одно тоже кто то мешает. Признайся уже что ты просто дубовый.
морозз
морозз
   22 / 699
сегодня в 11:24
Широков очень хотел снять с себя маску бомжа, не получилось!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 699
сегодня в 10:52
Широков и скандал - это синонимы!!!
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 10:22
Видно накипело у Димона.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   248 / 699
сегодня в 10:13
"Мистер Твиттер" балабол тот еще. Пусть Ыкспертом как Бубнов идет работать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 699
сегодня в 10:12
Болтать бакланы любят
удав
удав
   128 / 699
сегодня в 10:11
"Сидите дома , епт" там вообще легко)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100