Хохлов: «В прошлом сезоне „Динамо“ катастрофически подводила реализация»

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему прошлый сезон команда завершила в нижней части таблицы.

«Бело-голубые» финишировали на 12-м месте.

Для меня ответ очевиден – реализация. Говорил об этом много раз. Она нас подводила. Катастрофически. Мы качественно проводили игры в обороне, мало пропускали. Неплохо атаковали и создавали моменты. Много моментов! Если брать весеннюю часть, не вспомню ни одного матча, чтобы создали меньше двух-трёх шансов. Но использовали их плохо. Это и есть главная проблема.

Где-то нам откровенно не везло, да. Но подводило и качество исполнения. Не подфартить может один раз, два, три, когда попадаешь с метра в штангу или вратарь случайно выставляет руку. Но когда это происходит из игры в игру, когда мы создаём огромное количество моментов и системно не используем их, на одно невезение списывать нельзя. Значит, футболисты принимают неверные решения или неправильно бьют.

Пробуем это натренировать. Но если бы всё возможно было натренировать, все команды в мире были бы плюс-минус одинаковыми по силе. Месси и Мбаппе ведь и ценятся за то, что умеют исполнять и реализовывать лучше других. Вопрос уровня игроков тоже актуален. Всё в комплексе. Можно сколько угодно тренироваться, но есть какой-то лимит возможностей.