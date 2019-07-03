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Хохлов: «В прошлом сезоне „Динамо“ катастрофически подводила реализация»

сегодня, 09:28

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил, почему прошлый сезон команда завершила в нижней части таблицы.

«Бело-голубые» финишировали на 12-м месте.

Для меня ответ очевиден – реализация. Говорил об этом много раз. Она нас подводила. Катастрофически. Мы качественно проводили игры в обороне, мало пропускали. Неплохо атаковали и создавали моменты. Много моментов! Если брать весеннюю часть, не вспомню ни одного матча, чтобы создали меньше двух-трёх шансов. Но использовали их плохо. Это и есть главная проблема.

Где-то нам откровенно не везло, да. Но подводило и качество исполнения. Не подфартить может один раз, два, три, когда попадаешь с метра в штангу или вратарь случайно выставляет руку. Но когда это происходит из игры в игру, когда мы создаём огромное количество моментов и системно не используем их, на одно невезение списывать нельзя. Значит, футболисты принимают неверные решения или неправильно бьют.

Пробуем это натренировать. Но если бы всё возможно было натренировать, все команды в мире были бы плюс-минус одинаковыми по силе. Месси и Мбаппе ведь и ценятся за то, что умеют исполнять и реализовывать лучше других. Вопрос уровня игроков тоже актуален. Всё в комплексе. Можно сколько угодно тренироваться, но есть какой-то лимит возможностей. 

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Все комментарии
galem72
galem72
   274 / 699
сегодня в 11:19
"...Динамо катастрофически подводила реализация..."

ДМ катастрофически подводило отсутствие нормальных игроков.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 699
сегодня в 10:31
Защита была лучше нападения.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   124 / 699
сегодня в 10:05
Да ладно, Дима, хватит пургу гнать. Ты можешь наиграть со своими футболистами какие-то новые тактические схемы, но, учить их попадать с метра в ворота, а не в штангу , или в руку вратарю,уже поздно. Техника ставится с детства, а не в двадцать с гаком годков. Так что , покупать надо классных игроков, если есть деньги, разумеется, а то ваша реализация вас и похоронит.
Erlov
Erlov
   558 / 699
сегодня в 09:34
Лучше тренероваться нужно.
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