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Хохлов: «Нам нужны сильные игроки в группу атаки»

сегодня, 10:07

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о летней трансферной кампании. 

В команде может появиться ещё не один новичок. Больше. Нам нужны сильные игроки в группу атаки. Действительно сильные, потому что загружать команду средними не хочется. Но не все футболисты из европейских чемпионатов желают переезжать в Россию. Не получается согласовать личные условия. 

Жерсон? В прессе сейчас много слухов, но я не хочу комментировать ни один из них. Где-то информация правдива, в каких-то случаях и близко ничего нет. Поэтому давайте сплетни я оставлю без комментариев. Это всё внутриклубные дела. Когда на официальном сайте что-то появится – тогда и обсудим.

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