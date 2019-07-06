Ротенберг: «Сёмин - мифический человек»

Защитник «Локомотива» подвел итоги матча с «Зенитом» (3:2) за Суперкубок России.

4 трофея Семина? Это просто мифический человек. Если бы не он, мы бы сегодня не победили. В детстве я всегда мечтал выиграть эти три кубка. Я сегодня не играл, но очень сильно переживал.

Я горжусь собой и командой. Второй тайм был напряженным, Азмун мог забивать, но наши болельщики его испугали. Это их заслуга, что он не забил.

Эта победа — подарок болельщикам. Спасибо тренерскому штабу, всем ребятам. Была тяжелая игра, мы проигрывали. Поздравляю всех!