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Ротенберг: «Сёмин - мифический человек»

сегодня, 22:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг подвел итоги матча с «Зенитом» (3:2) за Суперкубок России.

4 трофея Семина? Это просто мифический человек. Если бы не он, мы бы сегодня не победили. В детстве я всегда мечтал выиграть эти три кубка. Я сегодня не играл, но очень сильно переживал.

Я горжусь собой и командой. Второй тайм был напряженным, Азмун мог забивать, но наши болельщики его испугали. Это их заслуга, что он не забил.

Эта победа — подарок болельщикам. Спасибо тренерскому штабу, всем ребятам. Была тяжелая игра, мы проигрывали. Поздравляю всех!

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Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Лакшери
   237 / 735
сегодня в 22:48
Кто это такой ? Он вообще хоть раз сыграл за Локо ?
Ага, аж 10 раз. Нет, серьезно.
Лакшери
Лакшери
   60 / 735
сегодня в 22:38
Кто это такой ? Он вообще хоть раз сыграл за Локо ?
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   237 / 735
сегодня в 22:34
Теперь Боря будет внукам рассказывать, как выиграл в России все трофеи, которые только можно))) Ну кроме кубка Тины, но еще не вечер)
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