Семак: «Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что недоволен работой главного арбитра матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3) Сергея Лапочкина.
Были ли вопросы к судейству? Были, и достаточно много. В обоих случаях, когда Оздоев получал желтые карточки, он играл в мяч. Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили. Надеюсь, с VAR ситуация изменится.
А ещё я помню, как он завалил защитника Спартака, тот схватил его за шорты при падении и назначили пенальти в ворота Спартака. После этого я его вообще всерьёз воспринимать не могу. А уж после вырезанной таблицы - тем более.
А ещё я помню, как он завалил защитника Спартака, тот схватил его за шорты при падении и назначили пенальти в ворота Спартака. После этого я его вообще всерьёз воспринимать не могу. А уж после вырезанной таблицы - тем более.