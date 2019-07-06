Семак: «Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили»

Главный тренер «Зенита» заявил, что недоволен работой главного арбитра матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3) Сергея Лапочкина.

Были ли вопросы к судейству? Были, и достаточно много. В обоих случаях, когда Оздоев получал желтые карточки, он играл в мяч. Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили. Надеюсь, с VAR ситуация изменится.