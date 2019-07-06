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Семак: «Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили»

сегодня, 21:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что недоволен работой главного арбитра матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3) Сергея Лапочкина.

Были ли вопросы к судейству? Были, и достаточно много. В обоих случаях, когда Оздоев получал желтые карточки, он играл в мяч. Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили. Надеюсь, с VAR ситуация изменится.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Семак Сергей  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Sport24.ruРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Left Boy
Left Boy
   149 / 733
сегодня в 22:02
Пенальти в ворота бакланов тоже не поставили
ziborock
ziborock
   9 / 733
сегодня в 22:02
А я все гадал кто первый из Питера заноет, оказалось как всегда тренер!)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   40 / 733
сегодня в 22:00
Что-то у него было с Луческу.
STVA 1
STVA 1
   33 / 733
сегодня в 22:00
Ну зачем ныть!! Игра был ровна ...
Footbolista
Footbolista
   3 / 733
сегодня в 21:59
Семак, ты румын что ли?...
Дима Головашич
Дима Головашич
   144 / 733
сегодня в 21:59
Сразу посылаю Семака куда подальше с такими претензиями. Я за Локомотив не болею и матч не смотрел, но, жаловаться на подобные штуки будучи тренером Зенита, верх скотства. В каждом матче выпрашивает что-то и только нарушения своих игроков не замечает.

А ещё я помню, как он завалил защитника Спартака, тот схватил его за шорты при падении и назначили пенальти в ворота Спартака. После этого я его вообще всерьёз воспринимать не могу. А уж после вырезанной таблицы - тем более.
Питер Ман
Питер Ман
   27 / 733
сегодня в 21:59
Ну а чего ещё ожидать от матча в москве, с федунским судьей
Морозовский
Морозовский
   6 / 733
сегодня в 21:57
Надежда Семака только на лазурный VAR,,,
Ваня лучший
Ваня лучший
   91 / 733
сегодня в 21:56
Очередной соплежуй. Фирменная черта тренеров Зенита. А мы все рады, что Локо наказал казнокрадов из Газпрома. С победой
Морозовский
Морозовский
   6 / 733
сегодня в 21:55
    Заратустра
    Заратустра
       118 / 733
    сегодня в 21:55
    Питерский судья топил за зеню. Но Локомотив всё равно оказался сильнее.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
       62 / 733
    сегодня в 21:53
    Господи и этот сходу заныл....((((
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