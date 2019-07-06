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Сёмин: «Мы должны быть на уровне РЖД»

сегодня, 22:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о победе своей команды над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.

В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов Суперкубка. Прекрасный стадион, на котором я когда-то играл. Футболисты с обеих сторон показали очень хороший футбол. Думаю, болельщики были довольны. Естественно, наши были довольны больше!

Мы бились за первый трофей российского сезона. Мы должны быть на уровне РЖД. И за себя бились. Нас отлично поддерживали болельщики. Но можно было и еще прибавить.

Здесь, на «Динамо», «Локомотив» стал чемпионом и выиграл несколько кубков. Этот стадион для нас счастливый.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Сёмин Юрий  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Sport24.ruРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
berda2003
berda2003
   356 / 735
сегодня в 23:02
сравнение сильно неудачно...
Морозовский
Морозовский
   6 / 735
сегодня в 22:36
Согласен с Палычем: "Локо" не должен так бездарно разбазаривать народные деньги, как "Зенит"!
Bладимиp
Bладимиp
   84 / 735
сегодня в 22:33
Как плаукартный вагон?
a3r3v3
a3r3v3
   204 / 735
сегодня в 22:28
Уровень РЖД, оставляет желать лучшего)
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