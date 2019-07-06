Сёмин: «Мы должны быть на уровне РЖД»

Наставник «Локомотива» поделился мнением о победе своей команды над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.

В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов Суперкубка. Прекрасный стадион, на котором я когда-то играл. Футболисты с обеих сторон показали очень хороший футбол. Думаю, болельщики были довольны. Естественно, наши были довольны больше!

Мы бились за первый трофей российского сезона. Мы должны быть на уровне РЖД . И за себя бились. Нас отлично поддерживали болельщики. Но можно было и еще прибавить.

Здесь, на «Динамо», «Локомотив» стал чемпионом и выиграл несколько кубков. Этот стадион для нас счастливый.