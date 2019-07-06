Семак: «Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Локомотива».

Сложная игра. Первая официальная. Естественно много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, вопросов много, будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Хороший матч для нас, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над ними.

«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично. Были большие разрывы. Состояние у игроков тоже разное. Для болельщиков игра смотрелась, а мы должны учесть все ошибки перед стартом чемпионата.

Что касается замены Нобоа на Ерохина, игра была сложная, Саша во втором тайме смотрелся неплохо с точки зрения объёма и единоборств. Но играли мы не так, как хотелось бы, не только в центре поля.