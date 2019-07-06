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Семак: «Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу»

сегодня, 21:47
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Локомотива».

Сложная игра. Первая официальная. Естественно много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, вопросов много, будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Хороший матч для нас, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над ними.

«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично. Были большие разрывы. Состояние у игроков тоже разное. Для болельщиков игра смотрелась, а мы должны учесть все ошибки перед стартом чемпионата.

Что касается замены Нобоа на Ерохина, игра была сложная, Саша во втором тайме смотрелся неплохо с точки зрения объёма и единоборств. Но играли мы не так, как хотелось бы, не только в центре поля.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Семак Сергей  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Championat.comРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
   62 / 733
сегодня в 21:57
... Тренер: «Мужики не подумайте, что я суеверен но при счёте 13-0 я начинаю сомневаться в наше победе!»
drug01
drug01
   96 / 733
сегодня в 21:52
Счёт по игре! Спасибо!
Заратустра
Заратустра
   118 / 733
сегодня в 21:51
Локомотив показал кто истинный чемпион. А кто газпромовский судейский проект.
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