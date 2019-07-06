Иванович: «Ничего страшного не произошло»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение «сине-бело-голубых» от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.
Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре. Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию.
Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125990/ivanovich-branislav
Нам газпром накинет еще бабла и точно дооолгий сезон будет зюба уберай жорожку ооочень что ох а сезон ну там ах да все пора сезон а нет да нееет лчччччееее)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125990/ivanovich-branislav
Нам газпром накинет еще бабла и точно дооолгий сезон будет зюба уберай жорожку ооочень что ох а сезон ну там ах да все пора сезон а нет да нееет лчччччееее)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125990/ivanovich-branislav
Нам нафиг не нужен этот кубок ой суперкубок но он все равно ненужен, у нас газпром а вы держитесь как тотак а я пошел и все
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125990/ivanovich-branislav
Нам нафиг не нужен этот кубок ой суперкубок но он все равно ненужен, у нас газпром а вы держитесь как тотак а я пошел и все
А у Семака судья все время не в ту сторону свистел..)))
А у Семака судья все время не в ту сторону свистел..)))
Всего то навсего остались без трофея на вечное хранение в клубе.
Всего то навсего остались без трофея на вечное хранение в клубе.