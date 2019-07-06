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Иванович: «Ничего страшного не произошло»

сегодня, 22:06
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение «сине-бело-голубых» от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.

Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре. Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию.

Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   179 / 735
сегодня в 22:44
Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125990/ivanovich-branislav

Нам газпром накинет еще бабла и точно дооолгий сезон будет зюба уберай жорожку ооочень что ох а сезон ну там ах да все пора сезон а нет да нееет лчччччееее)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   179 / 735
сегодня в 22:41
Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125990/ivanovich-branislav

Нам нафиг не нужен этот кубок ой суперкубок но он все равно ненужен, у нас газпром а вы держитесь как тотак а я пошел и все
Морозовский
Морозовский
   6 / 735
сегодня в 22:25
Иванович: "А в основном, прекрасная маркиза - всё хорошо, всё хо-ро-шо!"
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил 11-и метровый
   179 / 735
сегодня в 22:21
Чему так рады свиньи с пятого места?
Так ты радуйся, еГэ прошло
11-и метровый
11-и метровый
   58 / 735
сегодня в 22:14
Чему так рады свиньи с пятого места?
Hexenwind
Hexenwind ответил ЦСКА Самый титулованный
   401 / 735
сегодня в 22:13
Иванович, ничего страшного не произошло. Всего то навсего остались без трофея на вечное хранение в клубе.
точно так же как каждый год в ЛЧ на четвертой строчке с рекордсменом висеть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   22 / 735
сегодня в 22:11
Конечно ничего страшного. Жду продолжения банкета).
rubinovyi2
rubinovyi2
   55 / 735
сегодня в 22:10
Как все просто...,быстро пропустили,не смогли добавить,пропустили два необязательных мяча,но ничего страшного не произошло.)))))
А у Семака судья все время не в ту сторону свистел..)))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   257 / 735
сегодня в 22:09
Иванович, ничего страшного не произошло.

Всего то навсего остались без трофея на вечное хранение в клубе.
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