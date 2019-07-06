Иванович: «Ничего страшного не произошло»

Защитник «Зенита» прокомментировал поражение «сине-бело-голубых» от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.

Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре. Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию.

Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.