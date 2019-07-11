РФС на следующей неделе примет решение по задержанию фанатов «Локо»

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что на следующей неделе будет принято решение по ситуации с задержанием болельщиков «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России в Самаре.
Перед игрой полиция задержала в одном из баров около 50 поклонников московского клуба.
Один из членов нашего комитета был на матче, он подробно рассказал, что там было. Так как среди членов комитета есть представители МВД, они были готовы сразу принять решение. Мы должны не только применять меры против болельщиков и фанатов при нарушении норм безопасности, но и также защищать их. Поэтому до следующей недели МВД дано время уточнить, что там было на самом деле со слов фанатов и со слов представителей власти, тогда уже будем принимать решение на заседании комитета, что будем делать с виновными в том инциденте.