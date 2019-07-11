ГлавнаяНовости

РФС на следующей неделе примет решение по задержанию фанатов «Локо»

сегодня, 08:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что на следующей неделе будет принято решение по ситуации с задержанием болельщиков «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России в Самаре.

Перед игрой полиция задержала в одном из баров около 50 поклонников московского клуба.

Один из членов нашего комитета был на матче, он подробно рассказал, что там было. Так как среди членов комитета есть представители МВД, они были готовы сразу принять решение. Мы должны не только применять меры против болельщиков и фанатов при нарушении норм безопасности, но и также защищать их. Поэтому до следующей недели МВД дано время уточнить, что там было на самом деле со слов фанатов и со слов представителей власти, тогда уже будем принимать решение на заседании комитета, что будем делать с виновными в том инциденте.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года
Вчера, 10:53 Комментарии7
ОфициальноЦСКА встретится с болельщиками 7 июля. В программе будет гриль-зона
04 июля Комментарии16
«Локомотив» проведет товарищеский матч со своими болельщиками
03 июля Комментарии13
Кикнадзе: «Будем отвечать на письмо болельщиков»
01 июля Комментарии7
Болельщики «Локомотива» недовольны руководством клуба
01 июля Комментарии23
ЦСКА проведет встречу с болельщиками в новом формате
29 июня Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 09:27
Очередной,мусорской БЕСПРЕДЕЛ.
Паровозов
Паровозов
   205 / 737
сегодня в 09:20
Зашевелились только после встречи болельщиков с Кикнадзе.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   143 / 737
сегодня в 09:07
Кто свидетель ? Я -свидетель ,а что случилось ? )))
Морозовский
Морозовский
   4 / 737
сегодня в 08:53
РФС постарается обобрать КикнаДЗЭ - тот проболтался, что у него есть ещё три ляма.
Faustello
Faustello ответил Glyba
   3 / 737
сегодня в 08:45
Мутное дело какое-то.
cska plus
cska plus
   13 / 737
сегодня в 08:35
Позднее зажигание.
Glyba
Glyba
   174 / 737
сегодня в 08:32
Мутное дело какое-то.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100