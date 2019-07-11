РФС на следующей неделе примет решение по задержанию фанатов «Локо»

сегодня, 08:26

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что на следующей неделе будет принято решение по ситуации с задержанием болельщиков «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России в Самаре.

Перед игрой полиция задержала в одном из баров около 50 поклонников московского клуба.