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«Локомотив» проведет товарищеский матч со своими болельщиками

сегодня, 17:43

Пресс-служба «Локомотива» объявила о встрече с болельщиками. Поклонники «железнодорожников» смогут задать игрокам и руководству вопросы, а также получат возможность сыграть товарищеский матч против основного состава московской команды.

9 июля состоится встреча с командой. Собираемся на «РЖД Арене» к 19:00. Мы представим новичков, футболисты получат серебряные медали чемпионата России, а болельщики смогут задать все интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководству «Локомотива».

Кроме того, в рамках встречи впервые в истории пройдёт товарищеский матч между командой болельщиков и футболистами основного состава «Локо»! Шанс выйти на поле с кумирами получат владельцы абонементов на сезон-2019/20. Отбор в команду болельщиков пройдет 7 июля – тренеры Академии проведут предматчевую тренировку и определят счастливчиков, которые войдут в состав.

Напомним, 6 июля «Локомотив» сразится с «Зенитом» за Суперкубок России. 

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Все комментарии
Паровозов
Паровозов
   403 / 695
сегодня в 20:22
Оригинально, будет весело.
Байкал-38
Байкал-38
   28 / 695
сегодня в 18:47
Любые мероприятия где задействованы команда и болельщики вызывает только положительные чувства!
КЭТиК
КЭТиК
   150 / 695
сегодня в 18:44
Намечается договорнняк.
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 18:25
    ermak6848
    ermak6848
       167 / 695
    сегодня в 18:02
    Хорошая идея !
    drug01
    drug01
       64 / 695
    сегодня в 18:01
    Хорошо!
    Морозовский
    Морозовский
       11 / 695
    сегодня в 17:53
    Токо без травм!
    Николай 86
    Николай 86
       243 / 695
    сегодня в 17:52
    "«Локомотив» проведет товарищеский матч со своими болельщиками."
    Все логично. Их как раз одиннадцать человек насчитывается
    11-и метровый
    11-и метровый
       270 / 695
    сегодня в 17:52
    Полезное дело.
    Alladins
    Alladins ответил dino-hsv
       183 / 695
    сегодня в 17:47
    локо уже выслал в иркутск свой клубный самолет? :)
    Где можно посмеяться?
    dino-hsv
    dino-hsv
       237 / 695
    сегодня в 17:44
    локо уже выслал в иркутск свой клубный самолет? :)
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