"«Локомотив» проведет товарищеский матч со своими болельщиками."

Пресс-служба «Локомотива» объявила о встрече с болельщиками. Поклонники «железнодорожников» смогут задать игрокам и руководству вопросы, а также получат возможность сыграть товарищеский матч против основного состава московской команды.

9 июля состоится встреча с командой. Собираемся на « РЖД Арене» к 19:00. Мы представим новичков, футболисты получат серебряные медали чемпионата России, а болельщики смогут задать все интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководству «Локомотива».

Кроме того, в рамках встречи впервые в истории пройдёт товарищеский матч между командой болельщиков и футболистами основного состава «Локо»! Шанс выйти на поле с кумирами получат владельцы абонементов на сезон-2019/20. Отбор в команду болельщиков пройдет 7 июля – тренеры Академии проведут предматчевую тренировку и определят счастливчиков, которые войдут в состав.