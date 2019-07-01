Болельщики «Локомотива» недовольны руководством клуба

Болельщики «Локомотива» написали открытое письмо председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову.
Уважаемый Анатолий Анатольевич! Мы (актив фанатов «Локомотива») информируем вас о том, что с момента вступления в должность генерального директора Кикнадзе В.А. ни разу не встретился с представителями фанатов, соответственно, никакого контакта между клубом и активом фанатов нет.
Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре, когда болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перформанса и флагов. Также по всему городу шли задержания и жёсткие неправомерные досмотры болельщиков «Локомотива» без всяких на то оснований. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента — ни одного комментария или заявления по произошедшим событиям от клуба так и не поступило.
Искренне надеемся, что вы не останетесь в стороне и данное обращение положит начало коммуникации между клубом и болельщиками. Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос. Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия клуба с болельщиками и просим вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение.
Хотел сказать про то, что страну сделали слабой владельцы Вашего любимого клуба и про другое, но ничего говорить не буду. Я вижу всю бесполезность общения с Вами. Всего доброго, патриот Великой Родины :))))
Хотел сказать про то, что страну сделали слабой владельцы Вашего любимого клуба и про другое, но ничего говорить не буду. Я вижу всю бесполезность общения с Вами. Всего доброго, патриот Великой Родины :))))
Вероятность того, что Россия может кому-либо "отойти", пожалуй, и то будет повыше. Что мешает тебе прямо сейчас пойти и сдаться армии Люксембурга?
Таким как ты - не нынешнюю власть надо (слабую, продажную, коррумпированную и т.д.) - вашей братии надо дедушку СТАЛИНА - тогда у тебя и танки поедут, и самолёты полетят, и всё "высосанное из страны" обратно всосётся. Если, конечно, успеешь раскаяться, искупить своё малодушие перед нашей общей Великой Родиной и встать на "деятельный путь исправления" :)
Вероятность того, что Россия может кому-либо "отойти", пожалуй, и то будет повыше. Что мешает тебе прямо сейчас пойти и сдаться армии Люксембурга?
Таким как ты - не нынешнюю власть надо (слабую, продажную, коррумпированную и т.д.) - вашей братии надо дедушку СТАЛИНА - тогда у тебя и танки поедут, и самолёты полетят, и всё "высосанное из страны" обратно всосётся. Если, конечно, успеешь раскаяться, искупить своё малодушие перед нашей общей Великой Родиной и встать на "деятельный путь исправления" :)
Вся крутость России сейчас осталась лишь на словах, к сожалению, благодаря нынешней власти. Поэтому все эти - захватим Крым, захватим Аджарию, раздербаним Грузию - это всё пустые слова. Мы ничего не захватим и ничего ни у кого не отожмём - мы слабые. Как бы нас самих не захватили.
Вся крутость России сейчас осталась лишь на словах, к сожалению, благодаря нынешней власти. Поэтому все эти - захватим Крым, захватим Аджарию, раздербаним Грузию - это всё пустые слова. Мы ничего не захватим и ничего ни у кого не отожмём - мы слабые. Как бы нас самих не захватили.
а так локо, как команда мне безразлична, так что не воспринимай это на свой счёт.
а так локо, как команда мне безразлична, так что не воспринимай это на свой счёт.