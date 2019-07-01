ГлавнаяНовости

Болельщики «Локомотива» недовольны руководством клуба

сегодня, 13:42

Болельщики «Локомотива» написали открытое письмо председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову.

Уважаемый Анатолий Анатольевич! Мы (актив фанатов «Локомотива») информируем вас о том, что с момента вступления в должность генерального директора Кикнадзе В.А. ни разу не встретился с представителями фанатов, соответственно, никакого контакта между клубом и активом фанатов нет.

Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре, когда болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перформанса и флагов. Также по всему городу шли задержания и жёсткие неправомерные досмотры болельщиков «Локомотива» без всяких на то оснований. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента — ни одного комментария или заявления по произошедшим событиям от клуба так и не поступило.

Искренне надеемся, что вы не останетесь в стороне и данное обращение положит начало коммуникации между клубом и болельщиками. Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос. Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия клуба с болельщиками и просим вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кикнадзе: «Будем отвечать на письмо болельщиков»
Сегодня, 16:20 Комментарии4
ЦСКА проведет встречу с болельщиками в новом формате
29 июня Комментарии15
Абонементы «Ювентуса» подорожали в среднем на 10.8%
22 июня Комментарии6
«Ливерпуль» и «Челси» получат по 5 тысяч билетов на Суперкубок УЕФА
18 июня Комментарии5
Возможно, худшие фанаты великого клуба
16 июняВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии28
«Соккер.ру» любуется. Красотки на трибунах
14 июняАлександр Чистяков в блоге Красота футболаКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Don trambon
   113 / 673
сегодня в 16:55
Да хоть в матче с Локо,в первом круге,когда судья "посадил нас на свисток",удалил Эдера,но и это Вашим не помогло,Хеведес наказал после углового
post-navigator
post-navigator ответил Капитан Врунгель
   275 / 673
сегодня в 16:53
Мда, тяжёлый случай :))) Хотел сказать про то, что страну сделали слабой владельцы Вашего любимого клуба и про другое, но ничего говорить не буду. Я вижу всю бесполезность общения с Вами. Всего доброго, патриот Великой Родины :))))
И Вам в Европе не кашлять, терпило люксембургское! Бывайте! Авось не свидимся :)
Don trambon
Don trambon ответил сулейман шлагбаум 1
   264 / 673
сегодня в 16:51
Когда -же вы теперь дождетесь чемпионства ? С деньгами-то у Гинера напряженка. Может свиные 16 лет за один год пройдут ?
    Don trambon
    Don trambon ответил Евгений Макрушин
       264 / 673
    сегодня в 16:50
    У Вас все решения,что не в пользу ЦСКА странные....ну да,как так,самому ЦСКА пенальти поставили и игрока удалили.Привыкли,что судья в "составе армейцев играет"...
    очень интересно когда последний раз такое было?
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель ответил post-navigator
       32 / 673
    сегодня в 16:49
    Ты серьёзно считаешь, что твои слова кого-то могут оскорбить? Вероятность того, что Россия может кому-либо "отойти", пожалуй, и то будет повыше. Что мешает тебе прямо сейчас пойти и сдаться армии Люксембурга? Таким как ты - не нынешнюю власть надо (слабую, продажную, коррумпированную и т.д.) - вашей братии надо дедушку СТАЛИНА - тогда у тебя и танки поедут, и самолёты полетят, и всё "высосанное из страны" обратно всосётся. Если, конечно, успеешь раскаяться, искупить своё малодушие перед нашей общей Великой Родиной и встать на "деятельный путь исправления" :)
    Мда, тяжёлый случай :)))
    Хотел сказать про то, что страну сделали слабой владельцы Вашего любимого клуба и про другое, но ничего говорить не буду. Я вижу всю бесполезность общения с Вами. Всего доброго, патриот Великой Родины :))))
    post-navigator
    post-navigator ответил Капитан Врунгель
       275 / 673
    сегодня в 16:27
    Ты не понял меня, при этом лишь обиделся на мои слова, восприняв их как некое оскорбление. Смысл в том, что Россия сейчас - это слабая страна, из неё все соки высосали, при этом ничего не дав нового. Мы отстаём во всех сферах, наши самолёты не летают, оружие не стреляет, а танки не едут (утрированно). Поэтому и говорю, так же утрированно, что даже армия Люксембурга скоро может нас захватить. Вся крутость России сейчас осталась лишь на словах, к сожалению, благодаря нынешней власти. Поэтому все эти - захватим Крым, захватим Аджарию, раздербаним Грузию - это всё пустые слова. Мы ничего не захватим и ничего ни у кого не отожмём - мы слабые. Как бы нас самих не захватили.
    Ты серьёзно считаешь, что твои слова кого-то могут оскорбить?
    Вероятность того, что Россия может кому-либо "отойти", пожалуй, и то будет повыше. Что мешает тебе прямо сейчас пойти и сдаться армии Люксембурга?
    Таким как ты - не нынешнюю власть надо (слабую, продажную, коррумпированную и т.д.) - вашей братии надо дедушку СТАЛИНА - тогда у тебя и танки поедут, и самолёты полетят, и всё "высосанное из страны" обратно всосётся. Если, конечно, успеешь раскаяться, искупить своё малодушие перед нашей общей Великой Родиной и встать на "деятельный путь исправления" :)
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Don trambon
       115 / 673
    сегодня в 16:15
    после туманного чемпионства и болельщики локо появились..
    Когда -же вы теперь дождетесь чемпионства ? С деньгами-то у Гинера напряженка. Может свиные 16 лет за один год пройдут ?
    cska plus
    cska plus
       3 / 673
    сегодня в 16:07
    Может фанаты проводниц решили похулиганить и обиделись, что клуб в лице кикнадзе их не поддержал и не отмазал.
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель ответил post-navigator
       32 / 673
    сегодня в 15:49
    а вот ты сам - часть какой страны? или ты - общечеловек мультикультуральный? если страна, на языке которой ты пишешь сообщения в интернете, кому-то отойдёт - будут ли тогда кому-то интересны твои сообщения в интернете? И вообще - предоставит ли тебе твой новый "герр дермейстер" интернет? Или решит, что с тебя достаточно только арбайтен? Глобализация глобализацией, однако, молдаване, латыши,грузины, украинцы и прочие условные таджики что-то как-то за 20 лет "нэзалэжности" так и не смогли занять сколь-нибудь заметных позиций не только на общемировой, но и на локально-регионально-местечковой финансово-политической и торгово-промышленной аренах. Решили чуток дотаций лукаво отжать у толерантной европы? а тут и облом-с. У любимых тобой "люксембюргеров" теперь на шее по два туркоарабских эмигранта на полном пансионе. им заробитчане с безвизом ни разу не вперлись :) И "русскииеИдут!" уже не канает на предмет "скинуться тугриками". короче, мораль сей басни - белорусы тоже хотят прогуляться по "свидомой" дорожке? милости просим, флаг в руки. "колхоз - дело добровольное".
    Ты не понял меня, при этом лишь обиделся на мои слова, восприняв их как некое оскорбление. Смысл в том, что Россия сейчас - это слабая страна, из неё все соки высосали, при этом ничего не дав нового. Мы отстаём во всех сферах, наши самолёты не летают, оружие не стреляет, а танки не едут (утрированно). Поэтому и говорю, так же утрированно, что даже армия Люксембурга скоро может нас захватить.
    Вся крутость России сейчас осталась лишь на словах, к сожалению, благодаря нынешней власти. Поэтому все эти - захватим Крым, захватим Аджарию, раздербаним Грузию - это всё пустые слова. Мы ничего не захватим и ничего ни у кого не отожмём - мы слабые. Как бы нас самих не захватили.
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 673
    сегодня в 15:35
    Бунт на паровозе...
    post-navigator
    post-navigator ответил Капитан Врунгель
       275 / 673
    сегодня в 15:22
    а вот ты сам - часть какой страны? или ты - общечеловек мультикультуральный? если страна, на языке которой ты пишешь сообщения в интернете, кому-то отойдёт - будут ли тогда кому-то интересны твои сообщения в интернете? И вообще - предоставит ли тебе твой новый "герр дермейстер" интернет? Или решит, что с тебя достаточно только арбайтен? Глобализация глобализацией, однако, молдаване, латыши,грузины, украинцы и прочие условные таджики что-то как-то за 20 лет "нэзалэжности" так и не смогли занять сколь-нибудь заметных позиций не только на общемировой, но и на локально-регионально-местечковой финансово-политической и торгово-промышленной аренах. Решили чуток дотаций лукаво отжать у толерантной европы? а тут и облом-с. У любимых тобой "люксембюргеров" теперь на шее по два туркоарабских эмигранта на полном пансионе. им заробитчане с безвизом ни разу не вперлись :) И "русскииеИдут!" уже не канает на предмет "скинуться тугриками". короче, мораль сей басни - белорусы тоже хотят прогуляться по "свидомой" дорожке? милости просим, флаг в руки. "колхоз - дело добровольное".
    Footbolista
    Footbolista ответил Капитан Врунгель
       5 / 673
    сегодня в 15:04
    Армия Люксембурга?)...это которая 900 чел. и 6 минометов?)...это вряд ли...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Don trambon
       113 / 673
    сегодня в 15:02
    У Вас все решения,что не в пользу ЦСКА странные....ну да,как так,самому ЦСКА пенальти поставили и игрока удалили.Привыкли,что судья в "составе армейцев играет"...
    Паровозов
    Паровозов
       429 / 673
    сегодня в 15:01
    Кикнадзе долго находиться в тени и не собирается из неё выходить.
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель ответил post-navigator
       32 / 673
    сегодня в 14:49
    Кикнадзе, ананизде, мелкадзе... саакашвили... я давно подозревал, что джорджия - это нация с гнильцой. Будем и дальше поддерживать Абхазию и Ю.Осетию. Будут тяфкать - возьмём Аджарию и ещё там по мелочи, что к России должно отойти.
    Насмешил. Россия сама скоро отойдёт кому-нибудь. После этой власти страна по миру пойдёт. Сейчас мы только на словах что-то можем, ну, мультики ещё показывать, а на деле самую большую страну мира уже скоро армия Люксембурга завоевать сможет, если захочет.
    Don trambon
    Don trambon ответил Евгений Макрушин
       264 / 673
    сегодня в 14:42
    Да уж куда туманные,всех прямых конкурентов обыграли...Как раз у Локо настоящие болельщики,пусть нас мало,но мы постоянные
    я помню матч с ЦСКА) и удаления странные и пенальти на последних минутах) не удивительно когда в правлении локо сидит товарищ судья, да и как оказалось не зря была эта клоунада устроена, ведь победи ЦСКА, чемпионство локо не видать было бы)

    а так локо, как команда мне безразлична, так что не воспринимай это на свой счёт.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Don trambon
       113 / 673
    сегодня в 14:40
    Да уж куда туманные,всех прямых конкурентов обыграли...Как раз у Локо настоящие болельщики,пусть нас мало,но мы постоянные
    КЭТиК
    КЭТиК
       97 / 673
    сегодня в 14:27
    Дело пахнет бойкотом
    post-navigator
    post-navigator ответил Leha-ha50
       275 / 673
    сегодня в 14:03
    Кикнааааадзе , покажись уже!!! Люди волнуются!!!
    Кикнадзе, ананизде, мелкадзе... саакашвили... я давно подозревал, что джорджия - это нация с гнильцой. Будем и дальше поддерживать Абхазию и Ю.Осетию. Будут тяфкать - возьмём Аджарию и ещё там по мелочи, что к России должно отойти.
    beefs
    beefs
       65 / 673
    сегодня в 14:03
    У нас футбол для болельщиков, а бабки на первом месте, а это смешивать нельзя....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 673
    сегодня в 13:53
    Кикнааааадзе , покажись уже!!! Люди волнуются!!!
    Don trambon
    Don trambon
       264 / 673
    сегодня в 13:48
    после туманного чемпионства и болельщики локо появились..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100