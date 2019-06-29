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ЦСКА проведет встречу с болельщиками в новом формате

29 июня 2019, 18:12

ЦСКА 7 июля на «ВЭБ Арене» проведет встречу с болельщиками в новом формате – «ЦСКА Фест». 

В 12:00 для всех пришедших начнется открытая тренировка команды, которую в режиме реального времени прокомментирует Виктор Ганчаренко. Сразу после тренировки главный тренер и генеральный директор клуба Роман Бабаев ответят на самые важные и интересные вопросы армейских болельщиков.

С 14:00 исключительно для обладателей абонементов сезона-2019/20  стартует вторая часть. Она пройдет в атмосфере неформального общения с футболистами и тренерами команды. В программе: гриль-зона, освежающие напитки, панна, стрит-бол, кикер, автограф-сессия, футбольная конференция.

Напомним, что ЦСКА уже ведет подготовку к новому сезону.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   336 / 686
29 июня в 21:48
Хорошо.
oFANATo
oFANATo ответил Ваня лучший
   52 / 686
29 июня в 21:42
Видал как его задело за живое, когда ткнули носом в аферы газпроекта.
oFANATo
oFANATo ответил pomor45
   52 / 686
29 июня в 21:40
Надоела эта ваша глупая отговорка. У Миллера самая большие доходы от продажи билетов и атрибутики, а главное от рекламы, которая напрямую зависит от посещаемости. Так что не надо спецов УЕФА держать за дурачков. Если бы бесплатная посещаемость приносила Гинеру посещаемость, а отсюда и рекламу, то еврей этого не упустил бы. Да видно вас и бесплатно на стадион не заманишь - от телевизора не оторвёшь.
А самому то не надоело глупости выдумывать про ЦСКА и Гинера?
pomor45
pomor45 ответил oFANATo
   100 / 686
29 июня в 21:27
Гинер не раздает бесплатно билеты на стадион, как это делает Миллер и газпроект, что бы повысить статистику посещения для обмана УЕФА.
Надоела эта ваша глупая отговорка. У Миллера самая большие доходы от продажи билетов и атрибутики, а главное от рекламы, которая напрямую зависит от посещаемости. Так что не надо спецов УЕФА держать за дурачков. Если бы бесплатная посещаемость приносила Гинеру посещаемость, а отсюда и рекламу, то еврей этого не упустил бы. Да видно вас и бесплатно на стадион не заманишь - от телевизора не оторвёшь.
oFANATo
oFANATo ответил pomor45
   52 / 686
29 июня в 21:08
На халяву придут.Послушают ответы на вопросы и угостятся, но кто на стадион ходил, то и придёт, а остальные матчи будут смотреть по телевизору. Это конский синдром. Гинеру его не победить никакими ухищрениями.
Гинер не раздает бесплатно билеты на стадион, как это делает Миллер и газпроект, что бы повысить статистику посещения для обмана УЕФА.
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 20:03
На халяву придут.Послушают ответы на вопросы и угостятся, но кто на стадион ходил, то и придёт, а остальные матчи будут смотреть по телевизору. Это конский синдром. Гинеру его не победить никакими ухищрениями.
rubinovyi2
rubinovyi2
   48 / 686
29 июня в 19:59
cska plus разрешат даже по мячу пнуть...,если он с собой его принесет..))))
Живанильда
Живанильда
   219 / 686
29 июня в 19:21
в конце проведут экскурсию по кабинетам.
oFANATo
oFANATo
   52 / 686
29 июня в 19:06
Молодцы в руководстве ЦСКА.
ermak6848
ermak6848
   205 / 686
29 июня в 18:48
что - то есть для вдохновения новых Побед...
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 18:45
это что то новенькое...
drug01
drug01
   69 / 686
29 июня в 18:38
Так продолжать и работать
Великолепный
Великолепный
   23 / 686
29 июня в 18:33
Что то новенькое
В прошлых сезонах такого не было.
Будем смотреть
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 18:17
респект
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 18:16
ну и ладно
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