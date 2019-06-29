ЦСКА проведет встречу с болельщиками в новом формате

29 июня 2019, 18:12

ЦСКА 7 июля на « ВЭБ Арене» проведет встречу с болельщиками в новом формате – « ЦСКА Фест».

В 12:00 для всех пришедших начнется открытая тренировка команды, которую в режиме реального времени прокомментирует Виктор Ганчаренко. Сразу после тренировки главный тренер и генеральный директор клуба Роман Бабаев ответят на самые важные и интересные вопросы армейских болельщиков.

С 14:00 исключительно для обладателей абонементов сезона-2019/20 стартует вторая часть. Она пройдет в атмосфере неформального общения с футболистами и тренерами команды. В программе: гриль-зона, освежающие напитки, панна, стрит-бол, кикер, автограф-сессия, футбольная конференция.