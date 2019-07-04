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ЦСКА встретится с болельщиками 7 июля. В программе будет гриль-зона

сегодня, 17:12

7 июля на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве состоится встреча болельщиков ЦСКА с командой.

Мероприятие пройдет в новом формате и будет состоять из двух частей.

В 12:00 (вход будет открыт с 11:00) для всех пришедших начнётся открытая тренировка команды, которую в режиме реального времени прокомментирует Виктор Ганчаренко! А сразу после тренировки главный тренер и генеральный директор клуба Роман Бабаев ответят на самые важные и интересные вопросы армейских болельщиков.

С 14:00 исключительно для обладателей абонементов сезона-2019/20 (обязательно возьмите абонемент с собой) стартует вторая часть! Она пройдёт в атмосфере неформального общения с футболистами и тренерами команды. В программе:
— гриль-зона
— освежающие напитки
— панна
— стрит-бол
— кикер
— автограф-сессия
— футбольная конференция

Напомним, что в 1 туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   40 / 696
сегодня в 18:26
    mangoх12
    mangoх12
       29 / 696
    сегодня в 18:10
    Будет подаваться жаренный поросенок на гриле
    drug01
    drug01
       78 / 696
    сегодня в 18:05
    Будет большой разговор!
    Конь 666
    Конь 666
       199 / 696
    сегодня в 18:01
    Хорошо задумано! Давно пора было что-то такое сотворить!)
    Jum13
    Jum13
       33 / 696
    сегодня в 17:54
    Свиноботы тут как тут )))
    МКС
    МКС
       25 / 696
    сегодня в 17:46
    У коней в товарняке свинина не получилась

    Придется идти на поклон к Федуну за жареной кониной
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
       165 / 696
    сегодня в 17:43
    Шашлыки бесплатные из свинины с красно белыми салфетками.
    Литейный 4
    Литейный 4
       5 / 696
    сегодня в 17:42
    Гриль зону надо устраивать, когда свиней хорошенько отжарите в дерби. Гыгыгы
    FILL3286
    FILL3286
       18 / 696
    сегодня в 17:37
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       167 / 696
    сегодня в 17:27
    Какая классная шутка)
    LOpp
    LOpp ответил Николай 86
       9 / 696
    сегодня в 17:25
    Заголовок новости прям деревенский какой-то. Как будто главное не тренировку команды посмотреть, а пожрать) Хотя возможно у коней так и есть...
    уверяю вас, что большинство болельщиков цска пойду на эту встречу, чтобы пожрать.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       525 / 696
    сегодня в 17:22
    конину жарить будут?
    Николай 86
    Николай 86
       236 / 696
    сегодня в 17:20
    Заголовок новости прям деревенский какой-то. Как будто главное не тренировку команды посмотреть, а пожрать) Хотя возможно у коней так и есть...
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