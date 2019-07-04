ЦСКА встретится с болельщиками 7 июля. В программе будет гриль-зона

7 июля на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве состоится встреча болельщиков ЦСКА с командой.
Мероприятие пройдет в новом формате и будет состоять из двух частей.
В 12:00 (вход будет открыт с 11:00) для всех пришедших начнётся открытая тренировка команды, которую в режиме реального времени прокомментирует Виктор Ганчаренко! А сразу после тренировки главный тренер и генеральный директор клуба Роман Бабаев ответят на самые важные и интересные вопросы армейских болельщиков.
С 14:00 исключительно для обладателей абонементов сезона-2019/20 (обязательно возьмите абонемент с собой) стартует вторая часть! Она пройдёт в атмосфере неформального общения с футболистами и тренерами команды. В программе:
— гриль-зона
— освежающие напитки
— панна
— стрит-бол
— кикер
— автограф-сессия
— футбольная конференция
Напомним, что в 1 туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с «Крыльями Советов».
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