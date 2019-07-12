Йиранек: «Уверен, „Спартак“ выбрал правильный путь развития»

Экс-защитник «Спартака» одобрил курс московского клуба на омоложение состава.

Уверен, сейчас «Спартак» выбрал правильный путь развития. У москвичей очень хорошая академия, и хватает талантливых молодых игроков. Возможно, этот путь не сразу даст свои плоды, и придётся немного подождать. Но в целом считаю это правильным решением.

Также отмечу, что у команды появился новый капитан – Георгий Джикия. Это правильный выбор главного тренера, так как Георгий обладает отличными лидерскими качествами.