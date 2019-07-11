Реакция на Баду

вчера, 22:30

Переход Малкольма Баду в «Спартак» вызвал огромный резонанс. «Соккер.ру» собрал мнения экс-спартаковцев, которые за словом в карман не лезут.

Не нужно быть предсказателем, чтобы предположить, какой отклик получило подписание «Спартаком» Малкольма Баду из «Вольфсбурга». Даже не из основной команды, а из второй. Самой мягкой реакцией общественности стало непонимание. Трансфер попытался объяснить гендиректор красно-белых Томас Цорн, но только еще больше разжег огонь критики и обсуждений, поскольку трансфер Баду напрямую с ним связан – Малкольма опекает агентство, которым ранее руководил Цорн. Красноречиво реакцию спартаковской общественности характеризует, например, реакция Валерия Рейнгольда, который не постеснялся посмеяться над «деловой хваткой» менеджмента «Спартака»:

Раз его кто-то рекомендовал, значит, чем-то он приглянулся. В «Спартаке» ужас сколько умных голов. Ну что же, посмотрим на Баду. Если бы в «Спартаке» в селекционном отделе работали бы Мостовой, Аленичев, Тихонов и Титов, я мог бы точно сказать, что взяли хороших футболистов. Эти люди не ошибутся. Они профессионалы. А сейчас я не знаю, кто занимается этой работой, и с какой луны они прилетели в клуб. Конечно, возникают вопросы о том, кого они подписывают. Кто такие эти Баду, Понсе? Никто их не знает. Пусть эти игроки что-то покажут для начала. «Спартак» уже покупал таких игроков. За Кавенаги вообще заплатили около двадцати миллионов евро, и что он показал? Одно дело играть в каком-нибудь АЕКе, и другое – в «Спартаке». Не настораживает ли, что «Вольфсбург» отдал Баду почти бесплатно? Не только настораживает. Это вызывает у меня иронический смех. Его отдают и говорят: «беги парень, чтобы мы тебя тут не видели». Хорошего игрока продают за приличные бабки. Он будет стоить больше полтинника миллионов евро. Это и говорит о качестве. Кононов – пешка в руках руководства. Он хороший мужик, честный, порядочный. Не хочу его унизить, но чтобы быть тренером, надо иметь свое слово, чтобы все отошли в сторону. Именно тренер должен решать вопросы по комплектованию команды.

Кстати, о Мостовом. Он тоже поспешил дать оценку трансферу, который провернул Цорн. Именно в таком сочетании. Поскольку вряд ли Олег Кононов или кто-то из селекционного отдела «Спартака» еще месяц назад вообще догадывались о существовании 22-летнего ганского немца из резерва «Вольфсбурга».

Александр Мостовой:

Я видел новость о его приходе в «Спартак», но про этого игрока не знаю вообще ничего. По нарезкам сложно делать какие-то выводы. За свою жизнь я видел столько молодых и перспективных футболистов, с дриблингом и без него. Не знаю, что может получиться из него. Если было принято решение купить Баду, значит, его оценивали. Может действительно в нем что-то есть. Тем более, это молодой парень.Мы же знаем, что все делается по связи, по дружбе, по агентским каналам. Наверное, это просто футболист, которого надо было пристроить. Хотя сам игрок в этом не виноват. Получится у него – слава богу, не получится – поедет дальше. Это же не первый футболист, который пришел и ушел.

Реакция более осторожная и взвешенная. Идея с тем, чтобы дать попробовать – авось получится – весьма здравая, но не нужно забывать, что речь идет о «Спартаке», который футбольным сообществом России рассматривается под микроскопом. Каждый промах раздувается до небывалых величин, каждая осечка становится поводом для колоссального давления, каждая неудача дарит недоброжелателям – а их в совокупности не меньше, чем поклонников – возможность выставить красно-белый клуб на посмешище. «Спартак», который двигается по пути снижения напряжения, не самыми очевидными трансферами пытается свернуть с этой дорожки. Разве местные с российским паспортом настолько хуже? Доверьте место в ротации игроку из академии – никто слова не скажет, даже похвалят. А теперь от Баду ждут подвигов Промеса, потому что никто не хочет вдумываться в значения стоимостей – людям нужен результат. И справедливо. Вот и Евгений Ловчев, который комментирует все, что имеет красно-белый оттенок, прошелся по трансферу:

Новый агент Цорн своего какого-то клиента из второй команды «Вольфсбурга» привел. Знаете, когда-то была такая история. Помните, был такой Квинси – не Промес, а другой? И меня журналисты спросили: вот купили футболиста из «Арсенала». Я говорю, кого? Не знаю такого. Я знаю Анри. Если бы купили Анри, я бы сказал, что хорошего купили… А это, что сейчас купили, для меня что-то непонятное. Это не звезда, за которой гоняются все. «Спартак» пока, честно говоря, на уровне пятого места.

Вот так ловко и непринужденно Ловчев от темы трансферной политики «Спартака» перешел к вытекающему из этого прогнозу относительно будущей позиции красно-белых в чемпионате. Понятно, что сезон длинный. Однако оценивать перспективы можно и по подходу к комплектованию. Сейчас все российские клубы вынуждены считать деньги и действовать аккуратно на рынке. Тем непонятнее появление футболистов с иностранным паспортом, сомнительного качества и туманных возможностей, даже если и почти за бесплатно. «Спартак» сам создал потенциальную линию недовольства, по которой в будущем пойдет ток.