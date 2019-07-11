Влашич: «Чалов мог бы заиграть во Франции»

Полузащитник ЦСКА советует форварду команды попробовать свои силы во Франции.

У него для этого все есть. Главное – сделать правильный выбор, когда появится шанс. Потому что английская премьер-лига и тот же чемпионат Франции – несколько разные вещи. Особенно если ты нападающий и переходишь в 15-ю или 16-ю команду Англии. Кому ты там будешь забивать, если весь матч проводишь без мяча? Чалову больше подойдет французский чемпионат. Можно попасть в один из лидирующих клубов и иметь возможность много атаковать и забивать. Чалову нужна команда, которая играет в атакующий разнообразный футбол. Как ЦСКА , где он стал лучшим бомбардиром чемпионата.