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Влашич: «Чалов мог бы заиграть во Франции»

сегодня, 22:37

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич советует форварду команды Фёдору Чалову попробовать свои силы во Франции.

У него для этого все есть. Главное – сделать правильный выбор, когда появится шанс. Потому что английская премьер-лига и тот же чемпионат Франции – несколько разные вещи. Особенно если ты нападающий и переходишь в 15-ю или 16-ю команду Англии. Кому ты там будешь забивать, если весь матч проводишь без мяча? Чалову больше подойдет французский чемпионат. Можно попасть в один из лидирующих клубов и иметь возможность много атаковать и забивать. Чалову нужна команда, которая играет в атакующий разнообразный футбол. Как ЦСКА, где он стал лучшим бомбардиром чемпионата. 

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Footbolista
Footbolista
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сегодня в 22:51
Один конь уже заиграл)...может и Чалов попробывать...
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