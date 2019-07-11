Кононов: «Выбор Джикии на роль капитана был очевиден»

Рулевой «Спартака» рассказал о выборе капитана команды. Капитанскую повязку получил защитник . Его ассистент – полузащитник Роман Зобнин.

Я уже давно принял это решение, я наблюдал за каждым игроком, видел все их стороны. Здесь выбор был очевиден. Надеюсь, он будет правильным.