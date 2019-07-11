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Кононов: «Выбор Джикии на роль капитана был очевиден»

сегодня, 22:42

Рулевой «Спартака» Олег Кононов рассказал о выборе капитана команды. Капитанскую повязку получил защитник Георгий Джикия. Его ассистент – полузащитник Роман Зобнин.

Я уже давно принял это решение, я наблюдал за каждым игроком, видел все их стороны. Здесь выбор был очевиден. Надеюсь, он будет правильным.

СМИ в прошлом году щепетильно подошли к выбору капитана. Чтобы снизить внешнюю напряженность со стороны СМИ, больше уделить внимание работе, я решил самостоятельно выбрать капитана.

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African spartak
African spartak
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сегодня в 23:00
Можно было гея Жигу еще назначить.
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