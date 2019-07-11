Кононов: «Выбор Джикии на роль капитана был очевиден»

Рулевой «Спартака» Олег Кононов рассказал о выборе капитана команды. Капитанскую повязку получил защитник Георгий Джикия. Его ассистент – полузащитник Роман Зобнин.
Я уже давно принял это решение, я наблюдал за каждым игроком, видел все их стороны. Здесь выбор был очевиден. Надеюсь, он будет правильным.
СМИ в прошлом году щепетильно подошли к выбору капитана. Чтобы снизить внешнюю напряженность со стороны СМИ, больше уделить внимание работе, я решил самостоятельно выбрать капитана.
https://www.youtube.com/watch?v=VBceIxwvivg