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Анюков: «Карьеру игрока я не заканчивал»

13 июля 2019, 20:21

Защитник Александр Анюков прокомментировал свой переход в «Крылья Советов».

Я рад вернуться в «Крылья», домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации. Руководство «Крыльев» предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли – все говорили о Миодраге только хорошее. Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в «Зените» работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать.

Самое яркое воспоминание о «Крыльях» – это, конечно, дебют в команде. Также все помнят 2004-й год. Вспоминаю и юношеский футбол, как двигался вперед – приятные воспоминания.

Спасибо всем, кто сегодня поздравил с возвращением в Самару!

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 802
14 июля в 12:37
Анюкову пожелаю удачи.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   38 / 802
14 июля в 08:25
В защите и сейчас лучше всех свиней сыграет.
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 802
14 июля в 04:22
А как же умереть на Петровском ?
pomor45
pomor45
   118 / 802
13 июля в 21:54
Каждый человек имеет право на глупость. Зенит его не бросит.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 21:37
Если играется - надо играть! Удачи!!!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   393 / 802
13 июля в 21:37
ДА 3 ? ....много ли у нас игроков такого уровня ? ....да нихуЛя...
...успехов тебе - УВАЖАЕМЫЙ !!!!!!!!!!!!!
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 21:35
Саня молодец !!!!!!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
13 июля в 21:09
Давай Санечек! Ещё на Евро сыграешь..
tuman960
tuman960
   218 / 802
13 июля в 21:06
ЗАЧЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
13 июля в 20:49
Уважаю Александра Анюкова!!!
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
13 июля в 20:45
Еще поможет КС свиней унизить.
Doping87
Doping87
   241 / 802
13 июля в 20:45
Главное в Сашином возрасте без травм. Удачи легенде!
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
13 июля в 20:38
Удачи Анюкову!
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 20:36
Поможет еще Крыльям .
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
13 июля в 20:29
Придется годик понапрягаться.
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