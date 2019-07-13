Игнашевич: «Мне „Балтика“ понравилась»

Старший тренер «Торпедо» прокомментировал победу над «Балтикой» в рамках второго тура первенства ФНЛ .

Организованно сыграли в обоих таймах, контролировали ход матча и выиграли. Атмосферы не хватало, не хватало наших болельщиков, Я знаю, что руководство делает все возможное, чтобы ситуация со стадионом изменилась. Что могу сказать по «Балтике»? Мне «Балтика» понравилась. Что касается слов Михаила Семенова о том, что «Торпедо» перекусало «Балтику», — то это футбол. Тут — кто кого перекусает.