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Игнашевич: «Мне „Балтика“ понравилась»

13 июля 2019, 19:58
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Балтикой» в рамках второго тура первенства ФНЛ.

Организованно сыграли в обоих таймах, контролировали ход матча и выиграли. Атмосферы не хватало, не хватало наших болельщиков, Я знаю, что руководство делает все возможное, чтобы ситуация со стадионом изменилась. Что могу сказать по «Балтике»? Мне «Балтика» понравилась. Что касается слов Михаила Семенова о том, что «Торпедо» перекусало «Балтику», — то это футбол. Тут — кто кого перекусает.

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Все комментарии
galem72
galem72
   186 / 802
14 июля в 09:48
Срочно применить админресурс к балтике и вытащить её в РПЛ, затем и нн! Нужно задействовать все многотысячники, иначе как врать населению про офутболивание и процветание? ))
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
14 июля в 08:15
Болельщиков можно у ЦСКА занять, Ваня поможет, он спартаку помогает.
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
14 июля в 07:18
Только тем, что слабовольно проиграла?
protest58us
protest58us ответил Питер Ман
   232 / 802
13 июля в 21:49
Мне тоже балтика девятка нравится, на каждый уикэнд беру упаковку
говорят её можно смешать с охотой крепкой в одном стакане 1к1 и можно еще Гараж подлить, сразу в космос к Лёне Слуцкому можно улететь
удав
удав
   150 / 802
13 июля в 21:48
ты еще карлсберг не пробовал=)
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
13 июля в 21:42
Вот и хорошо .
pomor45
pomor45
   118 / 802
13 июля в 21:37
У него ассоциация с пивком.
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
13 июля в 20:19
Торпедо с победой .
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
13 июля в 20:12
Серегу с победой!!!
Штиль
Штиль ответил Питер Ман
   450 / 802
13 июля в 20:04
Мне тоже балтика девятка нравится, на каждый уикэнд беру упаковку
    Cremen
    Cremen
       210 / 802
    13 июля в 20:02
    С дебютом!
    Питер Ман
    Питер Ман
       18 / 802
    13 июля в 19:59
    Мне тоже балтика девятка нравится, на каждый уикэнд беру упаковку
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