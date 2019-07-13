Юран: «„Спартаку“ нужно усиливать минимум четыре позиции»

Бывший игрок «Спартака» рассуждает о проблемах московского клуба.

Без усиления чемпионами не стать, сложно. При всем уважении к «Спартаку», у «Зенита», например, может и сильнее быть состав.

В команде нужно усиливать минимум четыре позиции, центральную линию особенно. Да, у «Спартака» есть молодежь, но это не значит, что она сейчас возьмет и выиграет чемпионат.

Возможный переход Гильерме? Если смотреть на его ценник, то это не стоит того. Ему же не 23 года.

Возглавить «Спартак»? Не приглашают. Готов ли я? А почему нет?