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Юран: «„Спартаку“ нужно усиливать минимум четыре позиции»

13 июля 2019, 19:40

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран рассуждает о проблемах московского клуба.

Без усиления чемпионами не стать, сложно. При всем уважении к «Спартаку», у «Зенита», например, может и сильнее быть состав.

В команде нужно усиливать минимум четыре позиции, центральную линию особенно. Да, у «Спартака» есть молодежь, но это не значит, что она сейчас возьмет и выиграет чемпионат.

Возможный переход Гильерме? Если смотреть на его ценник, то это не стоит того. Ему же не 23 года.

Возглавить «Спартак»? Не приглашают. Готов ли я? А почему нет?

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил Ладожский
   298 / 802
14 июля в 12:57
А не лучше ли его расформировать?
Когда пишешь , надо думать. Кому нужны оставшиеся матчи , без Спартака , и кто на них будет ходить?. По 200-400 человек на стадион, построенный к ЧМ.
BZ2315
BZ2315
   134 / 802
14 июля в 07:34
Одного судьи им продажного мало, четверых подавай.
Glodor
Glodor
   138 / 802
14 июля в 07:05
Жалкое сопротивление выброшенным из Зенита, собранным несколько дней назад.
ЧиП
ЧиП
   221 / 802
13 июля в 22:17
Зобнин вообще просел. Карреру в студию!
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 21:35
Усиление для ФНЛ )))))))))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   393 / 802
13 июля в 21:24
...Серёга - МОЛОДЕЦ !........до сих пор переживает за Спартак...
...с этим составом можно брать ЧЕМП - Однозначно !
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   38 / 802
13 июля в 20:49
Позор и только в сегодняшнем матче!
Doping87
Doping87
   241 / 802
13 июля в 20:48
Сегодняшний Спартак будет укатан в асфальт даже дублем Зенита. Там кроме Джикии, Зобнина и Фернандо можно всех распускать...
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
13 июля в 20:30
Спартаку нужен тренер.
beefs
beefs
   119 / 802
13 июля в 20:02
Нужно поменять руководство...
Bладимиp
Bладимиp ответил Jeck Denielse
   70 / 802
13 июля в 19:57
Это он сказал до 1-го тайма с "Сочи"...... Сейчас бы сказал....Нужно обновить 11 позиций....
Скорее 13, еще главного тренера и судью.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
   11 / 802
13 июля в 19:57
Это он сказал до 1-го тайма с "Сочи"...... Сейчас бы сказал....Нужно обновить 11 позиций....
12!!! Кононова тоже в трубу!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   55 / 802
13 июля в 19:55
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 802
    13 июля в 19:54
    Это он сказал до 1-го тайма с "Сочи"......
    Сейчас бы сказал....Нужно обновить 11 позиций....
    Aчиститель
    Aчиститель
       67 / 802
    13 июля в 19:52
    Для сопровождения свиней в пердив лучше Юрана и не найти.
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    13 июля в 19:45
    Спартаку лучше уйти в ФНЛ.
    Ладожский
    Ладожский
       54 / 802
    13 июля в 19:42
    А не лучше ли его расформировать?
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