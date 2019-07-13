Кондратьев: «„Сочи“ играет на „Фиште“. Олимпийские объекты востребованы»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что дебют ФК «Сочи» на стадионе «Фишт» доказывает целесообразность строительства олимпийских объектов.

Домашним стадионом команды является стадион «Фишт», на котором проходила церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в 2014 году и который принимал игры чемпионата мира по футболу год назад и Кубок Конфедераций. Это еще раз доказывает, что олимпийские объекты востребованы и используются по назначению.

В истории «Сочи» это первый выход в соревнования высшего эшелона. И наши ребята завоевали это право своей достойной игрой в прошлом сезоне.