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Кондратьев: «„Сочи“ играет на „Фиште“. Олимпийские объекты востребованы»

13 июля 2019, 17:22

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что дебют ФК «Сочи» на стадионе «Фишт» доказывает целесообразность строительства олимпийских объектов.

Домашним стадионом команды является стадион «Фишт», на котором проходила церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в 2014 году и который принимал игры чемпионата мира по футболу год назад и Кубок Конфедераций. Это еще раз доказывает, что олимпийские объекты востребованы и используются по назначению.

В истории «Сочи» это первый выход в соревнования высшего эшелона. И наши ребята завоевали это право своей достойной игрой в прошлом сезоне.

В 1-м туре РПЛ «Сочи» сыграют со «Спартаком» на выезде. 

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Все комментарии
galem72
galem72
   186 / 802
14 июля в 09:23
"...олимпийские объекты востребованы..."

Это было бы очень смешно, если б не было так грустно...
Востребованность подразумевает собой окупаемость и дальнейшее развитие! А по факту выходит совершенно иное: никому не нужный спортивный кружок, созданный для картинки по кремлёвской указке, пользуется на халяву огромным стадионом, построенным на налоги, и содержит этот кружок так же население страны. Здорово устроились!
Потом вот такие губернаторы во всех вью трубят об "успешности" внутренней политики и оправдывают наличие этих стадионов.
Не спартак
Не спартак
   165 / 802
14 июля в 06:26
Так и должно быть, а есть ли?
tolctoy
tolctoy
   228 / 802
14 июля в 01:21
Губернатор,хватит врать.Этот стадион используется по назначению-искусственно.Просто кому-то в нашей стране захотелось провести в субтропиках ЗИМНЕЮ ОЛИМПИАДУ.А стадион теперь,как бельмо в глазу.
spartach091
spartach091
   95 / 802
13 июля в 19:09
Искусственно востребованы!
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
13 июля в 18:47
Сегодня всё внимание на открывашку, где Сочи должны унизить свиней.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил ошалевший
   518 / 802
13 июля в 18:42
Неужели опять в бан! "Москва, Питер и краснодарский край самые ко́румпированые Города? Вы, уважаемый, русский язык учили?
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
13 июля в 18:21
Притянули политически Сочи, не по спортивному.
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
13 июля в 18:20
"Это еще раз доказывает, что олимпийские объекты востребованы и используются по назначению." Кому доказывает? ВВП, который задачу поставил? Может полным стадионом на 15-ти домашних играх докажите? Я худею, ска, нет слов от подобного лизоблюдства.
ошалевший
ошалевший
   253 / 802
13 июля в 18:08
вместе с москвой и питером краснодарский край в тройке самых корумпированных городов раши,слушать их себя не уважать
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   38 / 802
13 июля в 17:37
Не хватало, чтобы на этих объектах устроили рынки.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
13 июля в 17:31
Удачи Сочи в игре со свиньями.
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 17:23
Сегодня Сочи удивит народ.
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