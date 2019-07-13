Кононов: «Мы рассчитываем на наших новичков»

Наставник «Спартака» заявил, что команда готова к матчу первого тура РПЛ против «Сочи».

По ощущениям команда хорошо поработала летом. Это было видно на сборах. Игра покажет уровень нашей работы. Хочу убедиться, что мы поработали хорошо. Мы должны добавлять с каждым матчем, должны улучшать качество нашей игры. Мы рассчитываем на наших новичков, которые уже заявлены. Что касается сыгранности, то она приходит со временем.