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Кононов: «Мы рассчитываем на наших новичков»

13 июля 2019, 18:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Спартака» Олег Кононов заявил, что команда готова к матчу первого тура РПЛ против «Сочи»

По ощущениям команда хорошо поработала летом. Это было видно на сборах. Игра покажет уровень нашей работы. Хочу убедиться, что мы поработали хорошо. Мы должны добавлять с каждым матчем, должны улучшать качество нашей игры. Мы рассчитываем на наших новичков, которые уже заявлены. Что касается сыгранности, то она приходит со временем. 

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Все комментарии
Omaxa
Omaxa
   224 / 802
14 июля в 08:22
Если считать Ананидзе новичком, то да, а то пупсик без партера заскучал.
Begemott
Begemott
   56 / 802
14 июля в 06:22
Пинжак свиной уже вызывает смех.
Dalmar
Dalmar
13 июля в 21:53
Этот соплежуй развалит команду до конца, он не тренер, у него Джано и Ломовицкий, два дистрофика, лучше Ханни и Мельгорехо! А Понсе - это новый Роша...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   393 / 802
13 июля в 21:23
...Чётко и лаконично !.........
.....БУДЕМ ПРИБАВЛЯТЬ !
KURUM
KURUM
   547 / 802
13 июля в 20:18
Глупые, бестолковые слова, а игры как не было так и нет..
Кононов уровень второго дивизиона..
Это видно и понятно всем, кроме некоторых..
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
13 июля в 19:48
О чем это он?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   55 / 802
13 июля в 19:11
Почему тогда коренного тарасовца Баду не выпустил?
drug01
drug01
   198 / 802
13 июля в 19:06
Будем ждать результат....?
Glyba
Glyba
   100 / 802
13 июля в 18:55
Почему не выпускаете гениального итальянского вратаря?
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
13 июля в 18:53
У Сочи новичков поболе буит!!! А шансов то у Сочи поболе было в 1м тайме.
Удивили южане!!!
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
13 июля в 18:50
Вам лучше рассчитывать на Жигу, чтобы он команду завел.
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