ГлавнаяНовости

Шомуродов: «Дзюба уже немолод, но может преуспеть в Англии»

13 июля 2019, 16:21

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов оценил шансы форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на переезд в Англию. 

Приходили ли предложения из Китая? Пока нет. Есть ли там спортивная составляющая? Конечно. В Поднебесной хороший чемпионат, в котором выступает множество звёзд мирового футбола. В настоящий момент не согласился бы перейти в команду из Китая. Там всё не на таком уровне, как в России. 

Способен ли Дзюба в 30 лет перебраться в Англию? Почему нет? Безусловно, он уже немолод, но, с другой стороны, обладает достаточным опытом, чтобы преуспеть в европейском чемпионате. Я бы не стал упускать шанс попробовать силы на Альбионе. На мой взгляд, АПЛ — лучшее футбольное первенство Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новосельцев: «Надеюсь, „Сочи“ не будет бороться за выживание в РПЛ»
Сегодня, 03:32 Комментарии1
Коломейцев: «Гол Кварацхелии? Какая разница, кто нам забил?»
Сегодня, 03:17 Комментарии0
Фролов: «Это я пустил слух, что Облак может уйти в ПСЖ»
Сегодня, 02:26 Комментарии3
Полоз: «В матче с „Зенитом“ будем играть на победу»
Сегодня, 01:58 Комментарии3
Мещеряков: «Уход Кварацхелии – уже перевёрнутая для нас история»
Сегодня, 01:10 Комментарии1
Рыбус: «„Локомотиву“ нужен опорный полузащитник»
Сегодня, 00:53 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   186 / 802
14 июля в 08:54
"...но может преуспеть в Англии..."

Ну Англия богата на футбольные лиги. зюбе можно в Лигу 1 попроситься, а потом к 35-ти годам в ч.шипе себя попробовать. ))
Begemott
Begemott
   56 / 802
14 июля в 08:30
Узбек лучше бы пердивщиками своими интересовался.
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 22:20
Дзюба наведет там шороха)))))))
goalaktika
goalaktika
   705 / 802
13 июля в 21:40
Комплимент и не более того. Ясень пень, Дзюбиньо наш не потянет АПЛ
борька
борька
   94 / 802
13 июля в 21:10
Шамуродов, держись за Карпина, футболистом станешь, настоящим!
Begemott
Begemott
   56 / 802
13 июля в 20:58
Дзюба не хочет в АПЛ.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 20:05
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       307 / 802
    13 июля в 19:41
    Пускай в Зените остаётся и голы забивает!
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       166 / 802
    13 июля в 19:34
    А в каком клубе АПЛ играл этот самый Шомуродов, что так уверенно оценивает чьи-то возможности ?
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       400 / 802
    13 июля в 18:01
    Да какая ему Англия?😂😂😂
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 802
    13 июля в 17:44
    Брехня эта распространяется из Тарасовки. Они уже боятся Дзюбу. Ещё бы, в каждом матче передает приветы Федуну забитыми голами свиньям. Гыгыгы
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 802
    13 июля в 17:42
    Послушал Дзюба Шомуродова и заказал билет до Лондона!!!
    Alpribas
    Alpribas
       61 / 802
    13 июля в 17:39
    Дзюба вне Зенита не игрок.
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    13 июля в 17:28
    Дзюба ни в какой АПЛ не поедет, ему и здесь неплохо.
    ДСА
    ДСА
       131 / 802
    13 июля в 17:14
    Чемпионшип в лучшем случае - такова перспектива
    Footbolista
    Footbolista ответил parallels
       1 / 802
    13 июля в 17:05
    Тупые ответы на тупые вопросы...мог бы про Англию не отвечать)...кстати, Тарасовка от меня так же далека, как от тебя Англия)...
    parallels
    parallels ответил Footbolista
       5 / 802
    13 июля в 16:54
    Шомуродов спец по Англии...смешно...
    да уж куда футболисту до твоих тарасовских познаний. даже сообразить не можешь, что он ответил только на те вопросы, который задал ему тупой журналист.
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 802
    13 июля в 16:36
    Шомуродов спец по Англии...смешно...
    Николай 86
    Николай 86
       97 / 802
    13 июля в 16:28
    Кому Дзюба нужен в Англии. Там нет матч-тв, создающего иллюзию его значимости.
    11-и метровый
    11-и метровый
       20 / 802
    13 июля в 16:26
    Ерунду несет нелепую нападающий Пердивщика.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100