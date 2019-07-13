Шомуродов: «Дзюба уже немолод, но может преуспеть в Англии»

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов оценил шансы форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на переезд в Англию.
Приходили ли предложения из Китая? Пока нет. Есть ли там спортивная составляющая? Конечно. В Поднебесной хороший чемпионат, в котором выступает множество звёзд мирового футбола. В настоящий момент не согласился бы перейти в команду из Китая. Там всё не на таком уровне, как в России.
Способен ли Дзюба в 30 лет перебраться в Англию? Почему нет? Безусловно, он уже немолод, но, с другой стороны, обладает достаточным опытом, чтобы преуспеть в европейском чемпионате. Я бы не стал упускать шанс попробовать силы на Альбионе. На мой взгляд, АПЛ — лучшее футбольное первенство Европы.
Ну Англия богата на футбольные лиги. зюбе можно в Лигу 1 попроситься, а потом к 35-ти годам в ч.шипе себя попробовать. ))
Ну Англия богата на футбольные лиги. зюбе можно в Лигу 1 попроситься, а потом к 35-ти годам в ч.шипе себя попробовать. ))