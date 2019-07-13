Шомуродов: «Дзюба уже немолод, но может преуспеть в Англии»

Нападающий «Ростова» оценил шансы форварда «Зенита» на переезд в Англию.

Приходили ли предложения из Китая? Пока нет. Есть ли там спортивная составляющая? Конечно. В Поднебесной хороший чемпионат, в котором выступает множество звёзд мирового футбола. В настоящий момент не согласился бы перейти в команду из Китая. Там всё не на таком уровне, как в России.