Лукаку: «Вы кое-что узнаете на следующей неделе»

13 июля 2019, 23:09

Вопрос о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остается открытым.

Бельгиец не сыграл в сегодняшнем товарищеском матче против «Перт Глори», а после встречи сказал журналистам следующее:

Вы, ребята, кое-что узнаете на следующей неделе.

Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, впрочем, отметил, что ни одного достойного предложения по бельгийцу не поступило. На Лукаку претендует «Интер», однако миланскому клубу придется заплатить 75 млн фунтов.