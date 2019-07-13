Лукаку: «Вы кое-что узнаете на следующей неделе»

Вопрос о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку по-прежнему остается открытым.
Бельгиец не сыграл в сегодняшнем товарищеском матче против «Перт Глори», а после встречи сказал журналистам следующее:
Вы, ребята, кое-что узнаете на следующей неделе.
Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, впрочем, отметил, что ни одного достойного предложения по бельгийцу не поступило. На Лукаку претендует «Интер», однако миланскому клубу придется заплатить 75 млн фунтов.
20+ матчей в АПЛ никому не могу забить выше десятого места.
Очень, очень дорого для такого жирного куска сала.
20+ матчей в АПЛ никому не могу забить выше десятого места.
Очень, очень дорого для такого жирного куска сала.