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Лукаку: «Вы кое-что узнаете на следующей неделе»

13 июля 2019, 23:09

Вопрос о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку по-прежнему остается открытым.

Бельгиец не сыграл в сегодняшнем товарищеском матче против «Перт Глори», а после встречи сказал журналистам следующее:

Вы, ребята, кое-что узнаете на следующей неделе.

Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, впрочем, отметил, что ни одного достойного предложения по бельгийцу не поступило. На Лукаку претендует «Интер», однако миланскому клубу придется заплатить 75 млн фунтов.

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Все комментарии
Валерон
Валерон ответил Red_team
14 июля в 22:19
Отчасти можно было бы согласиться, но в 81 матче за сборную - 48 голов, статистика выдающаяся, парадоксальный игрок
Ты ведь понимаешь в каком сейчас состоянии великолепном сборная Бельгии. Все, исключительно все позиции закрывают топ игроки и на лавке сидят не менее топовые. При таком составе и индивидуальном мастерстве и таких партнерах результат не феноменальный. Почти два матча на один гол, и это при всяких Де Брюйне и Азарах, статистика скажем так себе. Но это не отменяет того что он может больше нежели в прошлом сезоне в МС, не смотря на его валкость и тяжеловесность в нем есть качества за счет которых он выравнивает ситуацию. Может даже и цена по нынешним меркам не большая...но это только по нынешним меркам. Считаю что ценник на него адекватный это 40млн.
Red_team
Red_team ответил Валерон
   640 / 802
14 июля в 15:54
Самый бестолковый, неповоротливый, медленный и безмозглый кусок мяса на планете. 20+ матчей в АПЛ никому не могу забить выше десятого места. Очень, очень дорого для такого жирного куска сала.
Отчасти можно было бы согласиться, но в 81 матче за сборную - 48 голов, статистика выдающаяся, парадоксальный игрок
Валерон
Валерон
14 июля в 13:42
Самый бестолковый, неповоротливый, медленный и безмозглый кусок мяса на планете.
20+ матчей в АПЛ никому не могу забить выше десятого места.
Очень, очень дорого для такого жирного куска сала.
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
14 июля в 13:35
Не бойся, я по девушкам, а его себе оставь, только у пугбуна отбой, ох уж эти лгбт
Inside91
Inside91 ответил Bavaria_M
   587 / 802
14 июля в 07:14
То что ты любовник пугбуна? Так об этом все давно знают
Не твой вот и бесишься?
BZ2315
BZ2315
   134 / 802
14 июля в 06:31
Неужели признается в срамоте?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas1
   12 / 802
13 июля в 23:59
Признается что он гей?)))
Так а это реально работает. Гризманн только в ЛГБТ-журнале снялся, сразу в "Барселону" уехал, в столицу, так сказать)
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
13 июля в 23:40
похоже интер наскреб
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
13 июля в 23:33
То что ты любовник пугбуна? Так об этом все давно знают
Bavaria_N
Bavaria_N
   377 / 802
13 июля в 23:23
как и все отбросы поедет в никому неинтересный сериал играть на пустых трибунах
drug01
drug01
   198 / 802
13 июля в 23:23
Будем ждать новостей
dimagas1
dimagas1
   195 / 802
13 июля в 23:14
Признается что он гей?)))
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