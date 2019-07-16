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Карпин: «„Ростов“ стал очень значимым и родным для меня»

вчера, 16:35

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что донской клуб стал для него родным. 

Здесь я себя чувствую очень комфортно и уютно. Все нравится и устраивает. Уклад жизни зависит от работы. Работа тренера в любом городе одна и та же. Веду себя как обычно. В работе есть определенные нормы и дисциплина, которые нужно соблюдать. После работы отношения между тренером и игроком могут быть не столь строгими. Тренер — не милиционер и не дядька с кнутом. «Напихать» всегда можно и нужно, но не значит, что через две минуты нельзя пошутить.

Часто вовлекаюсь в жизнь клуба? В «Спартаке» я совмещал должность и генерального директора, и тренера. Думаю, осталось оттуда. Хочется, чтобы место, где я работаю, было успешным и развивалось. Тем более клуб «Ростов», который уже стал очень значимым и родным для меня.

Напомним, что недавно Карпин раскритиковал новый регламент молодёжного чемпионата.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
вчера в 23:46
Валера - молодец!!! Работает спокойно, команда прогрессирует, тишь и благодать!!! И лишь иногда , видя на экране Федуна или Глушакова , вздрагивает!!!
Dominators
Dominators ответил Питер Ман
   168 / 794
вчера в 22:40
Карпин с его "епт", "сраный твенте" и т.д. отлично подходит ростову по менталитету, колхоз он и есть колхоз
Сударь . У Вас явно была гувернантка , а материться Вы научились в музыкальной школе играя на скрипке . Если Вы родились и живете в культурной столице , мы родились и живем в Ростове -Папе . Для нас Карпин просто разговаривает по- русски как и все мы на переферии .
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   276 / 794
вчера в 20:36
    борька
    борька
       87 / 794
    вчера в 20:13
    Успехов, Карпину и команде!
    Брулин
    Брулин
       45 / 794
    вчера в 20:04
    Объективно нужно признать что Карпин вырос и как тренер, и как человек. Не удивлюсь его приходу в Спартак и успехам
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Аксинья
       97 / 794
    вчера в 20:03
    Модератор ответь почему Ростов - колхоз это нормально, а Зенит - болото это уже троллинг?
    Может потому что болотные сидят на кнопках жалоба, как и их клуб на газе ))))
    Аксинья
    Аксинья
       17 / 794
    вчера в 19:52
    Модератор ответь почему Ростов - колхоз это нормально, а Зенит - болото это уже троллинг?
    armeec_♞
    armeec_♞
       97 / 794
    вчера в 19:45
    Это нормально. Если приехал в Ростов и работает как нормальный чел.без вы..... и отношение к нему нормальное, то и место становится как Родное.
    kastites
    kastites
       96 / 794
    вчера в 19:24
    Прижился эстонец
    Almazny
    Almazny
       734 / 794
    вчера в 19:18
    В тарасне кроме скандалов и распрей ничего не видел, в Пердивщике хоть спокойней.
    cska1948
    cska1948 ответил Владимир_Спартак
       53 / 794
    вчера в 18:53
    Можно конюшню сжечь и новую построить, а вот ромбик потерять... 😖
    А что, свинарники не горят?
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 794
    вчера в 18:11
    У меня сосед-конь говорит: "Главное- не испачкаться об Зенит!"
    Сп62
    Сп62
       163 / 794
    вчера в 17:54
    Ростов Ростовом, но если позовут назад, вернётся обязательно. Ромбик это не голубой шарфик, его не выбросишь.
    Zimmer
    Zimmer
       721 / 794
    вчера в 17:40
    Ну и ладненько.
    jilbar
    jilbar
       30 / 794
    вчера в 17:26
    Гопнику нарвскому подошел город гопников.
    Аксинья
    Аксинья ответил Питер Ман
       17 / 794
    вчера в 17:22
    Карпин с его "епт", "сраный твенте" и т.д. отлично подходит ростову по менталитету, колхоз он и есть колхоз
      particular
      particular
         4 / 794
      вчера в 17:09
      Комфорт и уют - это ещё не признак родственных связей..:))
      Но то, что человек говорит об этом просто, без пафоса и одышки, - это проявление взаимопонимания и взаимоуважения...
      Возможно, есть некоторые трения, но они не критичны...
      Не являюсь поклонником его творчества, но, как мне кажется, - Валера может и сможет..:))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил cska plus
         41 / 794
      вчера в 16:59
      Можно конюшню сжечь и новую построить, а вот ромбик потерять... 😖
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         41 / 794
      вчера в 16:57
      Валера набирайся опыта пригодиться. 😶
      Питер Ман
      Питер Ман
         19 / 794
      вчера в 16:50
      Карпин с его "епт", "сраный твенте" и т.д. отлично подходит ростову по менталитету, колхоз он и есть колхоз
      Miaf
      Miaf
         8 / 794
      вчера в 16:45
      Да молодец Валера. Развивает отличный клуб , который уже показывает хорошие результаты.
      beefs
      beefs
         126 / 794
      вчера в 16:39
      А казаком еще не стал?
      cska plus
      cska plus
         7 / 794
      вчера в 16:38
      Проветрим во втором туре.
      cska plus
      cska plus
         7 / 794
      вчера в 16:37
      Мы это поймём если выкинешь ромбик.
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