Карпин: «„Ростов“ стал очень значимым и родным для меня»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что донской клуб стал для него родным.
Здесь я себя чувствую очень комфортно и уютно. Все нравится и устраивает. Уклад жизни зависит от работы. Работа тренера в любом городе одна и та же. Веду себя как обычно. В работе есть определенные нормы и дисциплина, которые нужно соблюдать. После работы отношения между тренером и игроком могут быть не столь строгими. Тренер — не милиционер и не дядька с кнутом. «Напихать» всегда можно и нужно, но не значит, что через две минуты нельзя пошутить.
Часто вовлекаюсь в жизнь клуба? В «Спартаке» я совмещал должность и генерального директора, и тренера. Думаю, осталось оттуда. Хочется, чтобы место, где я работаю, было успешным и развивалось. Тем более клуб «Ростов», который уже стал очень значимым и родным для меня.
Напомним, что недавно Карпин раскритиковал новый регламент молодёжного чемпионата.
Но то, что человек говорит об этом просто, без пафоса и одышки, - это проявление взаимопонимания и взаимоуважения...
Возможно, есть некоторые трения, но они не критичны...
Не являюсь поклонником его творчества, но, как мне кажется, - Валера может и сможет..:))
Но то, что человек говорит об этом просто, без пафоса и одышки, - это проявление взаимопонимания и взаимоуважения...
Возможно, есть некоторые трения, но они не критичны...
Не являюсь поклонником его творчества, но, как мне кажется, - Валера может и сможет..:))