Карпин: «„Ростов“ стал очень значимым и родным для меня»

Главный тренер «Ростова» признался, что донской клуб стал для него родным.

Здесь я себя чувствую очень комфортно и уютно. Все нравится и устраивает. Уклад жизни зависит от работы. Работа тренера в любом городе одна и та же. Веду себя как обычно. В работе есть определенные нормы и дисциплина, которые нужно соблюдать. После работы отношения между тренером и игроком могут быть не столь строгими. Тренер — не милиционер и не дядька с кнутом. «Напихать» всегда можно и нужно, но не значит, что через две минуты нельзя пошутить.

Часто вовлекаюсь в жизнь клуба? В «Спартаке» я совмещал должность и генерального директора, и тренера. Думаю, осталось оттуда. Хочется, чтобы место, где я работаю, было успешным и развивалось. Тем более клуб «Ростов», который уже стал очень значимым и родным для меня.