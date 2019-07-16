«Сочи»: «Москалёв отстранен, но очки нам никто не вернет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение департамента судейства и инспектирования РФС отстранить арбитра Владимира Москалёва от работы после матча «Спартак» - «Сочи», который прошел в первом туре РПЛ .

Как было правильно подмечено, арбитр Москалёв отстранен, но матч со «Спартаком» уже не переиграть. Получается, что одно очко, а может, и три, нам уже никто не вернет. Судейский департамент должен был оценить работу арбитра и его существенные ошибки и вынести решение, он это сделал. Не хотелось бы впоследствии играть с такими же нарушениями со стороны арбитров. Наверное, наказание последовало соответствующее.