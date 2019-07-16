«Сочи»: «Москалёв отстранен, но очки нам никто не вернет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение департамента судейства и инспектирования РФС отстранить арбитра Владимира Москалёва от работы после матча «Спартак» - «Сочи», который прошел в первом туре РПЛ.
Как было правильно подмечено, арбитр Москалёв отстранен, но матч со «Спартаком» уже не переиграть. Получается, что одно очко, а может, и три, нам уже никто не вернет. Судейский департамент должен был оценить работу арбитра и его существенные ошибки и вынести решение, он это сделал. Не хотелось бы впоследствии играть с такими же нарушениями со стороны арбитров. Наверное, наказание последовало соответствующее.
Впереди у нас домашняя игра с «Зенитом». Мы ожидаем скорое введение VAR, но на данный момент ситуация такова, что система вряд ли будет использована в этом матче. Судьи сами должны быть аккуратнее и выходить на матч с иным подходом. Понятно, есть человеческий фактор, но такие грубые нарушения непозволительны для судей Премьер-Лиги.
Оба гола Зенит забил по правилам, в отличие от вашего Жиго, нагло в прыжке чуть не свернувшего шею Песегову
Так что "благородными побуждениями" тут и не пахнет...
А "липовые голы" штампует только тарасня при попустительстве Москалевых...
Оба гола Зенит забил по правилам, в отличие от вашего Жиго, нагло в прыжке чуть не свернувшего шею Песегову
Так что "благородными побуждениями" тут и не пахнет...
А "липовые голы" штампует только тарасня при попустительстве Москалевых...
Сегодня 18:57
Зенит-Тамбов 2:1
перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол.
все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться.
как и нельзя неуважительно относиться к власти.
нельзя репостить мемы.
нельзя митинговать.
нельзя, нельзя, нельзя.
Во Львове всё можно, что тебя, укроинца из укроины так волнует, что можно в России?
Сегодня 18:57
Зенит-Тамбов 2:1
перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол.
все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться.
как и нельзя неуважительно относиться к власти.
нельзя репостить мемы.
нельзя митинговать.
нельзя, нельзя, нельзя.
Во Львове всё можно, что тебя, укроинца из укроины так волнует, что можно в России?
перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол.
все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться.
как и нельзя неуважительно относиться к власти.
нельзя репостить мемы.
нельзя митинговать.
нельзя, нельзя, нельзя.
перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол.
все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться.
как и нельзя неуважительно относиться к власти.
нельзя репостить мемы.
нельзя митинговать.
нельзя, нельзя, нельзя.
И сразу столько нытья
Рубашка походу учился у Цыгана с плачини?
И сразу столько нытья
Рубашка походу учился у Цыгана с плачини?
Зенит-Ростов 3:2
Зенит-Урал 2:0 (3 удаления)
Зенит-Спартак 4:2
Зенит-Ростов 3:2
Зенит-Урал 2:0 (3 удаления)
Зенит-Спартак 4:2
Дело ясное, что дело ТЁМНОЕ и криминальное!!!
Как судил Москалёв, так судят только согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
А что толку что Москалёва отстранят от нескольких игр!
Да он только за одну игру ЗАРАБОТАЛ больше, чем за судейство всего сезона!!!!
Что Москалёву кратковременный отдых???
Москалёв прилично ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми в РФС и теперь может смело ехать на Мальдивы и плевать в потолок и на всех!!!
За такое скандальное судейство уже ранее отстраняли ПОЖИЗНЕННО и примеры есть!
Тихо, но отстраняли!
Например, судья Малых!
Помните такого, так его отстранили, а потом втихаря поставили инспектором матчей.
За такое судейство Москалёва надо ПОЖИЗНЕННО отстранять!
Федуновские перед новым сезоном времени зря не теряли и вот вам скандальный результат этой работы.
В первом же матче с участием Спартака все наглядно увидели, как Спартак будет проворачивать судейские МАХИНАЦИИ в борьбе за место в Лиге чемпионов и первое место в чемпионате!!!
Других вариантов у Спартака НЕТ!
"Москалёв ошибся"! "Лапочкин ошибся"! "Безбородов ошибся"!
Левников ошибся"! "Мешков ошибся"! "Иванов ошибся"!
"Еськов ошибся"! "Николаев ошибся"! "Лапочкин ошибся"!
"Турбин ошибся"! "Вилков ошибся"!
Судьи скандалят "ОШИБАЮТСЯ" в пользу своего кармана, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ!!!
Судья Владимир Москалёв - отсудил примерно 70 матчей, заработал в прошлом сезоне несколько "неудов" и "колов", но его ОТМАЗАЛИ Егоров и Бутенко и послали по новой СКАНДАЛИТЬ!!!
А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!!
Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Дюкова интересует всякая ЕРУНДА - пиво, спонсоры, лимит, поля, орг. вопросы, но только не скандальное судейство.
Теперь вам понятно, как Спартак будет бороться за место в Лиге чемпионов при помощи судейского и административного ресурса РФС в этом сезоне!
С судьями уже РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ работа проведена и ОПЛАЧЕНА!!!
Цены и расценки растут ежегодно и судьи на этом КРИМИНАЛЬНО обогащаются!!!!
Федун ГОТОВ выложить судьям БЕШЕНЫЕ деньги, только бы они ему помогли НЕ ЧЕСТНО занять второе или первое место.
Каким образом???
Помогать Спартаку, на судейских скандалах, отбирать очки у всех основных конкурентов и периферийных соперников.
Мутко передал судейскую скандальную эстафету Дюкову, а Дюков, по поводу скандального судейства, набрал в рот воды и ТИШИНА, как будто это его не касается !
И вот здесь уже надо Дюкову ВМЕШАТЬСЯ и призвать судей не скандалить!
При Мутко была парадоксальная ситуация.
Мутко НЕОДНОКРАТНО встречался с судьями - призывал их к порядку, но получал всегда обратный эффект.
Поменял трёх судейских начальников, а скандалы только десятикратно ВЫРОСЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что ни тур, то судейский скандал, а то и ТРИ сразу в одном туре и даже дуплетом подряд.
Судейские скандалы только увеличивались и десятикратно множились.
Дюков не провёл ещё ни одного совещания с судьями!!!
Слишком занятой пивными разборками и проталкиванием ПИВА на стадионы, а до скандальных судей ему нет дела.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Дело ясное, что дело ТЁМНОЕ и криминальное!!!
Как судил Москалёв, так судят только согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
А что толку что Москалёва отстранят от нескольких игр!
Да он только за одну игру ЗАРАБОТАЛ больше, чем за судейство всего сезона!!!!
Что Москалёву кратковременный отдых???
Москалёв прилично ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми в РФС и теперь может смело ехать на Мальдивы и плевать в потолок и на всех!!!
За такое скандальное судейство уже ранее отстраняли ПОЖИЗНЕННО и примеры есть!
Тихо, но отстраняли!
Например, судья Малых!
Помните такого, так его отстранили, а потом втихаря поставили инспектором матчей.
За такое судейство Москалёва надо ПОЖИЗНЕННО отстранять!
Федуновские перед новым сезоном времени зря не теряли и вот вам скандальный результат этой работы.
В первом же матче с участием Спартака все наглядно увидели, как Спартак будет проворачивать судейские МАХИНАЦИИ в борьбе за место в Лиге чемпионов и первое место в чемпионате!!!
Других вариантов у Спартака НЕТ!
"Москалёв ошибся"! "Лапочкин ошибся"! "Безбородов ошибся"!
Левников ошибся"! "Мешков ошибся"! "Иванов ошибся"!
"Еськов ошибся"! "Николаев ошибся"! "Лапочкин ошибся"!
"Турбин ошибся"! "Вилков ошибся"!
Судьи скандалят "ОШИБАЮТСЯ" в пользу своего кармана, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ!!!
Судья Владимир Москалёв - отсудил примерно 70 матчей, заработал в прошлом сезоне несколько "неудов" и "колов", но его ОТМАЗАЛИ Егоров и Бутенко и послали по новой СКАНДАЛИТЬ!!!
А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!!
Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Дюкова интересует всякая ЕРУНДА - пиво, спонсоры, лимит, поля, орг. вопросы, но только не скандальное судейство.
Теперь вам понятно, как Спартак будет бороться за место в Лиге чемпионов при помощи судейского и административного ресурса РФС в этом сезоне!
С судьями уже РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ работа проведена и ОПЛАЧЕНА!!!
Цены и расценки растут ежегодно и судьи на этом КРИМИНАЛЬНО обогащаются!!!!
Федун ГОТОВ выложить судьям БЕШЕНЫЕ деньги, только бы они ему помогли НЕ ЧЕСТНО занять второе или первое место.
Каким образом???
Помогать Спартаку, на судейских скандалах, отбирать очки у всех основных конкурентов и периферийных соперников.
Мутко передал судейскую скандальную эстафету Дюкову, а Дюков, по поводу скандального судейства, набрал в рот воды и ТИШИНА, как будто это его не касается !
И вот здесь уже надо Дюкову ВМЕШАТЬСЯ и призвать судей не скандалить!
При Мутко была парадоксальная ситуация.
Мутко НЕОДНОКРАТНО встречался с судьями - призывал их к порядку, но получал всегда обратный эффект.
Поменял трёх судейских начальников, а скандалы только десятикратно ВЫРОСЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что ни тур, то судейский скандал, а то и ТРИ сразу в одном туре и даже дуплетом подряд.
Судейские скандалы только увеличивались и десятикратно множились.
Дюков не провёл ещё ни одного совещания с судьями!!!
Слишком занятой пивными разборками и проталкиванием ПИВА на стадионы, а до скандальных судей ему нет дела.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!