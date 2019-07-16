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«Сочи»: «Москалёв отстранен, но очки нам никто не вернет»

вчера, 15:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение департамента судейства и инспектирования РФС отстранить арбитра Владимира Москалёва от работы после матча «Спартак» - «Сочи», который прошел в первом туре РПЛ.

Как было правильно подмечено, арбитр Москалёв отстранен, но матч со «Спартаком» уже не переиграть. Получается, что одно очко, а может, и три, нам уже никто не вернет. Судейский департамент должен был оценить работу арбитра и его существенные ошибки и вынести решение, он это сделал. Не хотелось бы впоследствии играть с такими же нарушениями со стороны арбитров. Наверное, наказание последовало соответствующее.

Впереди у нас домашняя игра с «Зенитом». Мы ожидаем скорое введение VAR, но на данный момент ситуация такова, что система вряд ли будет использована в этом матче. Судьи сами должны быть аккуратнее и выходить на матч с иным подходом. Понятно, есть человеческий фактор, но такие грубые нарушения непозволительны для судей Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   112 / 794
сегодня в 01:12
Может оставить все как есть? Ежели Федун начал бабки тратить с первого тура, К середине сезона бабки у него закончатся .При честном судействе хрюшатник развалится мгновено.И все вздохнут спокойно..
Nikola45
Nikola45
   98 / 794
вчера в 23:52
Да а что? За покупку судьи не только можно ТП объявить но и уголовное дело пора открывать! Пока УЕФА этим не занялось! Москалева пожизненно отстранить от судейства! Тарасят в ФНЛ на 5 лет! И все ! Все будут понимать что покупать игры накладно! Лапочкин остепенится! Карасев остынет! Еськовы Кукояны! ну сколько можно терпеть такое судейство? В Москве судят по Московски!
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   98 / 794
вчера в 23:48
Первый тур И сразу столько нытья Рубашка походу учился у Цыгана с плачини?
Недалеко ВАР )) Что делать будете? В ФНЛ? ))
mangoх12
mangoх12
   33 / 794
вчера в 23:36
Надеюсь не тол ко Москалева отстранят но и спартачек за покупку матчей
Doping87
Doping87
   235 / 794
вчера в 23:31
Почему бы не обнулить результат матча? Или хотя бы техническое поражение Спартаку впаять?
Nikola45
Nikola45
   98 / 794
вчера в 23:24
И он прав! Москалева пожизненно лишить права судить! Так нужно наказывать купленных судей
pomor45
pomor45
   93 / 794
вчера в 22:48
Очки тебе вернут в матче с Тамбовом.
форева
форева
   740 / 794
вчера в 22:39
Не будет вам ВАРа. Никто от своих денег не откажется.
ЮЗИК
ЮЗИК
   141 / 794
вчера в 21:30
Дело уже сделано, Москалёв своё поимел
Almazny
Almazny
   734 / 794
вчера в 20:20
Москалёвым должна заниматься прокуратура.
oFANATo
oFANATo
   38 / 794
вчера в 19:37
Москалева наказали а как же спартак?
Великолепный
Великолепный
   131 / 794
вчера в 19:29
За этот беспредел надо с пищевика снять три очка.
4RT
4RT
   196 / 794
вчера в 19:28
А вы их не заработали
Bладимиp
Bладимиp
   69 / 794
вчера в 19:15
Спартак с первого же матча внес сумятицу и скандалы в чемпионат. Не пора ли его расформировать.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Miaf
   346 / 794
вчера в 19:13
Всякий раз, когда человек допускает глупость, он делает это из самых благородных побуждений
Никита, только не надо умничать.
Оба гола Зенит забил по правилам, в отличие от вашего Жиго, нагло в прыжке чуть не свернувшего шею Песегову
Так что "благородными побуждениями" тут и не пахнет...
А "липовые голы" штампует только тарасня при попустительстве Москалевых...
Glodor
Glodor
   118 / 794
вчера в 19:06
LOpp
Сегодня 18:57
Зенит-Тамбов 2:1
перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол.
все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться.
как и нельзя неуважительно относиться к власти.
нельзя репостить мемы.
нельзя митинговать.
нельзя, нельзя, нельзя.


Во Львове всё можно, что тебя, укроинца из укроины так волнует, что можно в России?
bosun
bosun
   194 / 794
вчера в 19:02
Стыдно за спартак. Впрочем, ничего нового.
bosun
bosun ответил LOpp
   194 / 794
вчера в 19:00
Зенит-Тамбов 2:1 перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол. все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться. как и нельзя неуважительно относиться к власти. нельзя репостить мемы. нельзя митинговать. нельзя, нельзя, нельзя.
За тобой уже выехали)
LOpp
LOpp
   10 / 794
вчера в 18:57
Зенит-Тамбов 2:1
перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол.
все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться.
как и нельзя неуважительно относиться к власти.
нельзя репостить мемы.
нельзя митинговать.
нельзя, нельзя, нельзя.

МКС
МКС
   56 / 794
вчера в 18:55
Первый тур

И сразу столько нытья

Рубашка походу учился у Цыгана с плачини?
cska1948
cska1948 ответил тумба-юмба
   53 / 794
вчера в 18:49
Походу вы с дедом совсем из ума выжили.Раз правила футбола не для вас.Хотя,о чём я,у болел кобыл одна извилина,и та от фуражки.
Нет ни чего скучнее, чем человек лишённый чувства юмора.
LOpp
LOpp
   10 / 794
вчера в 18:48
вот сначала пусть вернут очки за матчи:
Зенит-Ростов 3:2
Зенит-Урал 2:0 (3 удаления)
Зенит-Спартак 4:2
тумба-юмба
тумба-юмба ответил cska1948
   331 / 794
вчера в 18:39
Эдуард Григорьевич, добрый вечер! Предлагаю другой вариант. Гол в ворота Сочи отменить и дать сочинцам право на пробитие пенальти. Забьют - ТРИ очка в копилку Сочи. Если не забьют, то засчитать ничью. И не надо заморачиваться с переигровкой, для этого понадобятся вратарь СпаМа и один игрок Сочи. Дел на пять минут.
Походу вы с дедом совсем из ума выжили.Раз правила футбола не для вас.Хотя,о чём я,у болел кобыл одна извилина,и та от фуражки.
spartach091
spartach091
   83 / 794
вчера в 18:36
Сочи так и так отдаст зениту 6 очков. Газпрем приказал.
Санчо Панса
Санчо Панса
   165 / 794
вчера в 18:17
Увы, да ах....Тухленькая победа уже в кармане у Лени Федуна, а у Москалева зазвенело в кармане еще больше)
cska1948
cska1948 ответил Дед за ЦСКА
   53 / 794
вчера в 18:11
Результат матча СпаМ Сочи отменить, назначить переигровку. ИМХО.
Эдуард Григорьевич, добрый вечер! Предлагаю другой вариант. Гол в ворота Сочи отменить и дать сочинцам право на пробитие пенальти. Забьют - ТРИ очка в копилку Сочи. Если не забьют, то засчитать ничью. И не надо заморачиваться с переигровкой, для этого понадобятся вратарь СпаМа и один игрок Сочи. Дел на пять минут.
13 RUS
13 RUS
   121 / 794
вчера в 18:06
Позор
Sysanin101
Sysanin101
   148 / 794
вчера в 18:02
Не для того Москалёва назначали на матч с участием Спартака, по ПРОСЬБАМ лукойловских " трудящихся, что бы какой-то там команде Сочи возвращали, УКРАДЕННЫЕ на скандалах Москалёва, очки!!!

Дело ясное, что дело ТЁМНОЕ и криминальное!!!
Как судил Москалёв, так судят только согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
А что толку что Москалёва отстранят от нескольких игр!
Да он только за одну игру ЗАРАБОТАЛ больше, чем за судейство всего сезона!!!!
Что Москалёву кратковременный отдых???
Москалёв прилично ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми в РФС и теперь может смело ехать на Мальдивы и плевать в потолок и на всех!!!

За такое скандальное судейство уже ранее отстраняли ПОЖИЗНЕННО и примеры есть!
Тихо, но отстраняли!
Например, судья Малых!
Помните такого, так его отстранили, а потом втихаря поставили инспектором матчей.
За такое судейство Москалёва надо ПОЖИЗНЕННО отстранять!

Федуновские перед новым сезоном времени зря не теряли и вот вам скандальный результат этой работы.
В первом же матче с участием Спартака все наглядно увидели, как Спартак будет проворачивать судейские МАХИНАЦИИ в борьбе за место в Лиге чемпионов и первое место в чемпионате!!!
Других вариантов у Спартака НЕТ!

"Москалёв ошибся"! "Лапочкин ошибся"! "Безбородов ошибся"!
Левников ошибся"! "Мешков ошибся"! "Иванов ошибся"!
"Еськов ошибся"! "Николаев ошибся"! "Лапочкин ошибся"!
"Турбин ошибся"! "Вилков ошибся"!
Судьи скандалят "ОШИБАЮТСЯ" в пользу своего кармана, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ!!!

Судья Владимир Москалёв - отсудил примерно 70 матчей, заработал в прошлом сезоне несколько "неудов" и "колов", но его ОТМАЗАЛИ Егоров и Бутенко и послали по новой СКАНДАЛИТЬ!!!

А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!!
Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Дюкова интересует всякая ЕРУНДА - пиво, спонсоры, лимит, поля, орг. вопросы, но только не скандальное судейство.

Теперь вам понятно, как Спартак будет бороться за место в Лиге чемпионов при помощи судейского и административного ресурса РФС в этом сезоне!
С судьями уже РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ работа проведена и ОПЛАЧЕНА!!!
Цены и расценки растут ежегодно и судьи на этом КРИМИНАЛЬНО обогащаются!!!!
Федун ГОТОВ выложить судьям БЕШЕНЫЕ деньги, только бы они ему помогли НЕ ЧЕСТНО занять второе или первое место.
Каким образом???
Помогать Спартаку, на судейских скандалах, отбирать очки у всех основных конкурентов и периферийных соперников.

Мутко передал судейскую скандальную эстафету Дюкову, а Дюков, по поводу скандального судейства, набрал в рот воды и ТИШИНА, как будто это его не касается !
И вот здесь уже надо Дюкову ВМЕШАТЬСЯ и призвать судей не скандалить!
При Мутко была парадоксальная ситуация.
Мутко НЕОДНОКРАТНО встречался с судьями - призывал их к порядку, но получал всегда обратный эффект.
Поменял трёх судейских начальников, а скандалы только десятикратно ВЫРОСЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что ни тур, то судейский скандал, а то и ТРИ сразу в одном туре и даже дуплетом подряд.
Судейские скандалы только увеличивались и десятикратно множились.

Дюков не провёл ещё ни одного совещания с судьями!!!
Слишком занятой пивными разборками и проталкиванием ПИВА на стадионы, а до скандальных судей ему нет дела.

А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
тумба-юмба
тумба-юмба
   331 / 794
вчера в 18:00
Расплакался баклановый проект-2,нас засудили.Не мужики,БАБЫ.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Литейный 4
   331 / 794
вчера в 17:44
А зачем переигрывать, когда Сочи возили свиней весь матч? Они были на порядок сильнее и заслуживали работу. Тех поражение свиньям и дело с концом. Гыгыгы
И голубеньким бакланчикам тоже.Чистый пенальти в ворота бомжей купленный судейка не дал.Или ЗАБЫЛ.
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