Колобков положительно смотрит на позднее начало матчей РПЛ

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал негативную реакцию со стороны болельщиков клубов из-за позднего времени начала матчей чемпионата России.
На самом деле, лично мне, как болельщику, время кажется удобным, с точки зрения просмотра. На это есть объективные причины. И болельщикам, и футболистам не всегда удобно в жаркую погоду. Опыт проведения матчей в такое время — первый. Давайте посмотрим. Думаю, лига сама заинтересована, чтобы на матчи ходило как можно больше народу.
Колобков и остальные уроды думающие только о себе, просыпайтесь в три и в шесть утра и смотрите футбол как делаем мы!!!
Удобно только Москве, а остальной России нет!!! Вот поэтому вас таких и не любят в России.
Колобков и остальные уроды думающие только о себе, просыпайтесь в три и в шесть утра и смотрите футбол как делаем мы!!!
Удобно только Москве, а остальной России нет!!! Вот поэтому вас таких и не любят в России.
- Я футбол не смотрю, я на фехтование хожу!!!
- Я футбол не смотрю, я на фехтование хожу!!!
Главное, притушить шумок, чтоб скандал не разгорелся в его ведомстве.
Главное, притушить шумок, чтоб скандал не разгорелся в его ведомстве.
Хоть в кабинете, хоть в Мэрсе на заднем сидении.)
Хоть в кабинете, хоть в Мэрсе на заднем сидении.)