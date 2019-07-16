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Колобков положительно смотрит на позднее начало матчей РПЛ

вчера, 13:52

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал негативную реакцию со стороны болельщиков клубов из-за позднего времени начала матчей чемпионата России.

На самом деле, лично мне, как болельщику, время кажется удобным, с точки зрения просмотра. На это есть объективные причины. И болельщикам, и футболистам не всегда удобно в жаркую погоду. Опыт проведения матчей в такое время — первый. Давайте посмотрим. Думаю, лига сама заинтересована, чтобы на матчи ходило как можно больше народу.

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил Apsny
   168 / 794
вчера в 23:06
Ростов нытики, в 21.30 хорошее время, не жарко и более интересней футбол смотреть, а ноют не любители футбола, а кто только в карман смотрит.
В 21.30 ХОРОШО СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ .
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 23:06
В Сибирь его, Колобкова! Пусть там вместе с Байкалом смотрит!
Apsny
Apsny
   230 / 794
вчера в 19:52
Ростов нытики, в 21.30 хорошее время, не жарко и более интересней футбол смотреть, а ноют не любители футбола, а кто только в карман смотрит.
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 794
вчера в 18:27
Если уж в центральной части России бунтуют о позднем времени, то что говорить про СИБИРЬ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.
Колобков и остальные уроды думающие только о себе, просыпайтесь в три и в шесть утра и смотрите футбол как делаем мы!!!
Удобно только Москве, а остальной России нет!!! Вот поэтому вас таких и не любят в России.
Храневец
Храневец
   342 / 794
вчера в 16:36
тебя бы колобок заставить после матча ехать на метро , на электричке в другой регион , тогда бы понял, а так как говорят еще службы не видел, хотя не один ты такой талантливый , целый кабмин гениев !
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:34
Ну как этого колобка можно назвать умным человеком.
RIR68
RIR68
   120 / 794
вчера в 16:22
мнение чиновника. другого не ожидалось.
Dominators
Dominators
   168 / 794
вчера в 15:47
Самки собак ...Все эти Прядкины ,Колобковы и иже еси . А воз и ныне там ,- к простым людям жопой ...
Garrincha58
Garrincha58 ответил Alladins
   224 / 794
вчера в 15:33
Когда вы к народу повернетесь, дармоеды?
они и так уже повернулись одним местом то бишь заааадом
Garrincha58
Garrincha58
   224 / 794
вчера в 15:32
надо было Булыкина министром спорта поставить
Garrincha58
Garrincha58 ответил МапС
   224 / 794
вчера в 15:31
Короче, Колобков положил на мнение болельщиков.
да им всем на94 на людей
Garrincha58
Garrincha58
   224 / 794
вчера в 15:30
откуда взялся этот министрик ему руководить совхозом а не спортом
Гавроша
Гавроша
   49 / 794
вчера в 15:09
До него тупо не доходит, что пришло как раз мало народу?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 794
вчера в 14:49
Ссылки на жару это просто анекдот какой-то. В прошлом году Уругвай - Аравия на Ростов-Арене начался в 18-00 в удушающую жару, но во втором тайме было уже вполне комфортно. Так что если брать с запасом, начало в 19-30 оптимальное время для лета.
SHMEL
SHMEL
   134 / 794
вчера в 14:46
Тебя привезли и увезли на матч,а как же болельщики из других городов и населенных пунктов региона где проводится матч,как дети,которым нужно вовремя лечь спать?
МапС
МапС
   63 / 794
вчера в 14:45
Короче, Колобков положил на мнение болельщиков.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
   147 / 794
вчера в 14:38
В нашей стране было бы странно, если бы министр спорта в лице Колобкова не поддержал главу РФС г-на Дюкова, который высказал аналогичное мнение о времени начала матчей. Довожу до вашего сведения, господин министр, что эНто самое жаркое время, на которое вы ссылаетесь, в России от силы месяц и ничего, кроме мнения чиновников от футбола, не мешает начинать матчи в 20 часов, когда солнце садится за трибуны и футболисты оказываются в тени. Разница температур между 20 час. и 21-30 настолько несущественная (2-3 градуса), что ссылаться на высокую температуру непрофессионально и попахивает любительством.
Точнее - не любительством, а дилетантством.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   147 / 794
вчера в 14:30
В нашей стране было бы странно, если бы министр спорта в лице Колобкова не поддержал главу РФС г-на Дюкова, который высказал аналогичное мнение о времени начала матчей. Довожу до вашего сведения, господин министр, что эНто самое жаркое время, на которое вы ссылаетесь, в России от силы месяц и ничего, кроме мнения чиновников от футбола, не мешает начинать матчи в 20 часов, когда солнце садится за трибуны и футболисты оказываются в тени. Разница температур между 20 час. и 21-30 настолько несущественная (2-3 градуса), что ссылаться на высокую температуру непрофессионально и попахивает любительством.
beefs
beefs
   126 / 794
вчера в 14:23
Удивительное выступление, ему удобно, а ростовчане жалуются что детей не стало на стадионе и людям неудобно, а он за свое...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
вчера в 14:21
Колобков :
- Я футбол не смотрю, я на фехтование хожу!!!
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 794
вчера в 14:19
Большое сомнение, что, как болельщик, Колобков вообще на футбол ходит.
112910415
112910415
   90 / 794
вчера в 14:18
Колобкову глубоко всё равно.
Главное, притушить шумок, чтоб скандал не разгорелся в его ведомстве.
Palex
Palex ответил Vladimir808
   218 / 794
вчера в 14:17
У него Ауди А-8 лонг.
Faustello
Faustello ответил Vladimir808
   14 / 794
вчера в 14:17
Ему-то комфортно.) Хоть в кабинете, хоть в Мэрсе на заднем сидении.)
Ему и на Уэмбли наверное удобно ))
Faustello
Faustello ответил За адекватность
   14 / 794
вчера в 14:16
"На самом деле, лично мне, как болельщику, время кажется удобным, с точки зрения просмотра" На самом деле, главное чтобы болельщикам удобно было, а Министр Спорта у нас в стране один, и если Вам удобно, но неудобно большинству, то шли бы Вы на три веселых буквы. Печально все с такими министрами.
Хорошо что на даче где нить в жарких странах у него ещё нет лицензированного стадиона, а то пришлось бы всем туда ездить тогда и во столько во сколько ему удобно ))
Palex
Palex
   218 / 794
вчера в 14:16
В отличии от тебя, большенству болельщиков на следующей день, идти на работу.
За адекватность
За адекватность
   32 / 794
вчера в 14:13
"На самом деле, лично мне, как болельщику, время кажется удобным, с точки зрения просмотра" На самом деле, главное чтобы болельщикам удобно было, а Министр Спорта у нас в стране один, и если Вам удобно, но неудобно большинству, то шли бы Вы на три веселых буквы. Печально все с такими министрами.
Vladimir808
Vladimir808
   203 / 794
вчера в 14:04
Ему-то комфортно.)
Хоть в кабинете, хоть в Мэрсе на заднем сидении.)
Alladins
Alladins
   333 / 794
вчера в 13:54
Когда вы к народу повернетесь, дармоеды?
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