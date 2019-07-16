Колобков положительно смотрит на позднее начало матчей РПЛ

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал негативную реакцию со стороны болельщиков клубов из-за позднего времени начала матчей чемпионата России.

На самом деле, лично мне, как болельщику, время кажется удобным, с точки зрения просмотра. На это есть объективные причины. И болельщикам, и футболистам не всегда удобно в жаркую погоду. Опыт проведения матчей в такое время — первый. Давайте посмотрим. Думаю, лига сама заинтересована, чтобы на матчи ходило как можно больше народу.