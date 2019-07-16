Точилин: «Хорошо, что судьи признают ошибки»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал заявление главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, который признал ошибки арбитра Владимира Москалёва в матче сочинцев со «Спартаком» в 1-м туре чемпионата России.

Хорошо, что судьи признают ошибки, может, в будущем этого не повторится. Но три очка нам никто не вернёт. Помимо того, что надо улучшать квалификацию судейского корпуса, чтобы не было ошибок, нужно, наверное, вводить VAR , который хоть как-то минимизирует все ошибки. Хотя практика показывала, что и это не является панацеей. Надо работать во всех направлениях.

Личных претензий у меня нет, это игра, он под давлением – ошибки делают и тренеры, и футболисты, и судьи. Пока судейских роботов ещё не придумали, которые будут не поддаваться эмоциям, а следовать букве закона.