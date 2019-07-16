Точилин: «Хорошо, что судьи признают ошибки»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал заявление главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, который признал ошибки арбитра Владимира Москалёва в матче сочинцев со «Спартаком» в 1-м туре чемпионата России.
Хорошо, что судьи признают ошибки, может, в будущем этого не повторится. Но три очка нам никто не вернёт. Помимо того, что надо улучшать квалификацию судейского корпуса, чтобы не было ошибок, нужно, наверное, вводить VAR, который хоть как-то минимизирует все ошибки. Хотя практика показывала, что и это не является панацеей. Надо работать во всех направлениях.
Личных претензий у меня нет, это игра, он под давлением – ошибки делают и тренеры, и футболисты, и судьи. Пока судейских роботов ещё не придумали, которые будут не поддаваться эмоциям, а следовать букве закона.
Что касается того, что VAR будет выборочно на матчах РПЛ, то на сегодняшний момент просто нет другого выхода, так как стадионы к этому не готовы. Хотя, конечно, получится, что условия будут разные. Посмотрим, наверное, будут очередные скандалы, а может, и не будет ничего.
Вопрос Егорову: — Что ещё можно выделить из резонансных ошибок?
Ответ Егорова: — «Зенит» — «Спартак» в первом круге (сезон 2018/19.
Не лучшая игра для Володи Москалёва.
Он, наверное, просто был не готов к такому матчу.
Сначала не дал пенальти после падения Педро Роши.
Я был на стадионе, это происходило прямо подо мной.
Я ещё тогда подумал: «Вот неваляшка Педро Роша».
И никто не возмущался, даже сам игрок, а оказывается, что Иванович действительно наступил ему на ногу.
Дальше – эпизод с Фернандо и Дриусси.
Спартаковец нечаянно задел ногой соперника по лицу в своей штрафной.
Судья оценил, что сначала футболист сыграл в мяч.
А тоже надо было ставить пенальти.
Потом ещё Рассказову вторую жёлтую не дали минут за 10 до конца матча.
Понять, почему арбитр не назначил пенальти, я могу, но как ты не показываешь вторую жёлтую? Это недопустимо.
Где-то и мы недоработали, например, ошиблись с назначениями — как в случае с Лапочкиным на матче «Краснодар» — «Спартак», он их судил в третий раз подряд.
Дважды это было до меня, просто у меня не было этой статистики.
Я руководствовался своими критериями.
— Кстати, насколько контролируете ситуацию с VAR?
— У нас всё под контролем, арбитры готовы к VAR.
Когда будет отмашка – мы будем работать.
— Если судьи не получают назначений, они, выходит, живут на одну зарплату?
— Да. 30 тысяч – зарплата от РФС каждому арбитру и помощнику арбитра в РПЛ. Минус налоги.
- 2. Дело ясное, что дело ТЁМНОЕ и криминальное!!!
Как судил Москалёв, так судят только согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
А что толку что Москалёва отстранят на несколько игр!
Да он только за одну игру ЗАРАБОТАЛ больше, чем за судейство всего сезона!!!!
Что Москалёву кратковременный отдых???
Москалёв прилично ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми в РФС и теперь может смело ехать на Мальдивы и плевать в потолок и на всех!!!
- 3. Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи.
Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы,
которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток.
Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!!
Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ!
Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!!
- 4 Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!!
Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!!
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.
Теперь вам понятно, как Спартак будет бороться за место в Лиге чемпионов при помощи судейского и административного ресурса РФС в этом сезоне!
С судьями уже РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ работа проведена и ОПЛАЧЕНА!!!
Цены и расценки растут ежегодно и судьи на этом КРИМИНАЛЬНО обогащаются!!!!
Федун ГОТОВ выложить судьям БЕШЕНЫЕ деньги, только бы они ему помогли НЕ ЧЕСТНО занять второе или первое место.
Каким образом???
Помогать Спартаку, на судейских скандалах, отбирать очки у всех основных конкурентов и периферийных соперников.
- 5. А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Вопрос Егорову: — Что ещё можно выделить из резонансных ошибок?
Ответ Егорова: — «Зенит» — «Спартак» в первом круге (сезон 2018/19.
Не лучшая игра для Володи Москалёва.
Он, наверное, просто был не готов к такому матчу.
Сначала не дал пенальти после падения Педро Роши.
Я был на стадионе, это происходило прямо подо мной.
Я ещё тогда подумал: «Вот неваляшка Педро Роша».
И никто не возмущался, даже сам игрок, а оказывается, что Иванович действительно наступил ему на ногу.
Дальше – эпизод с Фернандо и Дриусси.
Спартаковец нечаянно задел ногой соперника по лицу в своей штрафной.
Судья оценил, что сначала футболист сыграл в мяч.
А тоже надо было ставить пенальти.
Потом ещё Рассказову вторую жёлтую не дали минут за 10 до конца матча.
Понять, почему арбитр не назначил пенальти, я могу, но как ты не показываешь вторую жёлтую? Это недопустимо.
Где-то и мы недоработали, например, ошиблись с назначениями — как в случае с Лапочкиным на матче «Краснодар» — «Спартак», он их судил в третий раз подряд.
Дважды это было до меня, просто у меня не было этой статистики.
Я руководствовался своими критериями.
— Кстати, насколько контролируете ситуацию с VAR?
— У нас всё под контролем, арбитры готовы к VAR.
Когда будет отмашка – мы будем работать.
— Если судьи не получают назначений, они, выходит, живут на одну зарплату?
— Да. 30 тысяч – зарплата от РФС каждому арбитру и помощнику арбитра в РПЛ. Минус налоги.
- 2. Дело ясное, что дело ТЁМНОЕ и криминальное!!!
Как судил Москалёв, так судят только согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
А что толку что Москалёва отстранят на несколько игр!
Да он только за одну игру ЗАРАБОТАЛ больше, чем за судейство всего сезона!!!!
Что Москалёву кратковременный отдых???
Москалёв прилично ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми в РФС и теперь может смело ехать на Мальдивы и плевать в потолок и на всех!!!
- 3. Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи.
Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы,
которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток.
Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!!
Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ!
Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!!
- 4 Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!!
Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!!
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.
Теперь вам понятно, как Спартак будет бороться за место в Лиге чемпионов при помощи судейского и административного ресурса РФС в этом сезоне!
С судьями уже РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ работа проведена и ОПЛАЧЕНА!!!
Цены и расценки растут ежегодно и судьи на этом КРИМИНАЛЬНО обогащаются!!!!
Федун ГОТОВ выложить судьям БЕШЕНЫЕ деньги, только бы они ему помогли НЕ ЧЕСТНО занять второе или первое место.
Каким образом???
Помогать Спартаку, на судейских скандалах, отбирать очки у всех основных конкурентов и периферийных соперников.
- 5. А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Сразу видно что новичок или просто наивный человек. федунские судьишки не признают вину, а берут отгулы на пару матчей, что бы потратить денежки которые им заплатил федун.
Вот через 3-4 года, когда киевский передаст клубик в руки болелам, и разным филам и т.д. с обедов не будет хватать что бы зарядить москалёва, тогда и перестанет быть такая катавасия с судейством.
А вар не вар, при желании, когда перед глазами стоят федунские нефтедоллары, судейка не увидит нарушения со стороны спартачей и наоборот.
Сразу видно что новичок или просто наивный человек. федунские судьишки не признают вину, а берут отгулы на пару матчей, что бы потратить денежки которые им заплатил федун.
Вот через 3-4 года, когда киевский передаст клубик в руки болелам, и разным филам и т.д. с обедов не будет хватать что бы зарядить москалёва, тогда и перестанет быть такая катавасия с судейством.
А вар не вар, при желании, когда перед глазами стоят федунские нефтедоллары, судейка не увидит нарушения со стороны спартачей и наоборот.